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زهيرة عادل

"عاشق كريستيانو رونالدو" أسقط ليونيل ميسي ولكن .. محمد صلاح يدفع ثمن الحرب الأرجنتينية ودموع البرغوث تقول الكثير لمنتخب مصر

فقرات ومقالات
ليونيل ميسي
محمد صلاح
الأرجنتين ضد مصر
الأرجنتين
مصر
كأس العالم
F. Letexier

كيف كانت ليلة صلاح وميسي في دور الـ16 من كأس العالم 2026؟

انتهت "أجمل حكاية عربية" في كأس العالم 2026 .. نعم! منتخب مصر صاحب الحكاية الأجمل، رغم استمرار منتخب المغرب في المنافسة، لكن هذا هو المتوقع من أسود الأطلس، أما الفراعنة فكانوا المفاجأة الأكبر.

هذه المفاجأة انتهت على صخرة المنتخب الأرجنتيني، الذي قاد ريمونتادا صادمة أمام الفراعنة في آخر عشر دقائق، ليتحول تأخر التانجو بهدفين إلى انتصار بثلاثية، ضمن دور الـ16، يودع معها المنتخب المصري الحدث العالمي، ويصعد التانجو لربع النهائي.

الثنائية المصرية جاءت في الدقيقتين 15 و67 عن طريق رأسية ياسر إبراهيم وتسديدة مصطفى زيكو داخل منطقة الـ18.

أما الثلاثية الأرجنتينية فجاءت في الدقائق 79، 83 و2+90 عن طريق كريستيان روميرو، ليونيل ميسي وإنزو فيرنانديز.

وبعيدًا عن الأحداث الجماعية في المباراة، لنركز حديثنا في السطور التالية عن قائدي المنتخبين؛ المصري محمد صلاح والأرجنتيني ليونيل ميسي..


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    صلاح .. صراع خاص مع الحكم الفرنسي

    قبل المباراة، تبارى الإعلام الأرجنتيني في تصدير حالة القلق من الحكم الفرنسي فرانسوا ليتيكسييه، بداعي أن فرنسا أحد أكبر منافسي التانجو، مع التقليل من مسيرته الأخيرة بشكل عام في الملاعب، مشككًا في عدة قرارات له.

    لكن ما حدث داخل المستطيل الأخضر مخالف تمامًا للحرب الإعلامية الأرجنتينية، لا نقول إن ليتيكسييه ارتكب أخطاءً فادحة في المباراة، فقد كان محقًا في ضربة الجزاء التي احتسبها ضد الفراعنة وكذلك في إلغائه هدف لرفاق صلاح في الشوط الثاني.

    المشكلة تكمن في كم الأخطاء التي احتسبها على لاعبي الفراعنة، فلم يكن يتردد في إطلاق صافرته، في حين يتأنى كثيرًا أمام الأرجنتيين .. هذا الصراع كان بطله الأبرز محمد صلاح، حيث احتسب عليه أربعة أخطاء، حرمه في إحداها من الانطلاق بانفراد صريح بالحارس في شوط المباراة الأول.

    يحسب لصلاح على مدار المباراة احتفاظه بابتسامته الساخرة أمام كل قرار للحكم الفرنسي.


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  • محمد صلاح .. من الاختفاء إلى تحدي الحكم بهجمة مكررة

    بالحديث عن الفنيات، طريقة لعب المنتخب المصري لم تُسعف صلاح كثيرًا في الشوط الأول، في ظل التراجع الكبير، على مدار الـ45 دقيقة مع التحرر لدقائق معدودة.

    فقط تقريبًا اقتصر دور مو على محاولة الضغط من وسط الملعب، لكنه حتى لم ينجح في هذه المهمة، في ظل إصراره على الاحتفاظ بالكرة أكثر من اللازم تحت أقدامه ومن ثم قطعها بنجاح من الجانب الأرجنتيني.

    وبخلاف هذا العيب في الشوط الأول، ربما يلام صلاح كذلك على لقطة في الدقيقة 29 بعدما وصلت له كرة هوائية على حدود منطقة جزاء التانجو مع تقدم كافة لاعبي المنافس باستثناء اثنين فقط، لكنه فشل في السيطرة عليها على مرتين، ليتدخل الدفاع بنجاح وتضيع الخطورة.

    لكن التحرر الأكبر لمحمد صلاح كان في الشوط الثاني، فتصدر لقطتين كانتا كافيتين لقيادة مصر لدور ربع النهائي لولا حالة الغفلة التي أصابت الدفاع المصري في العشر دقائق الأخيرة..

    هجمة مرتدة خطيرة من هيثم حسن إلى محمد صلاح ثم إلى مصطفى زيكو داخل منطقة الجزاء، ليسكنها الأخير شباك الأرجنتين بنجاح .. لكن مصير هذا الهدف كان الإلغاء في الدقيقة 58، في ظل ارتكاب خطأ قبله من قبل المصريين.



