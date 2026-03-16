"من الصعب الاختيار بين أمك وأبيك" .. عادل رامي يوجه رسالة إلى أيوب بوعدي بخصوص المغرب

منذ عدة أيام، يتردد اسم أيوب بوعدي بشكل متكرر في أخبار المنتخبات الوطنية. وفقًا لعدة وسائل إعلامية، منها «فوت ميركاتو» و«لو 360 سبورت»، قد يتلقى لاعب خط وسط نادي ليل قريبًا دعوة للانضمام إلى المنتخب المغربي لكرة القدم.

لم يتم الإعلان عن أي شيء رسمي بعد. ومع ذلك، أثارت هذه الاحتمالية بالفعل العديد من ردود الفعل في عالم كرة القدم. يمثل اللاعب، الذي لعب لفترة طويلة مع منتخبات الشباب للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، أحد أكثر اللاعبين الواعدين في جيله في مركز لاعب خط الوسط.