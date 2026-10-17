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맨체스터 시티 (Manchester City)Getty Images
محمود خالد

تحذير سعودي من تقطيع عقوبة مانشستر سيتي .. "نفاق الغرب وراء الـ115 تهمة والدليل تلاعب تشيلسي"!

مانشستر سيتي
تشيلسي
الدوري الإنجليزي الممتاز

ما وراء إدانة مانشستر سيتي بالتلاعب المالي..

كشف الأمير عبد الله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق، عن رأيه إزاء قضية نادي مانشستر سيتي، والعقوبات المنتظرة ضده، فيما يتعلق بالاتهامات الـ115 في قضية التلاعب المالي، وإدانة النادي في 114 مخالفة، خلال الفترة ما بين 2009 و2018.

تلك الفترة التي كانت شاهدة على حصول مانشستر سيتي على "سبع" بطولات، ما بين 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، و3 ألقاب في كأس الرابطة ولقب في كأس الاتحاد.

وتقدم مانشستر سيتي باستئناف على قرار إدانته في 114 مخالفة، من أجل تفادي عقوبات قد تصل إلى حد حرمانه من الألقاب، أو هبوطه إلى الدرجات الأدنى، في الوقت الذي ظهرت فيه تكهنات حول بطء الرابطة في اتخاذ القرار النهائي، بشأن مخاوف البريمييرليج من اتخاذ عقوبة مشددة تضر بسمعة المسابقة بشكل كامل.

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  • نفاق الغرب

    وقال الأمير عبد الله بن مساعد، الذي كان شريكًا رئيسًا في ملكية نادي شيفيلد يونايتد، خلال فترة صعوده إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تزامنت مع الفترة المُدان فيها نادي مانشستر سيتي، إن ما يتعرض له السيتيزنس، يعقد حالة "نفاق" الغرب، وتطبيق نظرية نيتشه، بأن التفسير الصحيح لا يرجع للعدل أو الحق، بل لمن يملك القوة.

    ووصف ابن مساعد الأمر، بأنه محاولة من الكبار لإعاقة صعود مانشستر سيتي، موضحًا "إذا أردت أن تضاهي مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول وآرسنال، فلا سبيل إلا أن تنفق الكثير من الأموال، وهذا نفس نظام السعودية بعد امتلاك نادي نيوكاسل، تشعر وكأن الأندية الكبيرة فرضت تلك القواعد، بألا تنفق إلا على حسب دخلك، حتى يستغرق السيتي 20 عامًا من أجل مقارعة الكبار، بدلًا من أن يحتاج لـ4 أو 5 سنوات فقط.

  • تلاعب تشيلسي والفرق النسائية

    واستشهد الأمير عبد الله بن مساعد، بنادي تشيلسي، عند قدوم مالكه الجديد، حيث بات يدفع مئات الملايين في شراء اللاعبين، بصيغة قانونية، تتمثل في شراء عقارات يملكها النادي، مثل فندق أو ملعب، مضيفًا أن مالك تشيلسي اشترى العقار من نفسه، من شركة أخرى، بأكثر من قيمته، وهذا نفس التلاعب الذي يواجه مانشستر سيتي اتهامات بممارسته.

    وضرب ابن مساعد مثالًا آخر، بشراء الفرق النسائية، والتي تخسر جميعًا في إنجلترا، عدا آرسنال، وهناك أندية باعت فرقها النسائية بـ100 مليون.

    ونوّه رئيس نادي الهلال الأسبق، بأن مانشستر سيتي يواجه 3 اتهامات رئيسة، بأنه "يقلل مصروفاته"، مثل توقيع روبرتو مانشيني كاستشاري مع الجزيرة الإماراتي، بما يتراوح بين 2-3 مليون، وكان يدرب السيتي ولم يسبق له تقديم الاستشارات، ليصبح دليلًا يُدان به السيتيزنس، وأيضًا جلب رعاة بأكثر من قيمتهم الحقيقية، والثالثة بعدم التعاون مع التحقيقات.

    وحول النقطة الثالثة، قال ابن مساعد إن تشيلسي تلقى عقوبة مخففة قبل ذلك، بداعي التعاون مع التحقيقات، لأن الإدانات تركزت على المالك إبراموفيتش، ولم تكن الأزمة تتعلق بالنادي.

  • "قد يقطعوا السيتي"

    وأضاف ابن مساعد، أنه تواصل مع محامي شهير يدعى نيك دي ماركو، وسأله بشأن العقوبة المنتظرة على مانشستر سيتي، ورغم أنه رفض الإجابة في البداية، إلا أنه قال بعد ذلك، إن النادي معرض لخصم ما بين 100 و150 نقطة.

    ونوّه ابن مساعد بأن مانشستر سيتي قد تخصم منه تلك النقاط الكثيرة في موسم واحد، ليصبح مهددًا بالهبوط، وقد يتم تقطيعه، أي بخصم 30 نقطة كل سنة من رصيده، ما يعني استحالة تأهله إلى دوري أبطال أوروبا لعدة سنوات، ما يمثل ضربة قوية له.

    وتابع "لستُ متفائلًا بأن يفوز مانشستر سيتي في الاستئناف، إلا لو تحركت قوة كبيرة خلف الستار، لأن الاتحاد الإنجليزي يعين ثلاثة أعضاء مستقلين للبتّ في القضية، وحتى لو استأنف السيتي، فسيتم تعيين ثلاثة آخرين من الاتحاد أيضًا، ولا يمكن أن يخالفوا الاتحاد في إصدار قراراتهم، وإلا فلن يتم تعيينهم مستقبلًا، كما أخشى أن تطالب الأندية بتعويضات مالية عن المراكز التي تأثرت بفعل تفوق مانشستر سيتي في تلك السنوات، كأن فريقًا لم يتوج بالدوري أو حرم من التأهل الأوروبي".

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