    نفس الهجمة تكررت بعدها، تحديدًا في الدقيقة 67، وهذه المرة تبادل صلاح الأدوار مع هيثم حسن، ليصنع الأخير كرة لزيكو، ومن ثم إحراز الهدف المصري الثاني .. دون إلغاء من ليتيكسييه.




  • لعلها لن تكون الرقصة الأخيرة

    قبل الانتقال للحديث عن ليونيل ميسي، هناك رسالة أخيرة لمحمد صلاح..

    البعض بدأ يتحدث عن احتمالية إعلان صاحب الـ34 عامًا اعتزاله اللعب الدولي بنهاية كأس العالم 2026، لكن نحن نقول "لعلها لن تكون الرقصة الأخيرة"!

    تحمل صلاح على مدار سنوات هجوم جم وسط عبث اتحاد الكرة المصري والمدربين المتعاقبين على إدارة المنتخب، لكن الحالة التي خُلقت في المونديال الجاري على يد المدرب حسام حسن، تجعلنا نأمل أن يختم مو مسيرته مع الفراعنة ببطولة، ربما يتحقق هذا الأمل في كأس أمم أفريقيا 2027، فقط لينتظر القائد لنراه على منصة تتويج يستحقها.


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  • "عاشق رونالدو" يُسقط ليونيل ميسي "مؤقتًا"

    بالانتقال للحديث عن صاحب الابتسامة الأخيرة الليلة؛ ليونيل ميسي، فيبدو أن اليوتيوبر الشهير سبيد؛ عاشق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد نال منه بعض الشيء .. أو هكذا يزعم الأخير!

    الحديث هنا عن ضربة الجزاء التي احتسبت للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، والتي أهدرها ليونيل ميسي.



    سبيد كان حاضرًا للمباراة من مدرجات استاد أتلانتا، خلف مرمى الأرجنتين تمامًا في الشوط الأول، وقد نشر فيديو لنفسه عبر حسابه على منصة "إكس"، من لحظة استعداد ميسي لتنفيذ الجزائية، وهو يحاول تشتيت انتباهه، مرجعًا الفضل لنفسه في إضاعتها، وإن كان تألق الحارس المصري مصطفى شوبير هو العامل الأول.



    هذه الجزائية هي الثانية التي يهدرها ميسي في كأس العالم 2026، إذ كانت الأولى أمام النمسا في مرحلة المجموعات.

    وبشكل عام، محاولة سبيد وتألق شوبير أدخلا البرغوث قائمة سلبية، فأصبح اللاعب الأول في تاريخ كأس العالم الذي يهدر ضربتين جزائيتين في نسخة واحدة، دون احتساب ركلات الحظ الترجيحية.



  • دموع ميسي تقول كل شيء

    إحقاقًا للحق ظهور ميسي في المباراة كان أكثر من محمد صلاح رغم الأفضلية الجماعية للمنتخب المصري، على الأقل في محاولات التسديد على المرمى.

    لكن سوء الحظ لم يترك ميسي على مدار 78 دقيقة، ما بين تسديدة يتصدى لها القائم، وأخرى يطيح بها في المدرجات، وثالثة يحجمه بها المدافع رامي ربيعة، ورابعة يوقفه بها الظهير كريم حافظ.

    في الأخير نحن نتحدث عن "البرغوث"، فكل ذلك بلا قيمة، إن قرر فقط أن يستفيق لعشر دقائق ليس أكثر، رغم معاناته من إصابة قبل المباراة مع وضوح تأثير تتابع المباريات على حالته البدنية..

    عرضية من الجهة اليسرى لمنتخب مصر بأقدام ميسي، كانت كافية لصناعة الهدف الأول لروميرو في الدقيقة 79، وبعدها بخمس دقائق فقط كان ليو يضيف الهدف الثاني للتانجو في شباك مصطفى شوبير بنفسه .. ومن هنا كانت الريمونتادا الأرجنتينية التي لم تستغرق سوى 12 دقيقة ليس أكثر، لترسل الأرجنتين مصر إلى المطار وتصعد هي إلى ربع النهائي للمرة الثانية على التوالي!



    لكن تريد أن تعرف إلى أي مدى عانى ميسي على مدار الـ90 دقيقة أمام المنتخب المصري، انظر لبكائه بحرقة عقب إطلاق صافرة النهاية .. الجميع يعلم أنه بكاء من أجل حالة أبيه الصحية في ظل صراعه مع المرض، لكن الأكيد كذلك أنه عكس الضغط الكبير الذي مر به أمام الفراعنة، فقد لعبت مصر وتأهلت الأرجنتين.



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