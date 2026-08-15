التعاون والخليج | لا يزال البحث جاريًا عن حمد الله .. خدعوك فقالوا الساحة خالية بعد رحيل السومة!

لا يزال جاريًا عن المغربي عبد الرزاق حمد الله، هو الحاضر الغائب في ليلة تعادل التعاون، على ملعبه ببريدة، دون أهداف مع الخليج، في مباراة كان شعارها الأبرز هو نجاة "الذئاب" من الخسارة.

حمد الله بدأ محطته الرابعة في دوري روشن، بعد النصر والاتحاد والشباب، بأداء متوسط المستوى، في الوقت الذي بات التحدي أمامه الصعب، مع فريق يستعد لمشاركة قارية، في دوري أبطال آسيا 2، بجانب الدوري السعودي.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء حمد الله في مباراة التعاون والخليج..