كشف على كاظم؛ حارس مرمى زاخو العراقي، كواليس الشجار الذي نشب مع علي البليهي؛ مدافع الشباب السعودي، معربًا عن استيائه من تصرفات الأخير التي وصفها بـ"اللا إنسانية".
"انظروا للخلوق عبدالرزاق حمدالله" .. لاعب زاخو بعد واقعة "العصا الحديدية": علي البليهي لا يمكن أن يكون إنسانًا
ما القصة؟
حقق الشباب أول أمس الأحد، الفوز أمام زاخو في ركلات الترجيح، بنصف نهائي دوري أبطال الخليج، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
وتسبب البليهي في إشعال أحداث اشتباكات بعد نهاية المباراة، بعدما رصدته العدسات وهو يوجه "إشارات" استفزازية، أسفرت عن انفجار غضب لاعبي زاخو.
حركة البليهي أشعلت مناوشات جمعت بين لاعبي الفريقين، تطورت إلى حد الاشتباك بالأيدي، ما استدعى تدخل رجال الأمن، ومطاردة نجوم زاخو للبليهي الذي توجه بهدوء إلى غرفة خلع الملابس.
الغضب العراقي بلغ حد توجه الحارس علي كاظم، لمحاولة انتزاع أحد الحواجز في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس، قبل أن يقوم أحد إداريي الفريق باحتوائه.
علي كاظم يكشف الكواليس
في حديثه مع قناة "الرابعة" العراقية، أوضح حارس مرمى زاخو: "انتهت المباراة، كنا راضين على أنفسنا بعد تقديم أداء ممتاز، لكن الأدوار الإقصائية مختلفة دائمًا، المهم أننا حاولنا. بعد النهاية، توجه علي البليهي للجمهور العراقي ومن بينها العوائل والأطفال ثم أشار لهم بحذائه، مطالبًا إياهم بالخروج من الاستاد كما فعل ذلك مع اللاعبين".
وأضاف: "حاولنا السيطرة على الموقف بعد حدوث مناوشات بالملعب، وانتهى الموضوع، لكن بينما نحن في طريقنا لغرف خلع الملابس تلفظ بألفاظ نابية، وهنا فقدنا أعصابنا ولم نتمالك أنفسنا، حتى تطور الموقف لاشتباك بالأيدي، فلكل فعل رد فعل، ونحن بشر".
علي كاظم اختتم: "فريقه (البليهي) انتصر في المباراة، فلماذا مثل هذه التصرفات؟. في إحدى الهجمات الشبابية، سقط لاعبنا أرضًا، والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله استمر في اللعب، عندما عاتبه، اعتذر فورًا، هو لاعب خلوق، أما البليهي فلا يمكن أن يكون إنسانًا، حتى مسؤولي الشباب لم يكونوا راضين عن تصرفاته، ولم يدافع أحد عنه".
شرطة قطر ترصد التجاوزات
من جانبها، أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، بحسب مصدر مسؤولي في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، أنه سيتم إصدار قرارات حاسمة بشأن أحداث الشغب عقب مواجهة الشباب وزاخو.
فيما أوضحت مصادر وصفتها "الشرق الأوسط" بـ"التنظيمية" أن الشرطة القطرية قامت بتدوين تصرفات لاعبي زاخو في محضر بالتعاون مع رجال الأمن في ملعب المباراة.
وشددت الصحيفة السعودية على أن "علي البليهي لم يكن طرفًا في أي اشتباكات بعد الخروج من أرض الملعب، نافيًا الرواية التي تروج لها بعض البرامج العراقية".
وماذا بعد؟
بعد الفوز أمام زاخو، ضرب الشباب موعدًا مع الريان القطري في نهائي دوري أبطال الخليج، على ملعب أحمد بن علي، الخميس المُقبل، حيث يبحث رفاق أليكساندر ميتروفيتش، عن الفوز باللقب الأول في البطولة، فيما يسعى الليوث نحو لقبهم الثالث.