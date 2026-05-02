ظنه أحد العاملين في الجهاز الفني.. لاعب بايرن السابق يكشف كواليس اللقاء المريب مع فليك!

في مباراة ودية بين أولمبيك مارسيليا، النادي الذي كان سار يلعب له آنذاك، وبايرن ميونخ، لم يكن ليتعرف على فليك في البداية على الإطلاق.

وقال سار: "مدّ يده إليّ في الشوط الأول وقال: 'لاعب رائع!' لكنني كنت متحفظًا بعض الشيء لأنني ظننت أنه أحد أعضاء الجهاز الفني. لاحقًا، أدركت أنه مدرب بايرن ميونخ الذي فاز بدوري أبطال أوروبا!".

لحسن الحظ، لم تكن هناك أي مشاكل في التمييز بينهما في أول يوم له في ميونخ، حيث قال: "قبل وقت قصير من أول تدريب لي مع بايرن ميونخ، عانقني المدرب هانسي فليك وقال: 'لقد أحضرتك لتلعب. أنا سعيد بوجودك معنا. لا تضغط على نفسك".