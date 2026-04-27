عاصفة تضرب كرة القدم الإيطالية.. تدخلات سياسية ومخاوف من ضياع استضافة يورو 2032

بعد يوم من الصمت، خرج رئيس رابطة الدوري الإيطالي إيتسيو سيمونيلي بتصريحات علنية. وقبل إدلائه بهذه التصريحات، ورد أن سيمونيلي تواصل مباشرة مع ألكسندر تشيفيرين، وتلقى إشارات واضحة وحاسمة حول المخاطر المرتبطة بأي تدخل سياسي محتمل في شؤون الاتحاد الإيطالي. وأكد سيمونيلي بعد ذلك: "الأحكام المتسرعة أو الاستنتاجات من أي نوع ليست في محلها. من واجبنا الأكيد التمسك بقرينة البراءة حتى صدور درجة التقاضي الأخيرة".

كما أشار إلى أنه فيما يخص قضية مباراة أودينيزي وبارما في الأول من مارس 2025، فإن "كلًا من المدعي العام الفيدرالي والمدعي العام للجنة الأولمبية قد أبديا رأيهما بالفعل في بعض النقاط المتعلقة بالتحقيق". وأضاف الرجل الأول في الرابطة: "إذا ثبت أن أحداً قد أخطأ، فمن العدل أن يدفع الثمن. ولكن لا يُسمح أبداً بالتشكيك في مصداقية المنظومة ونزاهة سير البطولة".