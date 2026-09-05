الفتح يكشف نقطة ضعف حمد الله: تخطى بدايته الكارثية مع النصر .. وربما يحتاج التعاون إلى عودة السومة!

في الوقت الذي يبحث فيه عن تقلد عرش هدافي دوري روشن السعودي، لم يكن المغربي عبد الرزاق حمد الله، يضع في الحسبان، بأنه سيشهد مع التعاون، أسوأ بداية في مسيرته داخل أراضي المملكة.

حمد الله قاد التعاون للتعادل مع الفتح، سلبيًا، في بريدة، ضمن حساب الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".

وزادت الأمور صعوبة على التعاون، بعد تلقي يونس البحراوي، بطاقة حمراء، للإنذار الثاني، في الدقيقة 66، بعد تدخله العنيف ضد زايدو يوسف.

ووصل التعاون إلى نقطته الثالثة، ليحتل المركز الثالث عشر في جدول دوري روشن السعودي، بفارق الأهداف عن الفتح، صاحب المركز الخامس عشر.

ماذا فعل حمد الله أمام الفتح؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..