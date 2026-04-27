عاصفة تضرب كرة القدم الإيطالية.. تدخلات سياسية ومخاوف من ضياع استضافة يورو 2032

أعادت قضية إخطار التحقيق الموجه إلى جيانلوكا روكي فتح باب الصراع المؤسسي حول مستقبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وأثارت جرس الإنذار بشأن ملف ترشح إيطاليا لاستضافة بطولة أمم أوروبا 2032.
وبرزت في الساعات الأخيرة احتمالية فرض الوصاية على الاتحاد الفيدرالي، وهي فرضية تعززت بشكل أكبر بعد مطالبات وزير الرياضة أندريا أبودي بتدخل اللجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية (CONI).
وفي الكواليس، يلقي موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بظلاله الثقيلة؛ حيث أفادت تقارير بأن الرئيس ألكسندر تشيفيرين قد أوضح أن أي تدخل سياسي في شؤون اتحاد كرة القدم قد يكلف إيطاليا سحب حق استضافة يورو 2032، بل وقد يصل الأمر إلى استبعاد الأندية الإيطالية من المسابقات القارية.