"لم يحترم أساطير الاتحاد" .. رسالة تحذير من انفلات كونسيساو بسبب عبد الرحمن العبود!

ورصد متابعون لقطة لعبد الرحمن العبود، وهو يدخل في مشادة عنيفة مع أحد مشجعي الاتحاد، الذي كان يتواجد في مدرجات ملعب الأمير عبد الله الفيصل، بعد وداع دوري أبطال آسيا للنخبة، بالخسارة أمام ماتشيدا بهدف، حيث كادت المشادة تتطور إلى اشتباك، قبل أن يتدخل محمد نور، أسطورة النادي، والذي يعمل كمستشار الرئيس لشؤون كرة القدم، من أجل احتواء الأزمة، وإدخال اللاعب إلى غرفة الملابس.

ما السبب وراء انفعال عبد الرحمن العبود على مشجع الاتحاد؟ هذا ما كشفه وكيله رفيع الشهراني، في تغريدة عبر حسابه بمنصة (إكس).

وقال الشهراني في رسالته "هارد لك للخروج المرير لنادي الاتحاد من البطولة، أردت التعريج فقط على موضوع العبود من ناحية ما مرر للإعلام، والفهم الخاطئ من قِبل البعض.

باختصار الجمهور كعادته عرف بالوفاء، صفق وحيا العبود على ما قدمه. شخص من الجمهور قام بشتم والدة العبود أمامه، والكابتن مهما كان بشرًا ولن يرضى بذلك، وقال له انزل للأسفل وتحدث بذلك أمامي، وما يحسب للجمهور أنهم تكلموا وسحبوا هذا الشخص ولاموه وأبعدوه.

أما ما يدار بأن العبود اشتبك مع الجماهير وشتمهم وتعالى عليهم فهو عار من الصحة تمامًا. العبود يعود بمحبة جمهوره وبمحبة الكيان، والقتال من أجل الشعار".

وأضاف الشهراني "تحدثت مع اللاعب، وهو في حرقة لضياع المباراة، وجسد ذلك باعتذاره للمدرج في برامج التواصل. كل التوفيق للكيان واللاعب بالقادم إن شاء الله".