ضربتا التعاون والنصر في رأس حمد الله "توجع": تريزيجيه لقنه درسًا .. وتاريخ السومة قد يحول "الهداف التاريخي" إلى لعنة!

"ضربتان في الرأس توجع"، مثل شعبي دارج، ربما يصف حالة النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي يواصل الترنح، بعد خسارته أمام الرياض بنتيجة (1-2)، في ملعب إس إتش جي ارينا، ضمن حساب الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".

الجناح الفرنسي تيدي أوكو، استلم تمريرة بينية "ماركة بيدري وتوني كروس"، من برنارد مينساه، جعلته في حالة انفراد أمام مايلسون، ولم يجد صعوبة في التسجيل، في الدقيقة 39.

ومع استمرار تألقه، كان منطقيًا أن يكلل بيرنارد منساه جهده بإحراز الهدف الثاني بالدقيقة 76، فيما تمكن نديم بايرامي من إحراز هدف التعاون، بالدقيقة 78.

ويبدو أن التعاون صار "كبش الفداء" أمام أندية روشن، من أجل استعادة توازنها في المسابقة، ما بين الانتصار الأول للشباب، ومن ثمّ عودة الرياض لطريق الانتصارات، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد سكري القصيم، عند 4 نقاط، في المركز السابع عشر.

وفيما يلي، يستعرض موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء عبد الرزاق حمد الله، في مباراة الرياض والتعاون..