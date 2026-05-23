تجاهل الشباب وبدأ التسويق لنفسه .. عبد الرزاق حمد الله: كان موسمًا صعبًا للغاية!

وفوجئ الجميع باستبعاد عبد الرزاق حمد الله، من مباراة الشباب والنصر، في ديربي الرياض، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن السعودي، لتخرج بعدها التقارير الإعلامية بأن هناك مشاجرة اندلعت داخل غرفة ملابس الشباب، أسفرت عن تكسير حمد الله لبعض محتوياتها، بجانب اعتدائه على المدير الفني الجزائري نور الدين بن زكري.

ما شاهده الجميع عبر الشاشات على مدار أسابيع مضت هو الخلاف الحاد بينه وبين قائد الفريق البلجيكي يانيك كاراسكو، في أكثر من مباراة، بداعي "من ينفذ الركلات الحرة وضربات الجزاء؟".

ورفض عبد العزيز المالك، رئيس نادي الشباب، كشف حقيقة ما قيل عن اعتداء حمدالله على المدرب نور الدين بن زكري أو قيامه بتكسير غرف خلع الملابس بالنادي، مشددًا على تقديره للمغربي، لكنه في الوقت نفسه، أكد انتهاء علاقته به.

وقال عبدالعزيز المالك: "ما يحدث داخل غرف خلع الملابس يبقى بين اللاعب ومجلس الإدارة، لكن حمدالله لاعب كبير وخدم أكثر من نادي وحصد لقب هداف الدوري السعودي أكثر من مرة. لكن بيئة الشباب الحالية تتطلب عدم وجوده في النادي، علاقته مع الشباب انتهت، وعقده بالأساس ينتهي بنهاية الموسم الجاري".

وأضاف: "حمدالله قضى بالنادي موسمين، يستحق الشكر وتوديع الإدارة وزملائه بشكل يليق به، لكننا ننتظر إنهاء بعض الأمور بيننا وبينه، كي يكون الرحيل بطريقة ممتازة، فالاختلاف يعني الاستنقاص من أي طرف، فالشباب نادي نموذجي ونريد الظهور بأفضل صورة ممكنة".