لا تلوموا بديل رونالدو وحده: عبدالله الحمدان بحاجة لاستفزاز عراقي .. وأبشروا "دونيس ينضم إلى مانشيني ورينارد"!

بالعودة إلى النسخة الماضية من كأس الخليج، كانت لرسائل يونس محمود، أسطورة الكرة العراقية، وقع السحر، عندما أثارت كلماته بشأن التشكيك في قدرة المنتخب السعودي على الفوز باللقب، ما أثار غضبًا سعوديًا كبيرًا، انعكس على أداء لاعبي الأخضر.

رد الفعل ظهر جليًا، في مواجهة السعودية والعراق، بالجولة الثالثة، وخاصة عبد الله الحمدان، الذي لعب دور البطولة في اكتساح الأخضر لأسود الرافدين، مسجلًا هدفين في تلك المباراة، ليقصي أسود الرافدين من خليجي 26.

وبالطبع لن تؤخذ كلمات نجم الكرة العراقية السابق، نشأت أكرم، الذي أطلقه عبر قنوات الكأس القطرية، خلال الساعات الماضية، بأنها تستحق غضب جماهير الأخضر، حينما انتقد أداء المنتخب السعودي، ولكن من زاوية تحليلية، حيث قال إن كتيبة دونيس، بالغت في الاستحواذ، دون وجود خطر حقيقي داخل منطقة الجزاء، كما استغرقت وقتًا طويلًا في نقلات الكرة، كأن يتم تناقل ما بين 25-30 كرة للوصول إلى المرمى، في حين كانت هناك فرص استغلوا فيها تقدم دفاعات الكويت، مع استلام همام الهمامي لتمريرة بينية طويلة، وبثلاث نقلات فقط، كانوا عند المرمى.

وقال أكرم إن المنتخب السعودي يعاني من خلل في آخر 6-7 سنوات، مختصرًا أداء الأخضر بقوله "إنه يمتعك، ولكنه لا يعرف الوصول إلى المرمى"، منوهًا بأن تعادل الكويت كان ليصبح النتيجة المنطقية.

وإذا ما كان الحمدان بحاجة إلى رسائل تستفزه لإخراج أقصى ما لديه، فإنه ليس هناك ما هو أقوى من وقع الرسائل الهجومية التي تعرّض لها بعد المباراة، كي يعود للتألق في بطولة يعرف فيها الطريق جيدًا نحو المرمى.



