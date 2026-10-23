"نحن من يحمينا؟" .. عبد الإله المالكي يهاجم حكم مباراة الدرعية بعد طرده أمام الاتحاد!

وعقب المباراة، كشف عبد الإله المالكي، عن سبب اعتراضه على قرارات الحكم ماجد الشمراني، وماذا دار بينهما، أدى إلى طرده.

وبدأ المالكي رسالته بتعزية شهداء الوطن، فيما تحدث عن مجريات المباراة، بقوله "إذا تكلمت عن الحكم، لأن خلفه لجنة تحميه، وقد أتعرض لإيقاف أكبر، ولكن نحن اللاعبون من يحمينا؟ هذه ليست أول أو ثاني مرة يدير هذا الحكم مباراة لنا أمام الأندية الكبرى، ولا أدري هذا الحكم يخاف أو يرتبك أمام الفرق الجماهيرية".

واستطرد "نفس الأخطاء يرتكبها معنا، تعرضت لتدخل قوي في ركبتي، هناك شيء اسمه (تهور أو عنف) يستلزم العقوبة، ولم يكن التدخل في إصابتي السابقة، ولكنه كان عنيفًا، وإذا ما تعرضتُ للإصابة فماذا سأستفيد؟".

وتابع "تعرضت أيضًا لتدخل من لاعب بالكوع، وقبل ذلك، جرحت يدي بسبب دهس لاعب، ونفس الحكم لم يعاقبه، كما أنه يتحدث معنا بأسلوب، ومع لاعبي الخصم بأسلوب آخر".



