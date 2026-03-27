Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EURO-2024-MATCH45-ESP-GERAFP
Adhe Makayasa

ترجمه

"عانقوا بعضكم البعض" - كيف تعتزم إسبانيا معالجة التوتر بين لامين يامال وداني كارفاخال في أعقاب المواجهات الحامية في "الكلاسيكو" بين نجوم برشلونة وريال مدريد

إسبانيا
لامين يامال
داني كارفاخال
لويس دي لا فوينتي
برشلونة
الدوري الإسباني
ريال مدريد

سعى مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي إلى تهدئة المخاوف بشأن التوتر في العلاقة بين لامين يامال وداني كارفاخال. فقد دخل نجم برشلونة الصاعد وقائد ريال مدريد في مواجهة حادة عقب مباراة «الكلاسيكو» المثيرة التي أقيمت في أكتوبر الماضي على ملعب سانتياغو برنابيو. وعلى الرغم من العداء بينهما على الصعيد المحلي، يؤكد مدرب المنتخب الوطني أن المهام الدولية تتجاوز الخصومات بين الأندية، في الوقت الذي يستعد فيه «لا روخا» للمباريات المقبلة.

  • تتصاعد حدة التوتر في ملعب البرنابيو

    وصلت المنافسة الطويلة الأمد بين برشلونة وريال مدريد إلى ذروتها خلال أول مباراة «الكلاسيكو» لهذا الموسم، حيث حقق «البلانكوس» فوزًا بنتيجة 2-1 بهدفين سجلهما كيليان مبابي وجود بيلينغهام. وبعد صافرة النهاية، اندلعت مشاجرة ضخمة كان اللاعب الشاب يامال (18 عامًا) في قلبها. وبحسب ما ورد، واجه المدافع المخضرم كارفاخال الشاب، وقال له: "أنت تتحدث كثيرًا"، ردًا على تعليقات يامال قبل المباراة على منصة تويتش، حيث أشار إلى أن ريال مدريد "يسرق" المباريات. وانتقد فرينكي دي يونغ لاحقًا فريق ريال مدريد لغضبه "المبالغ فيه" تجاه زميله المراهق، مما أدى إلى تفاقم التوتر.

    • إعلان
  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    رسالة عن التعايش

    اتخذ دي لا فوينتي موقفاً هادئاً ومتوازناً، معتبراً أن هذا التوتر هو نتيجة طبيعية للثقل العاطفي الذي تحمله أكبر مباراة محلية في إسبانيا. وهو يعتقد أن كلا اللاعبين يتمتعان بالمهنية الكافية لفصل ولائهما للنادي عن مسؤولياتهما تجاه المنتخب الوطني.

    وفي حديثه إلى DAZN، أوضح مدرب إسبانيا: "في الكلاسيكو، تدافع عن ألوان معينة، وهناك مسؤولية كبيرة، أما مع المنتخب الوطني، فأنت تدافع عن وضع مختلف، وهنا عليك أيضًا أن تعرف كيف ترتقي إلى مستوى المناسبة، وهما يفعلان ذلك. ولا أشك في أنهما عندما يلتقيان، سيكونان حريصين على معانقة بعضهما البعض، بالتأكيد، وسأحتفل معهما في تلك اللحظة".

  • بغض النظر عن التنافس

    إن الحاجة إلى المصالحة هي حاجة تكتيكية بقدر ما هي اجتماعية، نظراً لأن يامال وكارفاخال يلعبان في نفس الجانب الأيمن في المنتخب الوطني. وكانت التناغم بينهما من أبرز معالم مسيرة إسبانيا الناجحة في بطولة يورو 2024، لا سيما عندما قدم جناح برشلونة تمريرة حاسمة سجل منها قائد ريال مدريد هدفه الدولي الوحيد في الفوز 3-0 على كرواتيا في مرحلة المجموعات.

  • FBL-EURO-2024-MATCH03-ESP-CROAFP

    اختبار للوحدة

    لا يزال التركيز منصبًا بشكل قوي على وحدة المنتخب الإسباني، في الوقت الذي يستعد فيه فريق دي لا فوينتي لخوض مباراتين وديتين متتاليتين. تستضيف «لا روخا» منتخب صربيا يوم الجمعة المقبل على ملعب «إستاديو دي لا سيراميكا»، قبل أن تواجه مصر يوم الثلاثاء على ملعب «آر سي دي إي»، حيث تمثل هاتان المباراتان اختبارًا حاسمًا لنضج الفريق وتناغمه التكتيكي. وإذا تمكن كارفاخال ويامال من الانتقال بنجاح من خصمين إلى زميلين في الفريق، فسوف يعزز ذلك الثقافة الموحدة التي عمل المدرب بلا كلل على بنائها بينما يستعد بفريقه للتحديات المقبلة.