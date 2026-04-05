رقم غائب منذ سنة: هدف مذهل يقرب حمد الله من القمة .. وحان الوقت لكتابة التاريخ مع الشباب "الجريح"!

"قليل من المثابرة، وستصل".. هكذا بات شعار عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الذي يواصل السير بثبات نحو انتزاع تاج الهداف التاريخي من عمر السومة.

حمد الله حقق ما يريد، ولكن الشباب لا، فها هو يخرج بنقطة وحيدة، من مباراته أمام الرياض، بهدف لمثله، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وتقدم حمد الله بهدف للشباب، في الدقيقة 34، فيما تعادل أنطونيو "توزي"، للرياض، من ركلة جزاء، في الدقيقة 45 من عمر المباراة.