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"عارٍ من الصحة تمامًا".. بيان رسمي من ريال مدريد لنفي شائعة جديدة!
مدريد يصدر نفياً قاطعاً
تحرّك ريال مدريد لدحض التقارير التي أشارت إلى أن النادي فرض حظرًا على الأعلام الإسبانية داخل ملعب سانتياجو برنابيو.
ولجأ عملاق الليجا إلى مواقع التواصل الاجتماعي وموقعه الرسمي للرد على ما وصفه بالمعلومات المضللة التي تنتشر عبر مختلف المنصات الرقمية ووسائل الإعلام التقليدية بشأن سياسات الدخول الخاصة به.
وفي رد مباشر على التكهنات، نشر الناديبيان رسمي مساء يوم الاثنين. ورأت إدارة برنابيو أنه من الضروري التدخل مع بدء الشائعات في اكتساب زخم كبير بين قاعدة الجماهير، مما قد يتسبب في احتكاك بين المؤسسة ومشجعيها الأوفياء خلال المراحل الأولى من الموسم المحلي.
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رفض قاطع للشائعات
لم يتردد النادي في تقييمه الحاسم للموقف، واصفًا الاتهامات بأنها لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. وكان البيان واضحًا في نيّته الحفاظ على صورة النادي بوصفه ممثلًا للهوية الرياضية الإسبانية، بما يضمن شعور الجماهير بأنها موضع ترحيب للتعبير عن اعتزازها الإقليمي والوطني خلال المباريات التي تُقام على أرضه في العاصمة.
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن النادي، فإنه من الكذب المطلق أن يكون النادي قد أصدر تعليمات بمنع دخول الأعلام الإسبانية أو أعلام أي من مناطقنا أو مدننا ذات الحكم الذاتي إلى ملعب سانتياجو برنابيو. ويشمل هذا التوضيح الواسع ليس فقط العلم الوطني، بل أيضًا تلك التي تمثّل مختلف مناطق إسبانيا والتي كثيرًا ما تُشاهَد في المدرجات.
الالتزام بالمعايير القانونية
وأوضح ريال مدريد كذلك أن بروتوكولات الأمن الداخلية ولوائح الملعب الخاصة به ليست قرارات اعتباطية يتخذها مجلس الإدارة، بل تتماشى مع القوانين الوطنية التي تنظّم العروض العامة والأحداث الرياضية. ويؤكد النادي أنه لم يسعَ قط إلى تجاوز هذه الحدود القانونية للحد من تعبير الجماهير.
وشدّد ريال مدريد على أن لوائحه تلتزم بتوجيهات التشريعات الحالية، وبالطبع تسمح وسمحت دائمًا، دون أي قيد، بدخول جميع الأعلام الرسمية لبلدنا إلى ملعبنا.
ويشير هذا إلى أنه في حين تُجرى عمليات التفتيش الأمنية لأسباب تتعلق بالسلامة، فإنها لا تستهدف رموزًا قومية أو إقليمية بعينها ما دامت تستوفي المعايير الرسمية.
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التركيز يبقى منصبًا على أرض الملعب
يأمل ريال مدريد من خلال إصدار هذا البيان في وضع حدّ فوري للجدل وإعادة تركيز الأنظار إلى الجانب الكروي. لطالما افتخر النادي بالأجواء التي تسود ملعب سانتياجو برنابيو، وقد حرص على طمأنة المدريديين بأن الملعب يبقى بيئة مفتوحة وشاملة لكل مشجعي النادي.
وشددت المؤسسة على عدم وجود أي إجراءات تدقيق استثنائية تتجاوز الفحوصات الأمنية المعتادة التي يفرضها القانون الإسباني. ومع مواصلة الفريق مشواره في مختلف البطولات، يتوق مجلس الإدارة إلى ضمان ألا تتسبب الشائعات الإدارية أو السياسية في تشتيت الانتباه عن السعي وراء الألقاب أو الإضرار بالعلاقة مع أعضاء النادي المتحمّسين.
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