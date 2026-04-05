رقم غائب منذ سنة: هدف مذهل يقرب حمد الله من القمة .. وحان الوقت لكتابة التاريخ مع الشباب "الجريح"!

حمد الله قادم..

"قليل من المثابرة، وستصل".. هكذا بات شعار عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الذي يواصل السير بثبات نحو انتزاع تاج الهداف التاريخي من عمر السومة.

حمد الله حقق ما يريد، ولكن الشباب لا، فها هو يخرج بنقطة وحيدة، من مباراته أمام الرياض، بهدف لمثله، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وتقدم حمد الله بهدف للشباب، في الدقيقة 34، فيما تعادل أنطونيو "توزي"، للرياض، من ركلة جزاء، في الدقيقة 45 من عمر المباراة.

ماذا فعل حمد الله في ديربي الرياض والشباب؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

  • عندما تكثر السهام، يأتي الصيد!

    بينما كان شعار الرياض، هو التنظيم الدفاعي المحكم والمرتدًات، كان الثنائي عبد الرزاق حمد الله ويانيك كاراسكو، يكافحان من أجل كسر جدار "مدرسة الوسطى".

    نعم، لعل من أبرز ما يميز كتيبة الشباب مع نور الدين بن زكري، أنه أعاد التوليفة "المنسجمة" بين حمد الله وكاراسكو، لا خلافات، تمريرات متبادلة، كلاهما يسدد ويتراجع.

    وبين 6 تسديدات، منها أربعة على المرمى وواحدة مقطوعة، كان منطقيًا أن يجد حمد الله طريقه نحو الشباك، إلا أن المرور بين يوان باربيت ومحمد الخيبري، كان يتطلب مهارة فردية خاصة، وهذا ما أظهرته خبرة حمد الله، بهدف مذهل، تلاعب خلاله بأربعة لاعبين والحارس، قبل أن يضع هدفه في الشباك.

  • رسالة تحذير إلى الشباب

    التفسير المنطقي أن الفريق غائد من فترة التوقف، حيث شاهدنا بعض "الرتم" البطيء في الشوط الأول، وإن صار أسرع في ثاني 45 دقيقة، ولكن أيضًا، بات الشباب يعاني من أجل إيصال كرته لما بين الخشبات الثلاث، وإن لعب ميلان بوريان، حارس الرياض، أيضًا، دورًا بارزًا في الخروج بهدف وحيد، بعدما تصدى لأربع كرات، جميعها داخل منطقة الجزاء.

    الرتم البطيء، وتقدم الدفاع الشبابي، فضلًا عن تهور ويسلي هويدت، أمام المرتدّات السريعة، ربما كانت لقطات يجب على الشباب أن يعيها جيدًا، خاصة وأنه مُقبل على تحدي جديد، أمام زاخو العراقي، في نصف نهائي دوري أبطال الخليج.

    حمد الله قادم يا السومة

    بينما يعاني عمر السومة من غياب التسجيل، منذ 6 جولات (غاب في اثنتين منها)، جاء حمد الله ليوجه رسالة شديدة اللهجة إلى مهاجم الحزم، بأن موقعه في قمة هدافي دوري المحترفين السعودي، عبر التاريخ، بات مهددًا للغاية.

    حمد الله وصل إلى هدفه رقم 155، في 174 مباراة، ليصبح على بعد "4" أهداف فقط من معادلة رقم السومة، الهداف التاريخي لدوري المحترفين، بـ159 هدف في 214 مباراة.

    أضف إلى ذلك، أن هدف حمد الله ليس مجرد هدف، بل إنه حقق رقمًا غائبًا منذ عام كامل، فهذه المرة الأولى التي يسجل فيها الهدّاف المغربي، في مباراتين متتاليتين، بدوري روشن السعودي، منذ مباراته أمام الخلود، بتاريخ 10 إبريل 2025.

    البليهي لم يخلع عباءة الهلال

    ولعلّ من أشهر لقطات المباراة، هو حديث جانبي بين حمد الله وزميله علي البليهي، المُعار من الهلال، بدا فيه المغربي منفعلًا.

    إذا ما تحدثنا عن البليهي، فإن ما يمكن قوله، إن المدافع صاحب الـ35 عامًا، لم يخلع عباءة الهلال، عندما ظهر في أكثر من لقطة وهو يحاول الضغط على الحكم، في لقطة أثار بها لاعبو الزعيم جدلًا كبيرًا في بعض مباريات الموسم الحالي، والتي كانت سببًا في سؤال لمدرب النصر جورج جيسوس، بشأن عدم قيام لاعبي النصر بالضغط على الحكام أيضًا، ليعلق بتصريحه إن النصر لا يملك القوة السياسية كالتي يملكها الأزرق.

    ولكن، يمكن القول إن القدر أنقذ البليهي أيضًا، بعد تمركز خاطئ منح انفرادًا لمهاجم الرياض، سيلا، قبل أن يعود سريعًا، ويستغل تباطؤ الأخير ليحرمه من التسجيل.

    موسم تاريخي ينتظرك

    لنعد إلى حمد الله، فرغم أن الشباب لا يزال في دائرة "القلق" في دوري روشن، إلا أن الهدّاف المغربي بإمكانه أن يصنع موسمًا تاريخيًا، يكتب به نهاية ولا أروع، في 2025-2026.

    تخيل عزيزي القارئ، أن يحقق حمد الله هذه الإنجازات الثلاث مع الوصول لنهاية الموسم..

    * بطل كأس العرب 2025 "مع منتخب المغرب".

    * الهدّاف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين.

    * بطل دوري أبطال الخليج مع الشباب.

    أضف إلى ذلك، أن حمد الله، بعد تسجيله 6 أهداف أمام تضامن حضر موت، في ختام دور المجموعات، بات يملك فرصة كبيرة للمنافسة على لقب البطولة الخليجية، ما يعني أن هناك العديد من الإنجازات لا تزال في انتظار توقيع الهدّاف المغربي الذي سبق وأن حقق ألقاب الدوري والسوبر مع النصر والاتحاد، وشارك - ولو دقائق قليلة - مع الهلال في كأس العالم للأندية.

