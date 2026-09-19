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Ittihad - Ahli Fans 2023-2024GOAL AR / Getty
محمود خالد

"عار الهبوط لن يُمحى أبدًا" .. مشجع اتحادي يثير الجدل باحتفاله مع جماهير صن داونز ضد الأهلي!

الأهلي
ماميلودي صن داونز
كأس القارات للأندية انتركونتيننتال
الاتحاد

لافتة صن داونز أثارت الجدل في السعودية..

بينما كان الأهلي يتجرع مرارة الهزيمة في قلب الملعب، كانت مدرجات ملعب لوفتوس فيرسفيلد، تشهد واقعة مثيرة للجدل، تجاه عملاق جدة الذي خسر لقب كأس القارات الثلاث "إفريقيا، آسيا، المحيط الهادئ"، لصالح ماميلودي صن داونز.

بطل إفريقيا يُسقط الأهلي للموسم الثاني تواليًا، بعد ثلاثية بيراميدز في 2025، ليأتي صن داونز ويفوز عليه بنتيجة (2-1)، ويتأهل لمباراة كأس التحدي، التي ستجمعه مع بطل الأمريكتين، ضمن منافسات كأس إنتر كونتينينتال 2026.

في الوقت الذي جاءت فيه رسالة ساخرة من حساب الاتحاد الرسمي، بالتزامن مع صافرة النهاية، حملت المدرجات واقعة جديدة، أثارت الكثير من الجدل، لمشجع يرتدي قميص العميد، ويشارك جماهير صن داونز، "الطقطقة" على الأهلي.

  • ماذا فعل مشجع الاتحاد؟

    وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع، لجماهير صن داونز، وهي تحمل لافتة "عار الهبوط لن يُمحى أبدًا"، في إشارة ساخرة من الأهلي، بتذكيره بواقعة هبوط الراقي إلى دوري الدرجة الأولى، في موسم 2022-2023.

    المثير في الأمر، أن أحد المشجعين المتواجدين في المدرجات، والذي كان يرتدي قميص الاتحاد، شارك تلك الأجواء مع جماهير صن داونز، ليبدأ المتابعون في التساؤل حول هوية المشجع الاتحادي.

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  • رسالة ساخرة من الاتحاد

    وبالتزامن مع خسارة الأهلي، نشر الحساب الرسمي بنادي الاتحاد، عبر منصة (إكس)، رسالة اعتبرها الكثيرون بمثابة سخرية من هزيمة الجار، حيث جاء مضمون التغريدة "اللعب فن، حكم أو صن. اتحادنا في سبتمبر"، مع استعراض نتائج الفريق خلال الشهر الحالي، التي شهدت ثلاثة انتصارات في دوري روشن السعودي، وتعادل في دوري أبطال آسيا للنخبة.

  • تيفو صن داونز فجر جدلًا في السعودية

    وبالعودة إلى نوفمبر 2025، فإن مباراة ديربي جدة، التي جمعت بين الاتحاد والأهلي، كانت شاهدة على واقعة جدلية، حينما ظهر في مدرجات ملعب الإنماء، تيفو مشابه لما تواجد بين جماهير صن داونز، في مباراة كأس القارات الثلاث.

    وبينما كان جمهور الاتحاد يحتفل برفع تيفو ضخم يحمل رقم "5" مليون، بعدما أصبح أول نادٍ يتجاوز حاجز الخمسة ملايين مشجع منذ انطلاق مسابقة دوري المحترفين السعودي، ظهر تيفو غريب في مدرجات الأهلي، يحمل عبارة "بجميع لغات العالم، عار الهبوط لن يُمحى للأبد"، و"هوية مضروبة تتغير حسب الموضة".

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  • ملامح حول بديل بوسيتش

    من جانبه، أعرب الكرواتي - الهولندي، مارينو بوسيتش، المدير الفني للأهلي، عن أسفه إزاء نتيجة الخسارة أمام صن داونز، مؤكدًا أن كل من شاهد المباراة، يدرك بأن الراقي لا يستحق الهزيمة.

    وأوضح بوسيتش، عبر برنامج "نادينا"، على فضائية MBC أكشن، أن الأهلي أضاع العديد من الفرص، سواءً في الشوط الأول أو الثاني، مضيفًا "هذه هي كرة القدم، عندما لا تسجل تعطِ الفرصة لخصمك كي يسجل، ومن كرة عرضية واحدة جاء هدف الفوز".

    وفي هذا السياق، كشف الإعلامي سامي القاضي، عن ملامح الإدارة الفنية للأهلي، في الفترة المُقبلة، مشيرًا إلى أن الإدارة تفاوض المدرب فيتور بيريرا منذ أسبوع.

    وشنّ فيصل زيد، مدير المركز الإعلامي السابق بنادي الأهلي، رسالة شديدة اللهجة، عقب الخسارة، معقبًا "عمل إداري فاشل، مدرب فاشل، وصفقات فاشلة. حوّلتم فريقًا بطلًا إلى فريق تائه يبحث عن هويته. استفزاز متواصل لجماهير الأهلي بتعاقدات وقرارات غريبة، وكانت النتيجة هذا الضياع وهذه الخسارة. هذه النتيجة قيمة العمل الذي قدمتموه. انتهت القصة، الآن تقدرون تمشون".

  • ما ينتظر الاتحاد والأهلي؟

    وتشهد الكرة السعودية، فترة توقف دولي، في ظل استعداد المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي، التي ستقام في جدة، خلال الفترة بين 23 سبتمبر و6 أكتوبر، حيث يتواجد الأخضر في المجموعة الأولى، برفقة العراق والكويت وسلطنة عمان.

    ومن المقرر أن تعود المنافسات، مع انطلاق الجولة الثامنة، في 9 أكتوبر، حيث يحل الأهلي ضيفًا على الفتح في الأحساء، في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد لمباراة الكلاسيكو أمام الهلال في الرياض، في العاشر من الشهر المُقبل.

    ويحتل الاتحاد وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 17 نقطة، ليبعد عن الهلال المتصدر، بفارق نقطة وحيدة، بينما يحلّ الأهلي، بطل النخبتين، في المركز السادس، برصيد 12 نقطة.