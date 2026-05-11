Goal.com
مباشرالتذاكر
Jaissle Conceicao Ahli Ittihad Mahrez Toney (Goal Only)Goal AR
زهيرة عادل

لاعب الأهلي دعم المؤامرة ولكن! .. كتيبة ماتياس يايسله ترد على "عناد الاتحاد" و"تفويت" مواجهة التعاون بـ5 طرق مختلفة

فقرات ومقالات
التعاون ضد الأهلي
التعاون
الأهلي
دوري روشن السعودي
الاتحاد
دوري أبطال آسيا النخبة
ماتياس يايسله
روجير إيبانيز
عبد الرحمن السنابي

أهلًا بكم في "هراء" جديد بدوري روشن!

"كرهًا في الاتحاد، سيفوت الأهلي المباراة للتعاون" .. عبارة تكررت بطرق مختلفة خلال الساعات الماضية، وسط حملة تشكيك في نوايا كتيبة المدرب الألماني ماتياس يايسله!

الراقي بالفعل ليس لديه ما يحميه في دوري روشن السعودي؛ فمن ناحية قد خسر بالفعل فرصة المنافسة على اللقب التي انحصرت بين النصر والهلال، ومن ناحية أخرى ضمن تأهله للنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27 كونه بطل القارة في الموسم الجاري.

أما التعاون والاتحاد ومعهم الاتفاق، فجميعهم ينافس على المركز الخامس، والذي يعد المقعد الأخير المؤهل لملحق الصعود لدوري أبطال آسيا للنخبة.

لكن ما حدث في مواجهة الراقي وسكري القصيم، يوم الإثنين، أن كتيبة يايسله انتصرت بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 75 محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب، فيما تجمد التعاون عند 52 نقطة في المركز السادس متساويًا مع الاتحاد؛ صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف، لكن العميد خاض مباراة أقل، بينما يحل الاتفاق سابعًا بـ49 نقطة.

وبعيدًا عن نتيجة المباراة التي نفت تهمة "التفويت" لصالح التعاون عندًا في الاتحاد، عن الأهلي تلقائيًا، هناك بعض المشاهد في اللقاء التي تؤكد أن لاعبي الراقي نزلوا للفوز فقط حتى وإن كانت المباراة لن تضيف لهم شيئًا..

  • أولًا .. الصانبي دعم المؤامرة

    بعد انطلاق المباراة، دعم مروجو تهمة "تفويت" الأهلي مواجهة التعاون موقفهم بما فعله حارس الراقي عبدالرحمن الصانبي في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول..

    الصانبي شارك أساسيًا أمام سكري القصيم في ظل معاناة الحارس الأساسي السنغالي إدوارد ميندي من إصابة، دفعته للغياب عن اللقاء.

    وفي الدقيقة 38 من المواجهة، ارتكب صاحب الـ25 عامًا خطأً فادحًا بتشتيت الكرة بشكل خاطئ، لتصل إلى روجير مارتينيز؛ لاعب التعاون، داخل منطقة الجزاء، أدرك بها التعادل (1-1).

    لكن حكم المباراة خالد الطريس أشار بإلغاء الهدف، في ظل وجود لمسة يد على مارتينيز.

    وبشكل عام، حتى وإن احتسب الهدف صحيحًا للتعاون، فلا يمكن اتهام الأهلي بتعمد تفويت المباراة على إثر لقطة الصانبي، كون الحارس الشاب رغم مستواه الجيد إلا أنه يرتكب بعض الأخطاء الساذجة أحيانًا كما فعل في تلك اللقطة.


    • إعلان

  • اعتراضات ضربة الجزاء

    بالحديث عن المشاهد التي تنفي مزاعم تعمد الأهلي تفويت المباراة لصالح التعاون عندًا في الاتحاد، لتعطيل مشواره نحو حجز مقعد في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة..

