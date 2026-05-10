"بيئتنا تتطلب عدم وجود عبدالرزاق" .. الشباب يوضح رسميًا: هذا فارق المعاملة بين حمدالله وكاراسكو، وما فعله علي البليهي استنقاص لنا

أعلن عبدالعزيز المالك؛ رئيس نادي الشباب، رسميًا رحيل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، مؤكدًا أنه لم يعد يناسب البيئة الحالية لليوث.
ما القصة؟
تفاجأ الجميع باستبعاد المهاجم المغربي من ديربي الرياض بين الشباب والنصر، الذي أقيم في السابع من مايو الجاري، ضمن الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
بعض التقارير الصحفية تحدثت عن اندلاع مشاجرة داخل غرف خلع الملابس الشبابية، أسفرت عن تكسير حمدالله لبعض محتوياتها، بجانب اعتدائه على المدير الفني للفريق الجزائري نور الدين بن زكري.
لكن ما شاهده الجميع عبر الشاشات على مدار أسابيع مضت هو الخلاف الحاد بينه وبين قائد الفريق البلجيكي يانيك كاراسكو، في أكثر من مباراة، بداعي "من ينفذ الركلات الحرة وضربات الجزاء؟".
أما بالنسبة لنادي الشباب فالصمت سيد الموقف، ولم يصدر أي بيانات رسمية خلال الأيام الماضية، حتى ظهر رئيسه عبدالعزيز المالك في حلقة الأحد من برنامج "أكشن مع وليد"، للحديث وإن كان كلامه حمل بعض الغموض كذلك..
ماذا قال رئيس الشباب عن حمدالله؟
المالك رفض كشف حقيقة ما قيل عن اعتداء حمدالله على المدرب نور الدين بن زكري أو قيامه بتكسير غرف خلع الملابس بالنادي، مشددًا على تقديره للمغربي، لكنه في الوقت نفسه، أكد انتهاء علاقته به.
وقال عبدالعزيز المالك: "ما يحدث داخل غرف خلع الملابس يبقى بين اللاعب ومجلس الإدارة، لكن حمدالله لاعب كبير وخدم أكثر من نادي وحصد لقب هداف الدوري السعودي أكثر من مرة. لكن بيئة الشباب الحالية تتطلب عدم وجوده في النادي، علاقته مع الشباب انتهت، وعقده بالأساس ينتهي بنهاية الموسم الجاري".
وأضاف: "حمدالله قضى بالنادي موسمين، يستحق الشكر وتوديع الإدارة وزملائه بشكل يليق به، لكننا ننتظر إنهاء بعض الأمور بيننا وبينه، كي يكون الرحيل بطريقة ممتازة، فالاختلاف يعني الاستنقاص من أي طرف، فالشباب نادي نموذجي ونريد الظهور بأفضل صورة ممكنة".
لماذا لم يتم عقاب كاراسكو؟
من جانبه، وجه الإعلامي وليد الفراج سؤالًا لرئيس نادي الشباب عن سبب عدم وقوع أي عقوبة على كاراسكو أسوة بحمدالله، رغم أنه الطرف الآخر في الخلاف.
ناهيك عن خلافه مع المغربي، فقد تسبب البلجيكي بشكل ما في خسارة فريقه للقب كأس الخليج للأندية 2026 بالهزيمة أمام الريان القطري، بعدما تعرض للطرد على إثر اعتراضه على الحكم.
في هذا الشأن، علق المالك: "ما يقال في الإعلام عن كاراسكو من سوء وأنه متعالٍ على الفريق، هذا غير صحيح. الفرق بين كاراسكو بين الموسم الماضي والحالي هي صراحة إدارة واحتواء لاعب. أنا اجتمعت معه في أول يوم لي على مقعد الرئاسة، هو يحترم الشباب وشعاره، ولم يتسبب في أي مشكلة بغرف الملابس ويدعم زملاءه، بجانب مساهمته في الملعب وكونه أحد هدافي الفريق".
وأضاف: "بالنسبة لما حدث في نهائي كأس الخليج، الناس كانوا يقولون إن هذه البطولة لا تهمنا وإن الأهم هو النجاه من الهبوط في الدوري السعودي، لكننا وضعنا أمامنا هدفًا، وقد وصلنا لنهائي الخليج بعدما كنا في المركز الأخير بالمجموعة، والجميع رأى ما تعرض له كاراسكو في الملعب من ضرب بالنهائي، ففي النهاية هو بشر".
"ما فعله البليهي استنقاص من نادي الشباب"
وتطرق عبدالعزيز المالك للحديث عن تصرف المدافع علي البليهي في مواجهة النصر، في الجولة الـ33 من دوري روشن..
المدافع المعار من الهلال إلى الشباب حتى نهاية الموسم الجاري، سجل أحد هدفي فريقه في المباراة التي انتهت بنتيجة 4-2 لصالح العالمي. واحتفالًا بهذا الهدف قال برفع واقع الساق الخاص به والذي يحمل صورته بقميص الزعيم وقام بتقبيله، ما عرضه لهجوم كبير من قبل جماهير الليوث قبل أن يخرج معتذرًا عن تصرفه.
حول تلك الواقعة، علق عبدالعزيز المالك: "غضبت أكثر من الجماهير من تصرف البليهي، أنا أعرفه، هو في غرف خلع الملابس محترم جدًا على عكس ما يظهر في الإعلام، هو من يلم صف زملائه في الغرف، لكن تصرفه أغضبني، لأنه نادٍ كبير، وما فعله يستنقص من الشباب سواء كان بقصد أو دون قصده، وعليه الانتباه لتصرفاته.
واختتم: "البليهي اعتذر والاعتذار من شيم الكبار، أما عن القرار الانضباطي للنادي فهو شأن داخلي".