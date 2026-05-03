هدية الهلال مقبولة: حمد الله يخرج من "مجزرة" التعاون بهدفه .. وخطايا البليهي تنذره بالتأهب للدرجة الأولى!

التعاون يكتسح الشباب بالخمسة..

هل كانت مباراة؟ أم حصة تدريبية لهجوم التعاون؟ أخطاء فادحة أودت بالشباب إلى فخ السقوط على ملعبه بنتيجة (1-5)، في معقل إتش جي ارينا، ضمن حساب الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

أمام أنظار 3033 مشجع، جاءت خماسية التعاون عن طريق محمد الكويكبي "د31"، روجر مارتينيز "هدفين د35 و53"، أنجيلو فولجيني "د49"، محمد الشويرخ "بالخطأ في مرماه د73"، فيما وقّع عبد الرزاق حمد الله على هدف الشباب، الذي تقدم به في المباراة، بالدقيقة 23.

وتمكن الحارس التعاون مايلسون، من التصدي لركلة جزاء شبابية، سددها يانيك كاراسكو، في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

التعاون الذي سقط بثنائية الاتحاد، في الجولة الماضية، استرد عافيته، في الوقت الذي يواصل الشباب تعثراته في دوري روشن، بخسارة بعد ثلاث تعادلات متتالية.

وأنعش التعاون حظوظه في التأهل إلى ملحق النخبة الآسيوية، باحتلاله المركز الخامس، برصيد 52 نقطة، بينما تجمد رصيد الشباب عند 32 نقطة، في المركز الثالث عشر.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة الشباب والتعاون، وماذا قدم عبد الرزاق حمد الله، خلال المواجهة؟

    من حمد الله إلى الهلال: هديتك مقبولة!

    الوصف الأمثل لوضع عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بأنه قبل هدية الهلال، الذي مثّله لدقائق قليلة في كأس العالم للأندية، بعدما فشل عمر السومة، مهاجم الحزم، في هز شباكه خلال مواجهة الجولة الحادية والثلاثين.

    ولكن، هناك نقطة أيضًا ربما تحتاج إلى الوقوف عندها، ما بال حمد الله والسومة اللذين اعتدنا منهما على لغة الثنائيات والثلاثيات، وها نحن نشاهدهما في سباق الدوري، يكتفون بهدف في كل مواجهة.

    ربما بالنظر إلى سير المباراة، يعطينا التعاون تفسيرًا منطقيًا، يؤكد أن تسجيل حمد الله للهدف من الأساس، أمر جيد، فالشباب عانى هجوميًا بشكل كبير، وهدف حمد الله جاء من تسديدة واحدة على المرمى، خلال الشوط الأول.

    بشكل عام، حمد الله خرج بمكسب وحيد في ليلة الهزيمة من التعاون، هدف جديد يقلص به الفارق مع عمر السومة، ولكن هناك نقاطًا سلبية سنتحدث عنها في الفقرة التالية.

    * 1/ عمر السومة: 161 هدفًا في 218 مباراة.

    (وفق موقع رابطة دوري المحترفين، مع احتساب الهدف الذي سجله مع العروبة في شباك النصر، قبل قرار مركز التحكيم الرياضي، بإلغاء نتيجة المباراة، واعتبار النصر فائزًا).

    * 2/ عبدالرزاق حمدالله: 156 هدفًا في 177 مباراة.

    الجدير بالذكر أن عمر السومة، منذ انتقاله إلى الأهلي في 2014، خاض تجربتين خارج حدود السعودية؛ الأولى مع العربي القطري، على مدار موسمين، ثم المشاركة مع الوداد الرياضي المغربي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

  • خشونة زائدة أم "تمثيل" شبابي؟

    هناك سؤال يستحق الطرح، هل السقوط المتكرر من لاعبي الشباب، وعلى رأسهم حمد الله، جاء بسبب التدخل الخشن من قِبل لاعبي التعاون؟ أم محاولة من الليث لمجرد كسب خطأ أو بحث عن إشهار بطاقة حمراء لأحد لاعبي الذئاب.

