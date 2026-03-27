"عانقوا بعضكم البعض" - كيف تعتزم إسبانيا معالجة التوتر بين لامين يامال وداني كارفاخال في أعقاب المواجهات الحامية في "الكلاسيكو" بين نجوم برشلونة وريال مدريد

اتخذ دي لا فوينتي موقفاً هادئاً ومتوازناً، معتبراً أن هذا التوتر هو نتيجة طبيعية للثقل العاطفي الذي تحمله أكبر مباراة محلية في إسبانيا. وهو يعتقد أن كلا اللاعبين يتمتعان بالمهنية الكافية لفصل ولائهما للنادي عن مسؤولياتهما تجاه المنتخب الوطني.

وفي حديثه إلى DAZN، أوضح مدرب إسبانيا: "في الكلاسيكو، تدافع عن ألوان معينة، وهناك مسؤولية كبيرة، أما مع المنتخب الوطني، فأنت تدافع عن وضع مختلف، وهنا عليك أيضًا أن تعرف كيف ترتقي إلى مستوى المناسبة، وهما يفعلان ذلك. ولا أشك في أنهما عندما يلتقيان، سيكونان حريصين على معانقة بعضهما البعض، بالتأكيد، وسأحتفل معهما في تلك اللحظة".