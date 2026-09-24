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Abdullah Al-Hamdan Saudi Arabia Nassr (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

لا تلوموا بديل رونالدو وحده: عبدالله الحمدان بحاجة لاستفزاز عراقي .. وأبشروا "دونيس ينضم إلى مانشيني ورينارد"!

فقرات ومقالات
عبد الله الحمدان
السعودية
النصر
كأس الخليج

بداية مقلقة للحمدان في خليجي 27..

ليلة صعبة عاشها عبد الله الحمدان، مهاجم المنتخب السعودي، والذي غادر ملعب الإنماء وسط صافرات الاستهجان، أثناء استبداله في مباراة الكويت، في مستهل مشوار المنتخبين في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، والمُقامة في جدة.

الحمدان قدم فاصلًا من إهدار الفرص السهلة أمام مرمى الحارس سعود الهوشان، قبل أن يقرر المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، سحبه في الدقيقة 83، لإشراك فراس البريكان.

ورغم وجود عبارات إشادة بأداء المنتخب السعودي الذي اتسم بالتنظيم والضغط الهجومي، إلا أن رسالة دونيس، التي كشف فيها عن استيائه من ظاهرة إهدار الفرص، حملت عبارة "قلقة"، بأن اليوناني سيسير على نهج من سبقوه، سواءً روبرتو مانشيني أو هيرفي رينارد، ليؤكد أننا أمام ظاهرة لم يتم إيجاد حلٍ لها بعد.

  • الحمدان .. ظاهرة سلبية!

    صدق أو لا تصدق، عبد الله الحمدان، لم يسجّل في بطولة مع المنتخب السعودي منذ كأس الخليج العربي "خليجي 26"، في ديسمبر 2024، ورغم مشاركته بعدها في تصفيات كأس العالم، وكأس العرب 2025، ومونديال 2026، إلا أنه لم ينجح في الوصول إلى الشباك، مكتفيًا خلال تلك الفترة بتسجيل أربع أهداف في مباريات ودية.

    وبالنظر إلى أداء الحمدان، فقد عاب عليه سوء اتخاذ القرارات بشكل محبط، داخل منطقة الجزاء، سواءً بالتسديد بعيدًا عن المرمى، أو التردد والاكتفاء بالتمرير بدلًا عن توجيه الكرة لما بين الخشبات الثلاث.

    الحمدان اكتفى بتفسير عدم ظهور الأخضر بالمستوى المأمول، إلى طبيعة المباريات الافتتاحية "الصعبة"، رغم أن المنتخب السعودي نجح في الوصول إلى مرمى المنافس، ولكنه بحاجة للتطوير في أشياء معينة.

    ورغم ذلك، إلا أن دونيس انتقد لاعبيه علنًا، بسبب سوء اتخاذ القرارات داخل المنطقة، في الوقت المناسب، رغم قدرته على صنع الكثير من الفرص، مشددًا على ضرورة العمل على اكتساب الثقة والهدوء لاتخاذ القرار الصحيح.


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  • هل يحتاج الحمدان إلى "الاستفزاز"؟

    بالعودة إلى النسخة الماضية من كأس الخليج، كانت لرسائل يونس محمود، أسطورة الكرة العراقية، وقع السحر، عندما أثارت كلماته بشأن التشكيك في قدرة المنتخب السعودي على الفوز باللقب، ما أثار غضبًا سعوديًا كبيرًا، انعكس على أداء لاعبي الأخضر.

    رد الفعل ظهر جليًا، في مواجهة السعودية والعراق، بالجولة الثالثة، وخاصة عبد الله الحمدان، الذي لعب دور البطولة في اكتساح الأخضر لأسود الرافدين، مسجلًا هدفين في تلك المباراة، ليقصي أسود الرافدين من خليجي 26.

    وبالطبع لن تؤخذ كلمات نجم الكرة العراقية السابق، نشأت أكرم، الذي أطلقه عبر قنوات الكأس القطرية، خلال الساعات الماضية، بأنها تستحق غضب جماهير الأخضر، حينما انتقد أداء المنتخب السعودي، ولكن من زاوية تحليلية، حيث قال إن كتيبة دونيس، بالغت في الاستحواذ، دون وجود خطر حقيقي داخل منطقة الجزاء، كما استغرقت وقتًا طويلًا في نقلات الكرة، كأن يتم تناقل ما بين 25-30 كرة للوصول إلى المرمى، في حين كانت هناك فرص استغلوا فيها تقدم دفاعات الكويت، مع استلام همام الهمامي لتمريرة بينية طويلة، وبثلاث نقلات فقط، كانوا عند المرمى.