    شاهدنا حمد الله يسقط أكثر من مرة، طالب منها بركلة جزاء، والحكم يستأنف اللعب، وكذلك سقوط علي الأسمري وسعد بالعبيد، وفي الخارج، يعترض المدرب نور الدين بن زكري، على عدم منح بطاقة جديدة، ربما كانت لتخرج أحد لاعبي التعاون بالحمراء.

    على كل، يجب على حمد الله أن يراجع نفسه إزاء السقوط المتكرر، حتى لا تعطي انطباعًا للحكام بأنك من عشاق السقوط للحصول على خطأ وانتهى الأمر.

  • رغم افتراس الذئاب .. التعاون يقترب من "الضحية المفضلة" لحمد الله

    إذا ما نظرنا لسير المباراة بشكل عام، نجد تنظيمًا دفاعيًا رائعًا من التعاون، تمكن من كسر الخطوط، واللعب على عدم إكمال التحركات الثنائية بين حمد الله وكاراسكو، أو قطع تمريرات ياسين عدلي، مع التدرج المثالي من الخلف إلى الأمام، بتحركات محمد محزري والكويكبي وأنجيلو فولجيني، واستغلال دفاعات الشباب الهشّة.

    الشباب دخل المباراة، وكأنه لا يزال متأثرًا بخسارته في نهائي دوري أبطال الخليج، هجوم يعاني، ودفاع "لم يحضر اللقاء".

    ولكن رغم كل ذلك، نجح حمد الله في تسجيل هدفه، ليرفع رصيده إلى 18 هدفًا في شباك التعاون، الذي صار ثاني أكثر الفرق السعودية استقبالًا لأهداف المغربي، بعد الفيحاء "19 هدفًا".

    إحصائيات مباريات حمد الله ضد التعاون:

    - عدد المباريات: 16

    - فاز: 9

    - تعادل: 4

    - خسر: 3

    - سجل: 18

  • Ali Al-Bulayhi Shababsocial gfx

    ناقوس خطر للبليهي .. هذا الأداء ينقلك إلى الدرجة الأولى

    رغم أن الحكم على اللاعب لا يكون بمباراة واحدة، بل على الأداء طوال الموسم، ورغم أن علي البليهي، لا يزال المدافع الذي يمكنه تقديم الخبرة داخل أرض الميدان، إلا أن أخطائه الكارثية في مباراة التعاون، قد كشفت الغطاء عن أزمة البليهي الكبرى، بأنه يصارع "تقدم السن".

    دعك من الهدف الثالث "الرائع" الذي سجله فولجيني من ركلة حرة مباشرة، وانظر عزيزي القارئ إلى الهدفين الثاني والرابع.

    الهدف الثاني أظهر خطأ علي البليهي في التوقف لحظة هروب روجر مارتينيز الذي نجح في الانفراد بالحارس مارسيلو جروهي، والرابع بخطأ البليهي في عدم قطع التمريرة العرضية من فولجيني قبل وصولها إلى روجر.

    البليهي شأنه شأن الدفاع بأكمله، عانوا من "لا مركزية" هجوم التعاون، وتحركات فولجيني وروجر والكويكبي، إلا أن تباطؤ المدافع صاحب الـ36 عامًا، ربما كان ليصبح محل هجوم كبير لو كان حاليًا في مباراة للهلال.

    ورغم ذلك، إلا أن البليهي أيضًا كاد أن يعوض إخفاقاته الدفاعية بهدف يقلص الفارق، في الدقيقة 69، بكرة رأسية، أبعدها جيروتي من خط المرمى.

    ومع ورود تقارير بشأن اتجاه الشباب لعدم تمديد إعارة البليهي أو شراء عقده نهائيًا، واتجاه الهلال نحو النظر في العروض المقدمة، فإن البليهي يحتاج إلى المزيد من المرونة، وإثبات ذاته في مباريات الشباب المتبقية، أو لن يكون محل رغبة من أندية دوري روشن، في الموسم المُقبل، وليبدأ النظر في اللعب بدوري يلو.

