في أول مواسمه، كتب التاريخ مع النصر، هكذا بات البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والذي أشار إلى نيته في الرحيل مع نهاية الموسم.
رغم إشارته بالرحيل .. عبد الله الماجد يرد على مغادرة جيسوس للنصر برسالة حاسمة لمستقبله!
ماذا قدم جيسوس مع النصر؟
وتولى جورج جيسوس تدريب النصر، في الصيف الماضي، بعقد لمدة موسم رياضي واحد "2025-2026"، حيث يقود الفريق في أربع بطولات؛ دوري روشن، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا 2.
وقاد جيسوس النصر، للفوز في 40 مباراة من أصل 49، في جميع المسابقات، مقابل تعادلين وسبع هزائم، كما سجل الأصفر 136 هدف واستقبل 42 هدفًا.
وتمكن جيسوس من قيادة رفاق كريستيانو رونالدو، للتتويج بلقب دوري روشن، فضلًا عن بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا 2، فضلًا عن نهائي السوبر السعودي.
رئيس النصر يرد على رحيل جيسوس
ونقل الإعلامي علي العنزي، المُقرب من البيت النصراوي، تصريحات من عبد الله الماجد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية، حول مصير جورج جيسوس، الذي كشف عن نيته في مغادرة قلعة العالمي.
وقال الماجد إن هناك محاولات من قِبل الإدارة، لإقناع جيسوس بالبقاء، ويأملون في النجاح بشأن هذا الأمر، من أجل استكمال المشروع النصراوي.
"العمل بعد العيد"
وفي سياق متصل، أكد الماجد أن الإدارة ستبدأ العمل مباشرة بعد عيد الأضحى المبارك، من أجل الاستعداد للموسم الجديد، بتجهيز الفريق والصفقات القادمة، مؤكدًا أن العمل المُقبل سيكون كبيرًا للغاية.
واستطرد "هذا هو مكان النصر، منصات الذهب، والخير القادم أكبر بإذن الله".
رحيل جيسوس عن النصر؟
وكانت صحيفة "أبولا" البرتغالية، قد فجرت جدلًا من العيار الثقيل، بعد الإشارة إلى أن جورج جيسوس أبلغ الإدارة النصراوية بالرحيل في نهاية الموسم الحالي.
وارتبط اسم جورج جيسوس، بوجود رغبة من قِبل عزيز يلدريم، الذي ترشح لرئاسة نادي فنربخشه، في التعاقد معه لقيادة الفريق، كما ذكرت تقارير بأنه قد يتولى تدريب المنتخب البرتغالي، خلفًا لروبرتو مارتينيز، بعد نهائيات كأس العالم 2026.
وقرر يلدريم الذي ترأس نادي فنربخشه خلال الفترة بين 1998 و2018، دخول انتخابات الجمعية العمومية مجددًا من أجل العودة لكرسي الرئاسة، في منافسة مع هاكان صافي، أن يضع جورج جيسوس، كمرشح محتمل، لولاية ثانية في تدريب الفريق التركي، بعدما سبق وأن قاده في موسم 2022-2023، وحقق معه كأس تركيا، قبل العودة إلى الدوري السعودي من بوابة الهلال.
وأشار جيسوس، في تصريحات إعلامية عقب مباراة الجولة الأخيرة أمام ضمك، بأن اللقاء كان الأخير له مع النصر، وأنه سيسافر لقضاء إجازة في البرازيل، في إشارة إلى نيته في عدم تجديد عقده.
"جددوا لجيسوس ولو لم يفز النصر بالدوري"
وكان فهد الهريفي، أسطورة نادي النصر، قد طالب بتجديد عقد جورج جيسوس، وإن لم يحقق لقب دوري روشن، مؤكدًا أنه حقق أقامًا مذهلة، وتمكن من سد ثغرات الفريق، الذي يفتقر إلى ظهير أيسر ومحور 6 (صريح) وبديل لمركز 9، معربًا عن ثقته الكاملة بأن النصر سيحقق معه ألقابًا كثيرة في الموسم المُقبل.
وأشار الهريفي بعد ذلك، إلى أنه يمتلك معلومات، تفيد بأن جورج جيسوس سيجدد عقده مع النصر حتى صيف 2028.
ما ينتظر النصر
وتمكن جورج جيسوس من قيادة النصر للظفر بلقب دوري روشن السعودي، للمرة الأولى منذ 2019، بعد وصوله إلى 86 نقطة، ليبتعد بفارق نقطتين عن الهلال، الذي اكتفى بالوصافة.
في المقابل، خسر النصر نهائيين على مدار الموسم المنقضي، أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي، في هونج كونج، بركلات الترجيح، وكذلك نهائي دوري أبطال آسيا 2، أمام جامبا أوساكا الياباني، بهدف نظيف.
وكان التعثر الأكبر للنصر مع جورج جيسوس، بالخروج المبكر من ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام الاتحاد، بهدفين مقابل هدف.
واختتم النصر موسم 2025-2026 بأفضل طريقة، متربعًا على عرش دوري روشن، ليدخل الموسم الجديد بحملة الدفاع عن اللقب، فيما يشارك أيضًا في كأس السوبر السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، ويعود إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.
قاعة مؤتمرات باسم جيسوس؟
الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عضو الجمعية العمومية بنادي النصر، طالب بأن يتم تسمية قاعة المؤتمرات في دار النصر، باسم جورج جيسوس، فيما يُطلق على اسم الملعب "كريستيانو رونالدو".
وأضاف الصرامي، في حوار سابق عبر برنامج "ملاعب"، بأن جورج جيسوس عند النصراويين، يجمع بين شموخ الأمير عبد الرحمن بن سعود، الذي ترأس النصر لأكثر من 40 عامًا، وعبقرية المدرب الأسبق بروشتش.