    فالبداية مع مطالب لاعبي الراقي باحتساب ضربة جزاء لصالحهم في الدقيقة 75 من عمر المباراة، على إثر عرقلة المهاجم الإنجليزي إيفان توني داخل منطقة الـ18، بينما كانت تشير النتيجة للتعادل (1-1).

    في تلك اللقطة، سقط توني أرضًا، لكن الطريس أشار إلى استمرار اللعب لبضع ثوانٍ قبل أن تخرج الكرة لرمية تماس .. هنا استغل لاعبو الأهلي التوقف فورًا للذهاب إلى الحكم الطريس للمطالبة بالرجوع لتقنية الفيديو لاحتساب ضربة الجزاء، وقد أشار له حكام الفيديو بعدم وجود أي خطأ في اللعبة، ليستمر اللعب بعدها.


    ببساطة .. كان بإمكان لاعبي الأهلي تجاهل الموقف طالما استمر اللعب بعدها بشكل طبيعي، إذا كانوا يرغبون بالفعل في تفويت المباراة لصالح التعاون!


  • هدف إيبانيز .. واستفزاز يايسله للحكم الرابع

    من أحرز هدف الفوز للأهلي أمام التعاون؟ .. المدافع البرازيلي روجر إيبانيز في الدقيقة 79!


    مدافع تقدم في ضربة ركنية، وارتقى فوق الجميع، ليسجل هدف الفوز لفريقه .. كيف يكون لديه تعليمات بالتفويت؟

    ناهيك عن هدف إيبانيز، عقب إحرازه ذهب الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي، للحكم الرابع مرددًا كلمة "فوز" بانفعال في وجه، غضبًا من رفض احتساب ضربة جزاء لفريقه في الدقيقة 75 - كما ذكرنا سلفًا -.


  • غضب يايسله على لاعبيه

    بعد انفعاله على الحكم الرابع لعدم احتساب ضربة الجزاء، انفعل يايسله على لاعبيه في الدقيقة 7+90..

    في تلك الدقيقة احتسب الحكم ضربة مرمى لصالح التعاون، بينما كان لاعبو الأهلي متقدمون في وسط ملعب الخصم، والنتيجة تشير إلى تقدم الراقي (2-1).

    هنا صرخ يايسله في لاعبيه مطالبًا إياهم بسرعة العودة لوسط ملعبهم، خوفًا من تنظيم التعاون لهجمة مرتدة سريعة يدركون بها التعادل للمرة الثانية.

  • استفزازات إيبانيز .. ومشادة بين لاعبي الفريقين

    آخر اللقطات التي تنفي تهمة محاولة تفويت المباراة من الأهلي للتعاون لتعطيل الاتحاد، بطلها صاحب هدف الفوز روجر إيبانيز..

    المدافع البرازيلي دخل في مشادة كلامية مع أشرف المهديوي؛ قائد التعاون، في الدقيقة 94، تطورت لاشتباكات بالأيدي بين لاعبي الفريقين، وقيام الجماهير بإلقاء الزجاجات داخل أرض الملعب.


    كذلك عقب إطلاق صافرة النهاية، احتفل إيبانيز في وجه لاعبي التعاون، وتجددت الاشتباكات مرة أخرى، لولا تدخل العقلاء من الطرفين.


  • الأهلي .. التفويت لا يليق ببطل آسيا

    ربما فرحة روجر إيبانيز بالفوز عقب نهاية المباراة رغم أنه لن يضيف لفريقه أي شيء من ناحية مركزه في جدول الترتيب أو موقفه من التأهل للنسخة المقبلة لدوري أبطال آسيا للنخبة، تلخص كل شيء.

    الحديث عن تفويت المباراة ما هو إلا هُراء يضاف للهراء الذي يتردد منذ بداية الموسم الجاري في مختلف الموضوعات سواء توجيه اللقب للنصر، نفوذ الهلال خارج الملعب وغيرهما.

    صحيح أن هناك فرق في مختلف البطولات اتهمت بتفويت مباريات، لكن يبقى الفوز هو هدف كتيبة ماتياس يايسله، التي تفوقت على ظروفها بـ"العقلية الاحترافية".