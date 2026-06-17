"يجب محاسبته بعد ما فعله مع عبدالإله العمري!" .. اتهام فهد المفرج بزرع التعصب في معسكر المنتخب السعودي بكأس العالم 2026

الأخضر السعودي أحدث بعض التغييرات قبل كأس العالم 2026، على رأسها إقالة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد وتعيين اليوناني جورجيوس دونيس بدلًا منه، في ظل تراجع النتائج والأداء.

كذلك تم تعيين فهد المفرج مديرًا للمنتخب السعودي الأول بعد نهاية مهمته كمدير تنفيذي لكرة القدم بنادي الهلال.

التعاقد مع المفرج من الهلال كان فرصة ذهبية لمن لا يفصلون بين الانتماء للأندية والمنتخب الوطني، لرصد كل صغيرة وكبيرة في تصرفات الرجل، ومن ثم استغلالها للهجوم عليه وكيل الاتهامات له .. وهذا ما فعله الصحفي فيصل القيران!



