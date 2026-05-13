التصعيد ضد عبدالرزاق حمدالله مستمر .. خطوة جديدة من الشباب لتجنب خطأ النصر

سعيًا نحو حفظ حقوقه، قرر نادي الشباب التصعيد ضد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، بعد الأزمات التي افتعلها داخل غرف خلع الملابس طوال الموسم الجاري، تحديدًا مع قائد الفريق البلجيكي يانيك كاراسكو.
ما القصة؟
تفاجأ الجميع باستبعاد المهاجم المغربي من ديربي الرياض بين الشباب والنصر، الذي أقيم في السابع من مايو الجاري، ضمن الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
بعض التقارير الصحفية تحدثت عن اندلاع مشاجرة داخل غرف خلع الملابس الشبابية، أسفرت عن تكسير حمدالله لبعض محتوياتها، بجانب اعتدائه على المدير الفني للفريق الجزائري نور الدين بن زكري.
لكن ما شاهده الجميع عبر الشاشات على مدار أسابيع مضت هو الخلاف الحاد بينه وبين قائد الفريق البلجيكي يانيك كاراسكو، في أكثر من مباراة، بداعي "من ينفذ الركلات الحرة وضربات الجزاء؟".
أما بالنسبة لنادي الشباب فالصمت سيد الموقف، ولم يصدر أي بيانات رسمية خلال الأيام الماضية، حتى ظهر رئيسه عبدالعزيز المالك في حلقة مطلع الأسبوع الجاري من برنامج "أكشن مع وليد"، للحديث وإن كان كلامه حمل بعض الغموض كذلك.
المالك رفض كشف حقيقة ما قيل عن اعتداء حمدالله على المدرب نور الدين بن زكري أو قيامه بتكسير غرف خلع الملابس بالنادي، مشددًا على تقديره للمغربي، لكنه في الوقت نفسه، أكد انتهاء علاقته به.
وقال عبدالعزيز المالك: "ما يحدث داخل غرف خلع الملابس يبقى بين اللاعب ومجلس الإدارة، لكن حمدالله لاعب كبير وخدم أكثر من نادي وحصد لقب هداف الدوري السعودي أكثر من مرة. لكن بيئة الشباب الحالية تتطلب عدم وجوده في النادي، علاقته مع الشباب انتهت، وعقده بالأساس ينتهي بنهاية الموسم الجاري".
وأضاف: "حمدالله قضى بالنادي موسمين، يستحق الشكر وتوديع الإدارة وزملائه بشكل يليق به، لكننا ننتظر إنهاء بعض الأمور بيننا وبينه، كي يكون الرحيل بطريقة ممتازة، فالاختلاف يعني الاستنقاص من أي طرف، فالشباب نادي نموذجي ونريد الظهور بأفضل صورة ممكنة".
تصعيد الشباب
الجديد في هذا الشأن، كشفته صحيفة "الرياضية"، إذ تجهز إدارة الشباب خطابًا رسميًا موجه للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل حفظ حقوق النادي.
تلك الخطوة تأتي بعدما قرر مسؤولو الليوث إيقاف حمدالله حتى نهاية الموسم الجاري، مع خصم جزء من راتبه، على أن يواصل تدريباته بشكل انفرادي.
وكان الشباب قد قام بإيقاف حمدالله لمدة سبعة أيام فقط خلال الفترة الماضية، قبل أن يقرر تجميده لنهاية الموسم الجاري.
تجنبًا لسيناريو النصر
الساطي متبقي موسم واحد في عقده مع النادي العاصمي، ويبدو أن الشباب بهذه الخطوة يريد تجنب سيناريو أزمة النصر وحمدالله الذي وقع قبل سنوات، وقتما قرر العالمي فسخ عقد اللاعب من جانب واحد، لأسباب انضباطية.
لكن لجأ بعدها المغربي للمحاكم الدولية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ونجح في الحصول على حكم لصالحه ضد النصر، حصل بموجبه على تعويض مالي نظير فسخ عقده من جانب واحد.
مسيرة عبدالرزاق حمدالله في الملاعب السعودية
المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله البالغ من العمر 35 سنة، جاء إلى الملاعب السعودية صيف 2018؛ عندما انتقل من نادي الريان القطري، إلى فريق النصر الأول لكرة القدم.
ومثّل حمدالله الفريق النصراوي، لأكثر من 3 سنواتٍ كاملة؛ حيث تم فسخ عقده في نوفمبر 2021، لينتقل بعدها إلى عملاق جدة الاتحاد في يناير 2022.
ولعب المهاجم المغربي موسمين مع الاتحاد؛ قبل التوقيع لنادي الشباب بشكلٍ رسمي، صيف عام 2024.
ومع الشباب.. سجل عبدالرزاق حمدالله 31 هدفًا وصنع 6 آخرين، خلال 45 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ بعيدًا عن دوري أبطال الخليج، الذي شارك فيه الفريق الموسم الحالي 2025-2026.