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Abdullah Al-Hamdan Saudi Arabiasocial gfx
محمود خالد

والد الحمدان وصفها بتصفية حسابات: مطالبة هلالية بـ"التجنيس" .. سؤال يورط الفراج و"سخرية قديمة" ترد على النصراويين!

عبد الله الحمدان
السعودية
الكويت
كأس الخليج
عمان
النصر
الهلال

الجدل يتواصل حول أزمة عبد الله الحمدان..

لم تمرّ الـ72 ساعة الماضية، مرور الكرام على عبد الله الحمدان، مهاجم المنتخب السعودي، والذي قرر والده، حارس الشباب المعتزل، عبد الرحمن الحمدان، الخروج من أجل التنديد برسائل الهجوم ضد نجله، والتي تجاوزت حد النقد الفني، ووصلت إلى حد التجريح والخوض في الأعراض.

الحمدان غادر مباراة الكويت، في مستهل مشوار الأخضر في بطولة كأس الخليج العربي، وسط صافرات الاستهجان، بعدما أهدر العديد من الفرص المحققة، داخل منطقة الجزاء، فيما قرر اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للأخضر، الخروج للدفاع عنه، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة سلطنة عمان، في الجولة الثانية.

والد الحمدان وجه رسالة شديدة اللهجة إلى حملات الهجوم ضد مهاجم النصر، في الوقت الذي اشتعل فيه جدل جديد، حول برنامج الإعلامي وليد الفراج، بسبب مهاجم الأخضر.

  • ماذا قال والد الحمدان؟

    وأعرب عبد الرحمن الحمدان، عن استيائه الشديد مما يحدث مع نجله، في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط"، بقوله بأن التوقيت الحالي لا يتناسب مع تلك الانتقادات، خاصة وأن المنتخب السعودي خرج فائزًا، كما تساءل بشأن ماذا كان سيحدث لو خرج الأخضر متعثرًا في مباراة الكويت.

    وأضاف الحمدان "الأب" أن الأمر تجاوز حدود النقد الفني البنّاء، ودخل في نطاق التجريح الشخصي، وأن ما حدث مع نجله، يدخل في سكة تصفية الحسابات، وتجييش باطل لا يمت للواقع بصلة.

    وكشف حارس الشباب السابق، عن قراره بالخروج عن صمته الإعلامي، من أجل توجيه رسالة إلى وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي، بالتدخل الفوري لحماية اللاعبين من التجريح المنظم، مضيفًا أن الأمر وصل إلى حد الطعن في الأعراض، معلقًا "حسبي الله ونعم الوكيل"، كما دعى الجماهير نحو تغليب مصلحة الوطن، ونبذ التعصب وميول الأندية.

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  • تورط الفراج في جدل جديد

    ورغم أن الانتقادات اللاذعة تجاه الحمدان، قد طالته من مختلف المنابر الجماهيرية والإعلامية، إلا أن جدلًا جديدًا شهده المؤتمر الصحفي قبل مواجهة سلطنة عمان.

    وجاء ذلك عندما تلقى دونيس سؤالًا بشأن الإصرار على الدفع بعبد الله الحمدان، كمهاجم رقم "9"، رغم أنه يجيد في أدوار أخرى، فضلًا عن إهداره لكم كبير من الفرص.

    وجاءت رسالة ساخرة عبر منصة (إكس)، بعد الكشف عن هوية صاحب السؤال الموجّه إلى دونيس، حينما أعلن عن نفسه بأنه خالد الشهري، مراسل برنامج "روتانا سبورت مع وليد".

    وما بين "التشكيك" النصراوي، والادعاء بشأن انتقاد الفراج للحمدان بعد انتقاله إلى النصر، جاءت رسائل أخرى من متابعين عبر منصة (إكس)، تحمل انتقادات سابقة من قِبل الفراج، تجاه الحمدان، وصلت حد وصفه بأنه يحتاج إلى مرمى فارغ من أجل التسجيل، وقد تضرب الكرة بالعارضة.

  • الحمدان ووزير الرياضة

    وحرص الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، على زيارة معسكر المنتخب السعودي، حيث تواجد برفقته، فهد المفرج، المدير التنفيذي للأخضر، ودار حديث جانبي، مع عبد الله الحمدان، بالتزامن مع رسالة والده، المطالبة لوزارة الرياضة واتحاد الكرة، بالرد على حملات الإساءة إلى نجله.

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  • "الهجوم غير منطقي والحل في التجنيس"

    من جانبه، قال لاعب الهلال السابق، سعود الحماد، عبر برنامج "MBC في أسبوع"، إن الهجوم الموجّه تجاه الحمدان، غير منطقي؛ كونه لا يلعب في مركزه، مبينًا أن الجمهور ينجرف خلف الأراء الإعلامية.

    وفتح ملف الحمدان، باب الحديث بشأن مدى حاجة المنتخب السعودي إلى "التجنيس"، في ظل أزمة المهاجمين في المنتخب، فيما علّق رياض المسلم، بقوله إن التجنيس ليس هو الحل، ويجب البحث عن المواهب الكبيرة، والحلّ لدى الاتحاد السعودي، فيما علّق الحماد، بأن منح الجنسية للاعبين أجانب هو الحل، بقوله إن فرنسا لم تجلب البطولات إلا بعد أن لجأت للتجنيس.

  • عروض من أوروبا إلى الحمدان!

    وكان عبد الرحمن الحمدان، والد مهاجم النصر، قد تحدث عن نجله، في تصريح سابق لصحيفة "الرياضية"، بأن عبد الله تلقى عروضًا احترافية من أندية أوروبية، قبل انتقاله إلى العالمي، إلا أنه فضل خوض تجربته الجديدة بالبقاء داخل دوري روشن.

    ونوّه الحمدان بأن نجله تلقى عروضًا من نادٍ إسباني، وآخر سبق له المشاركة في دوري أبطال أوروبا (دون الكشف عن هويتها).

    وإبّان انتقاله إلى النصر، أشاد عبد الرحمن بمسيرة نجله، الذي تنقل بين ثلاثة أندية كبار في دوري روشن، خلال خمسة أعوام، ما بين الشباب والهلال ثم النصر، مضيفًا أن نجله لاعب مطلوب، وأنه يتخذ القرارات بنفسه.