"عالم جديد غريب" - أرسنال قد أثار استياء مشجعيه، في حين يتمنى المشجعون المحايدون فوز مانشستر سيتي بنهائي كأس كاراباو وسباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حسبما يقول جيمي كاراغر

في صحيفة «التلغراف»، أشار كاراغر إلى أن بيب جوارديولا نفسه لا بد أنه يشعر بأنه يعيش في «عالم جديد غريب». ورأى أنه على الرغم من 115 مخالفة مالية يُزعم أن مانشستر سيتي ارتكبها، وعلى الرغم من هيمنته المستمرة، فإن خيار الجماهير لم يعد «أي فريق إلا سيتي». بل على العكس، عند مواجهة فريق أرسنال المتعطش للفوز بالبطولات، يعتقد كاراغر أن المزاج السائد قد تحول إلى «أي فريق إلا أرسنال» بشكل قاطع.

يأتي هذا التحول مدفوعًا بالانتقادات المتزايدة لأسلوب أرسنال البراغماتي، والتي أبرزها مؤخرًا جون أوبي ميكيل في برنامج "توك سبورت". انتقد ميكيل اعتماد أرتيتا الشديد على الكرات الثابتة على الرغم من الاستثمارات الضخمة، قائلاً: "عندما أشاهد أرسنال يلعب الآن، أرى أنه يعتمد فقط على الركلات الركنية. لقد أنفقت ما يقرب من مليار، ميكيل أرتيتا... وتقول لي إن الطريقة الوحيدة للفوز بالمباريات هي من خلال الركلات الركنية؟ هذا سخيف."