ظهور أول ضد باريس .. بايرن ميونخ يعلن عن قميصه الجديد
بايرن يكشف النقاب عن الزي الرسمي الجديد قبل مباراة أوروبية حاسمة
كشف نادي بايرن ميونيخ عن قميصه الرسمي الجديد، حيث يتصدر هاري كين الحملة الترويجية. ويحتفظ القميص بالألوان الحمراء والبيضاء الشهيرة للنادي، مع إدخال تصميم عصري أنيق يهدف إلى المزج بين التقاليد والأداء.
وصنعت شركة «أديداس» هذا القميص الذي يتميز بخطوط رفيعة وقصة انسيابية مصممة خصيصًا للمنافسات رفيعة المستوى. ويأتي هذا الإطلاق في لحظة حاسمة بالنسبة للعملاق البافاري، الذي يستعد لخوض مباراة الإياب الحاسمة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان.
ظهور أول على المسرح الكبير
وبعد أن أصبح الفوز باللقب الأوروبي الهدف الرئيسي لفريق فينسنت كومباني عقب فوزه بلقب الدوري الألماني، يُتوقع من كين أن يقود خط الهجوم ويوفر الفعالية الهجومية اللازمة للتغلب على بطل فرنسا، الذي يتفوق بنتيجة 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. وسيتم ارتداء القميص الجديد لأول مرة في المباراة ضد باريس سان جيرمان على ملعب أليانز أرينا.
وجاء في البيان الرسمي للنادي: "لا يمكن أن يكون المسرح أكبر من ذلك: عندما يواجه بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان في مباراة الإياب الحاسمة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب أليانز أرينا يوم 6 مايو، سيظهر القميص الرئيسي لأديداس لموسم 2026/27 لأول مرة". "تحت الأضواء الكاشفة، وأمام جماهيره، ومع اقتراب حسم التأهل إلى نهائي أهم مسابقة أندية في أوروبا، سيخرج بطل ألمانيا إلى الملعب بإطلالة جديدة – مستعداً لإحدى تلك الليالي التي لا تُنسى."
عصر جديد في ميونيخ
منذ انتقاله المثير للانتباه إلى ملعب أليانز أرينا في عام 2023، أثبت كين نفسه باعتباره النجم الأبرز في الفريق بلا منازع. في هذا الموسم وحده، سجل قائد منتخب إنجلترا 54 هدفاً في 47 مباراة خاضها في جميع المسابقات. ومع ذلك، فإن كين ليس الوجه الوحيد لهذه الحملة الترويجية. فهناك نجوم آخرون في بايرن ميونيخ، مثل مايكل أوليسي ولويس دياز، مستعدون أيضاً لقيادة العصر الجديد لـ«الروتين».
وأضاف بيان النادي: "في هذه المباراة الخاصة، سيرتدي جوشوا كيميش ومايكل أوليسي وهاري كين وبقية الفريق قميصًا يمثل كل ما يرمز إليه النادي: الثقة والهالة والعقلية الفائزة المطلقة". "باللونين الأحمر والأبيض النابضين بالحياة، يجمع القميص الجديد بين التقاليد والتصميم العصري المذهل – المصمم من أجل اللحظات العظيمة".
- AFP
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
تتجه الأنظار الآن بقوة نحو الملعب، حيث يستعد بايرن ميونيخ لمواجهة حاسمة في دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان. كما وصل فريق كومباني إلى نهائي كأس ألمانيا، حيث يسعى كين إلى تحقيق ثلاثية الألقاب قبل أن يقود منتخب إنجلترا إلى كأس العالم 2026.