رغم إشارته بالرحيل .. عبد الله الماجد يرد على مغادرة جيسوس للنصر برسالة حاسمة لمستقبله!

وتولى جورج جيسوس تدريب النصر، في الصيف الماضي، بعقد لمدة موسم رياضي واحد "2025-2026"، حيث يقود الفريق في أربع بطولات؛ دوري روشن، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا 2.

وقاد جيسوس النصر، للفوز في 40 مباراة من أصل 49، في جميع المسابقات، مقابل تعادلين وسبع هزائم، كما سجل الأصفر 136 هدف واستقبل 42 هدفًا.

وتمكن جيسوس من قيادة رفاق كريستيانو رونالدو، للتتويج بلقب دوري روشن، فضلًا عن بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا 2، فضلًا عن نهائي السوبر السعودي.