"عاشق كريستيانو رونالدو" أسقط ليونيل ميسي ولكن .. محمد صلاح يدفع ثمن الحرب الأرجنتينية ودموع البرغوث تقول الكثير لمنتخب مصر

انتهت "أجمل حكاية عربية" في كأس العالم 2026 .. نعم! منتخب مصر صاحب الحكاية الأجمل، رغم استمرار منتخب المغرب في المنافسة، لكن هذا هو المتوقع من أسود الأطلس، أما الفراعنة فكانوا المفاجأة الأكبر.

هذه المفاجأة انتهت على صخرة المنتخب الأرجنتيني، الذي قاد ريمونتادا صادمة أمام الفراعنة في آخر عشر دقائق، ليتحول تأخر التانجو بهدفين إلى انتصار بثلاثية، ضمن دور الـ16، يودع معها المنتخب المصري الحدث العالمي، ويصعد التانجو لربع النهائي.

الثنائية المصرية جاءت في الدقيقتين 15 و67 عن طريق رأسية ياسر إبراهيم وتسديدة مصطفى زيكو داخل منطقة الـ18.

أما الثلاثية الأرجنتينية فجاءت في الدقائق 79، 83 و2+90 عن طريق كريستيان روميرو، ليونيل ميسي وإنزو فيرنانديز.

وبعيدًا عن الأحداث الجماعية في المباراة، لنركز حديثنا في السطور التالية عن قائدي المنتخبين؛ المصري محمد صلاح والأرجنتيني ليونيل ميسي..



