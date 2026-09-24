لا تلوموا بديل رونالدو وحده: عبدالله الحمدان بحاجة لاستفزاز عراقي .. وأبشروا "دونيس ينضم إلى مانشيني ورينارد"!

وترك دونيس رسالة من قلب المؤتمر الصحفي بعد المباراة، مشيرًا إلى أن لاعبين مثل همام الهمامي وصالح أبو الشامات ومصعب الجوير، لا يزالوا بحاجة لدقائق أكثر من أنديتهم لكسب الثقة، كما أن عبد الله الحمدان احتياطي مع ناديه، وكذلك همام لا يشارك كثيرًا، وصالح حصل على دقائق محدودة مع ناديه.
حديث دونيس لم يختلف كثيرًا عن روبرتو مانشيني وهيرفي رينارد، بالإشارة إلى قلة دقائق اللاعبين المحليين مقارنة بالأجانب "الثمانية"، الذي يمثلون أندية دوري روشن في كل مباراة، ومع أي تعثر مُقبل، فقد باتت حجة اليوناني متوقعة.
أزمة تعامل معها اتحاد الكرة السابق، بالإطاحة بالمدربين الذين كانوا بمثابة "كبش فداء" لهزائم الأخضر، الأمر الذي يضع الاتحاد الجديد، برئاسة بدر الرزيزاء، والمدرب دونيس، أمام مفترق طرق..
* تقليص عدد الأجانب في دوري روشن خلال الموسم المُقبل.
* اللجوء إلى المواهب السعودية، والبحث عن العناصر التي تلعب بانتظام، سواءً في دوري روشن، أو حتى في الدرجة الأولى، أو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.
واستنادًا إلى ذلك، يكفي اتخاذ المنتخب الإسباني، بطل العالم، نموذجًا، فبينما يتنافس لامين يامال، صاحب الـ19 عامًا، على جائزة الكرة الذهبية، فإن المدرب لويس دي لافوينتي، قرر منح الفرصة بتواجد ثلاثة لاعبين من منتخب الشباب تحت 21 عامًا، للتدرب مع المنتخب الأول، وهم أليكس فالي، وفران جونزاليس، وجونزالو جارسيا.
هذا ما يثبت خطة عمل إسبانيا، نحو تقليص الفجوات باستمرار بين أصحاب الخبرة والمواهب الشابّة، ومنحهم فرصة التواجد مع المنتخب الأول، في الوقت الذي لا تزال النغمة المتواصلة حول معاناة المنتخب السعودي، في الثبوت على أسماء محددة، وعدم اللجوء كثيرًا إلى المواهب تحت 21 عامًا، الذين قد يمثلون فرصة حقيقة للتغلب على أزمة مشاركة المحليين وسيطرة الأجانب على أندية روشن، ليأتي السؤال هنا: "متى يتم تقليص هذه الفجوة في صفوف الأخضر؟".