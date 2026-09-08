"عارٍ من الصحة تمامًا".. بيان رسمي من ريال مدريد لنفي شائعة جديدة!

لم يتردد النادي في تقييمه الحاسم للموقف، واصفًا الاتهامات بأنها لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. وكان البيان واضحًا في نيّته الحفاظ على صورة النادي بوصفه ممثلًا للهوية الرياضية الإسبانية، بما يضمن شعور الجماهير بأنها موضع ترحيب للتعبير عن اعتزازها الإقليمي والوطني خلال المباريات التي تُقام على أرضه في العاصمة.

ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن النادي، فإنه من الكذب المطلق أن يكون النادي قد أصدر تعليمات بمنع دخول الأعلام الإسبانية أو أعلام أي من مناطقنا أو مدننا ذات الحكم الذاتي إلى ملعب سانتياجو برنابيو. ويشمل هذا التوضيح الواسع ليس فقط العلم الوطني، بل أيضًا تلك التي تمثّل مختلف مناطق إسبانيا والتي كثيرًا ما تُشاهَد في المدرجات.