    وقال أكرم إن المنتخب السعودي يعاني من خلل في آخر 6-7 سنوات، مختصرًا أداء الأخضر بقوله "إنه يمتعك، ولكنه لا يعرف الوصول إلى المرمى"، منوهًا بأن تعادل الكويت كان ليصبح النتيجة المنطقية.

    وإذا ما كان الحمدان بحاجة إلى رسائل تستفزه لإخراج أقصى ما لديه، فإنه ليس هناك ما هو أقوى من وقع الرسائل الهجومية التي تعرّض لها بعد المباراة، كي يعود للتألق في بطولة يعرف فيها الطريق جيدًا نحو المرمى.


  • من بديل رونالدو إلى مفسد فرص الأخضر

    ويعد الحمدان بمثابة "لغز كبير"، فقبل فترة التوقف الدولي فقط، كان يُنظر إليه بأنه "البديل المناسب" للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في هجوم النصر، خاصة بعدما أبهر المتابعين بهدف صاروخي من خارج المنطقة، في شباك الخليج.

    وهنا مربط الفرص، فالحمدان ذاته الذي سجل ذلك الهدف قبل 12 يومًا، فقط، هو الذي فشل في ترجمة أي فرصة على مرمى الكويت، بل وتحول إلى مفسد الهجمات الذي ينتظر دعم محمد أبو الشامات.

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    دونيس على طريق رينارد ومانشيني

    وترك دونيس رسالة من قلب المؤتمر الصحفي بعد المباراة، مشيرًا إلى أن لاعبين مثل همام الهمامي وصالح أبو الشامات ومصعب الجوير، لا يزالوا بحاجة لدقائق أكثر من أنديتهم لكسب الثقة، كما أن عبد الله الحمدان احتياطي مع ناديه، وكذلك همام لا يشارك كثيرًا، وصالح حصل على دقائق محدودة مع ناديه.

    حديث دونيس لم يختلف كثيرًا عن روبرتو مانشيني وهيرفي رينارد، بالإشارة إلى قلة دقائق اللاعبين المحليين مقارنة بالأجانب "الثمانية"، الذي يمثلون أندية دوري روشن في كل مباراة، ومع أي تعثر مُقبل، فقد باتت حجة اليوناني متوقعة.

    أزمة تعامل معها اتحاد الكرة السابق، بالإطاحة بالمدربين الذين كانوا بمثابة "كبش فداء" لهزائم الأخضر، الأمر الذي يضع الاتحاد الجديد، برئاسة بدر الرزيزاء، والمدرب دونيس، أمام مفترق طرق..

    * تقليص عدد الأجانب في دوري روشن خلال الموسم المُقبل.

    * اللجوء إلى المواهب السعودية، والبحث عن العناصر التي تلعب بانتظام، سواءً في دوري روشن، أو حتى في الدرجة الأولى، أو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    واستنادًا إلى ذلك، يكفي اتخاذ المنتخب الإسباني، بطل العالم، نموذجًا، فبينما يتنافس لامين يامال، صاحب الـ19 عامًا، على جائزة الكرة الذهبية، فإن المدرب لويس دي لافوينتي، قرر منح الفرصة بتواجد ثلاثة لاعبين من منتخب الشباب تحت 21 عامًا، للتدرب مع المنتخب الأول، وهم أليكس فالي، وفران جونزاليس، وجونزالو جارسيا.

    هذا ما يثبت خطة عمل إسبانيا، نحو تقليص الفجوات باستمرار بين أصحاب الخبرة والمواهب الشابّة، ومنحهم فرصة التواجد مع المنتخب الأول، في الوقت الذي لا تزال النغمة المتواصلة حول معاناة المنتخب السعودي، في الثبوت على أسماء محددة، وعدم اللجوء كثيرًا إلى المواهب تحت 21 عامًا، الذين قد يمثلون فرصة حقيقة للتغلب على أزمة مشاركة المحليين وسيطرة الأجانب على أندية روشن، ليأتي السؤال هنا: "متى يتم تقليص هذه الفجوة في صفوف الأخضر؟".

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