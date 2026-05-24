Javier Tebas, Joan Laporta, Lamine Yamal
علي رفعت

عاشر الدوري الإنجليزي يحصل على أموال أكثر من بطل الليجا.. كيف يقود تيباس ريال مدريد وبرشلونة للهلاك؟!

تسريبات تكشف فجوة مالية مرعبة

نشر موقع "سالري ليكس" المتخصص في البيانات المالية والاقتصاد الرياضي تقريرًا مفصلًا يكشف حجم الكارثة الاقتصادية التي تعيشها الدوريات الأوروبية خارج إنجلترا.

التقرير استعرض الأرقام المتوقعة لجوائز الموسم الحالي مسلطًا الضوء على تفوق كاسح وعنيف لصالح الدوري الإنجليزي.

الأرقام تظهر حقيقة صادمة تؤكد أن صاحب المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي يجني عوائد مالية تتجاوز بكثير ما يحصل عليه بطل الدوري الإسباني المتوج باللقب.

وتذهب الإحصائيات إلى أبعد من ذلك لتؤكد أن الأندية الثلاثة التي ستهبط للدرجة الأدنى في إنجلترا ستحصل على جوائز مالية تتخطى ما يجنيه أبطال الدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الفرنسي. 

بطل إنجلترا يحصد ما يقارب 223 مليون يورو بينما يكتفي بطل إسبانيا بالحصول على 180 مليون يورو فقط وهو رقم ضعيف أمام عوائد أندية النصف الأسفل من الجدول الإنجليزي التي تتجاوز حاجز 140 مليون يورو للفريق الواحد. 

هذه المعطيات تضع علامات استفهام ضخمة حول خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني الذي تفرغ في السنوات لفرض قيود مالية صارمة على أنديته وترك مسافة شاسعة يصعب تعويضها مع المنافس الإنجليزي الذي يغزو الأسواق العالمية.


    أزمات برشلونة ومعاناة ريال مدريد المنتظرة


    يعيش نادي برشلونة أزمات اقتصادية طاحنة منذ عدة سنوات أجبرته على اتخاذ قرارات صعبة والتخلي عن نجوم بارزين واللجوء لحلول معقدة لضمان تسجيل لاعبيه.

    ورغم أن جزءًا كبيرًا من هذه المعاناة يعود بكل تأكيد إلى سياسات إدارية سابقة وتخبط في اتخاذ القرارات التعاقدية ودفع رواتب فلكية في الماضي فإن التوزيع غير العادل للجوائز المالية في إسبانيا وضعف المداخيل مقارنة بنظيرتها في إنجلترا ضاعف من حجم الأزمة وجعل الخروج منها أمرًا بالغ الصعوبة.

    لو كانت العوائد المالية لبطولة إسبانيا تقترب ولو قليلًا من المبالغ الإنجليزية لكانت معاناة النادي الكتالوني أقل حدة ولتمكن من تسوية ديونه وتجاوز عثراته بشكل أسرع دون الدخول في نفق مظلم.

    على الجانب الآخر يبدو ريال مدريد مستقرًا في الوقت الراهن بفضل إدارته الحكيمة ونجاحاته الرياضية السابقة التي درت عوائد إضافية لكنه يسير بخطى ثابتة نحو مسار المعاناة ذاته بعد موسمين صفريين ومليار ونصف تقريبًا تم صرفها على تجديد سانتياجو برنابيو وصفقات مليارية لم تحقق المطلوب منها.

    الفجوة الاقتصادية التي تتسع سنويًا بين عوائد البث وجوائز المسابقة في إسبانيا وإنجلترا ستجعل الفريق الملكي عاجزًا عن مجاراة الأندية الإنجليزية ماليًا في المستقبل القريب مما يهدد قدرته الحتمية على توفير الرواتب المرتفعة ودفع رسوم الانتقال الضخمة التي باتت سمة العصر الرياضي الحالي.


    هيمنة أندية إنجلترا على الساحة الأوروبية


    لم يأت التفوق الواضح للأندية الإنجليزية في البطولات القارية مؤخرًا من فراغ بل هو نتاج طبيعي ومباشر لهذه القوة الشرائية الهائلة التي وفرتها حقوق البث التلفزيوني والجوائز المالية الخرافية.

    سيطرة فرق كبرى مثل مانشستر سيتي وليفربول وآرسنال على المشهد الأوروبي ووصولها الدائم إلى الأدوار المتقدمة يعكس الفارق الاقتصادي الشاسع مع بقية أندية القارة العجوز.

    هذه الأندية الإنجليزية تمتلك مرونة مالية استثنائية تتيح لها التعاقد مع نجوم الصف الأول وتوفير رواتب ضخمة لا يمكن لأندية إسبانيا أو إيطاليا أو ألمانيا تحمل أعبائها على الإطلاق.

    هذا الثراء المستمر يمنح مدربي الدوري الإنجليزي رفاهية بناء قوائم مدججة بالبدلاء الجاهزين وتجديد الدماء بقوة في كل فترة انتقالات صيفية أو شتوية وهو ما يصنع الفارق الفني والبدني في المراحل الحاسمة من الموسم الرياضي المزدحم ليصبح التواجد في إنجلترا هو الهدف الأول والأهم لكل مدرب ولاعب يبحث عن المجد الرياضي والمقابل المادي المرتفع في آن واحد تاركين بقية الأندية الأوروبية تصارع من أجل البحث عن مواهب شابة أو لاعبين منتهية عقودهم.


    بيت القصيد


    من غير المنطقي رياضيًا أو تجاريًا أن تمتلك أندية وسط وقاع الترتيب في إنجلترا مثل أستون فيلا وكريستال بالاس قدرة شرائية وميزانيات تعاقدية تتفوق بوضوح على عملاقي الكرة الإسبانية والعالمية ريال مدريد وبرشلونة.

    هذه الأندية الإنجليزية التي لا تمتلك إرثًا قاريًا كبيرًا قادرة اليوم بكل سهولة على دفع رسوم انتقال قياسية ورواتب تفوق الميزانيات المتاحة لكبار أندية قارة أوروبا مجتمعة.

    الشيء الوحيد الذي يترك هامشًا من التفوق لثنائي إسبانيا حتى الآن ويسمح لهما باستقطاب بعض النجوم المميزين هو الجاذبية الجماهيرية التاريخية وبريق القميص الذي يحلم بارتدائه أي لاعب في بداية مسيرته الكروية.

    لكن الاعتماد على التاريخ والجاذبية فقط دون أساس اقتصادي متين يواكب تطور الصناعة الكروية هو أمر غير مبشر أبدًا للمستقبل المنظور.

    سيأتي يوم تتغلب فيه القوة المالية الإنجليزية الغاشمة تمامًا على سحر الماضي العريق لنجد أن أندية القاع في إنجلترا قادرة على خطف نجوم الصف الأول من قلب مدريد وبرشلونة بسهولة تامة وهو الخطر الحقيقي والمصير المظلم الذي تقود الليجا أنديتها نحوه بخطوات متسارعة دون إيجاد حلول جذرية تنقذ الموقف.