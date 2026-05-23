يبدو أن النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، قد بدأ في تسويق نفسه، بعد ختام حزين لرحلته مع نادي الشباب، والذي قرر عدم استمراره في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بسبب أزماته الأخيرة.
تجاهل الشباب وبدأ التسويق لنفسه .. عبد الرزاق حمد الله: كان موسمًا صعبًا للغاية!
حمد الله خارج صفوف الشباب
وفوجئ الجميع باستبعاد عبد الرزاق حمد الله، من مباراة الشباب والنصر، في ديربي الرياض، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن السعودي، لتخرج بعدها التقارير الإعلامية بأن هناك مشاجرة اندلعت داخل غرفة ملابس الشباب، أسفرت عن تكسير حمد الله لبعض محتوياتها، بجانب اعتدائه على المدير الفني الجزائري نور الدين بن زكري.
ما شاهده الجميع عبر الشاشات على مدار أسابيع مضت هو الخلاف الحاد بينه وبين قائد الفريق البلجيكي يانيك كاراسكو، في أكثر من مباراة، بداعي "من ينفذ الركلات الحرة وضربات الجزاء؟".
ورفض عبد العزيز المالك، رئيس نادي الشباب، كشف حقيقة ما قيل عن اعتداء حمدالله على المدرب نور الدين بن زكري أو قيامه بتكسير غرف خلع الملابس بالنادي، مشددًا على تقديره للمغربي، لكنه في الوقت نفسه، أكد انتهاء علاقته به.
وقال عبدالعزيز المالك: "ما يحدث داخل غرف خلع الملابس يبقى بين اللاعب ومجلس الإدارة، لكن حمدالله لاعب كبير وخدم أكثر من نادي وحصد لقب هداف الدوري السعودي أكثر من مرة. لكن بيئة الشباب الحالية تتطلب عدم وجوده في النادي، علاقته مع الشباب انتهت، وعقده بالأساس ينتهي بنهاية الموسم الجاري".
وأضاف: "حمدالله قضى بالنادي موسمين، يستحق الشكر وتوديع الإدارة وزملائه بشكل يليق به، لكننا ننتظر إنهاء بعض الأمور بيننا وبينه، كي يكون الرحيل بطريقة ممتازة، فالاختلاف يعني الاستنقاص من أي طرف، فالشباب نادي نموذجي ونريد الظهور بأفضل صورة ممكنة".
رسالة جديدة من حمد الله
ونشر عبد الرزاق حمد الله، رسالة عبر منصة (إكس)، قائلًا "إلى جميع مشجعي ومحبيني، السلام عليكم جميعًا، لقد كان موسمًا صعبًا للغاية من جميع النواحي، لكن الاستعداد للموسم القادم يبدأ الآن.
تحدّ جديد، طموح جديد، عزيمة جديدة، وهدف جديد. شكرًا لكم على دعمكم ومحبتكم. إلى اللقاء في الموسم القادم".
الهداف يسوّق لنفسه
وبدا حمد الله وكأنه يسوّق لنفسه، بالتركيز على صورته مع المنتخب المغربي في كأس العرب، حينما قاد أسود الأطلس للفوز باللقب، مع صورة أخرى لرقم "9" واسم الساطي.
وكان حمد الله قد لعب دورًا كبيرًا في حصد المغرب لكأس العرب، بعدما أحرز هدفًا ضد الإمارات، في نصف النهائي، ثم تسجيل هدفين في شباك الأردن، بالمباراة النهائية.
آية قرآنية
وكان حمد الله، في خضم أزمته مع الشباب واستبعاده من المباريات، قد رد بآية قرآنية عبر حسابه على منصة (إكس)، قائلًا "بسم الله الرحمن الرحيم. ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾. صدق الله العظيم".
وتحدث نور الدين بن زكري، المدير الفني للشباب، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، بأن مشكلة عبد الرزاق حمد الله إدارية وليست فنية، وأنه لم يعاقبه أبدًا، مضيفًا "عالجت مشكلة حمدالله وكاراسكو في أسبوع واحد فقط، حتى وصل الأمر إلى تمرير الكرة بينهما بشكل متبادل لمساعدة بعضهما البعض على التسجيل، مما جعلني أندم على إصلاح الأمر بينهما".
وتابع:"المشاكل بين النجوم تحدث بشكل طبيعي، مثل ما شاهدناه في ريال مدريد، ولكن فلورنتينو بيريز لم يتدخل لمعاقبة أحد، نعم يمكنك الخصم من الناحية المالية، بدلًا من الاستبعاد وخسارة الفريق لجهود اللاعب".
مسيرة عبدالرزاق حمدالله في الملاعب السعودية
المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله البالغ من العمر 35 سنة، جاء إلى الملاعب السعودية صيف 2018؛ عندما انتقل من نادي الريان القطري، إلى فريق النصر الأول لكرة القدم.
ومثّل حمدالله الفريق النصراوي، لأكثر من 3 سنواتٍ كاملة؛ حيث تم فسخ عقده في نوفمبر 2021، لينتقل بعدها إلى عملاق جدة الاتحاد في يناير 2022.
ولعب المهاجم المغربي موسمين مع الاتحاد؛ قبل التوقيع لنادي الشباب بشكلٍ رسمي، صيف عام 2024.
ومع الشباب.. سجل عبدالرزاق حمدالله 31 هدفًا وصنع 6 آخرين، خلال 45 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ بعيدًا عن دوري أبطال الخليج، الذي شارك فيه الفريق الموسم الحالي 2025-2026.