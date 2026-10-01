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محمود خالد

ظلم نفسه بالجنسية | 13 دقيقة دمّرت معجزة برشلونة "المدريدية" .. هل استفاد دياز وعوار من قضية "منير الحدادي"؟

فقرات ومقالات
منير الحدادي
حسام عوار
براهيم دياز
إسبانيا
برشلونة

ثورة الفيفا جاءته متأخرة..

في عُرف كرة القدم، هناك من ظلمتهم جنسيتهم، وأيضًا، هناك من ظلموا أنفسهم باختيار البلد الذي يرتدون شعار منتخبه الأول، خاصة عندما تملك أكثر من جنسية، ويكون عليك أن تختار بلدًا وحيدًا لتمثيله، ومن ضمن هؤلاء: منير الحدادي.

القائمة تطول في هذا السياق، ومن وجهة نظر رياضية بحتة، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو قومية، يُقدم موقع "جول"، حكايات حول لاعبين اختاروا الطريق الخطأ، حول شعار منتخب بلادهم.

تتعدد الأسباب والنتيجة واحدة؛ منهم من يختار تمثيل منتخب على آخر، من أجل التواجد في المحافل الكبرى، أو زيادة حظوظه في اللعب الدولي، أغلبهم يحقق هدفه بالفعل، ولكن هناك من قاده القدر إلى الطريق الآخر، فكان نصيبه أن اختياره "الجنسية الخطأ".

  • منير الحدادي .. معجزة برشلونة "المدريدي"!

    "لا طال بلح الشام أو عنب اليمن"، ولكنه بات صاحب واحدة من أشهر قضايا كرة القدم، بعدما أحدثت قضيته ثورة في تاريخ قانون "تمثيل المنتخبات"، ليفتح باب الأمل أمام العديد من النجوم "المهمشين" دوليًا لتصحيح المسار.

    منير الحدادي، موهبة برشلونة الذي دفع ثمن تألقه المبكر، في استدعاء فيسنتي دل بوسكي، له لتمثيل المنتخب الإسباني، لثلاث عشرة دقيقة فقط أمام مقدونيا الشمالية، في 2014، من أجل تعويض خروج دييجو كوستا من القائمة للإصابة.

    ابن إل إسكوريال، الذي انتقل والده المغربي محمد الحدادي أربقي إلى إسبانيا على متن قارب صيد وهو في الثامنة عشر، سأله ذات مرة "أي منتخب يختار؟"، فكان رد الوالد: "اذهب إلى من يفتح لك الباب أولًا!".

    ولعلّ قصة طريفة تتعلق بنشأة منير الحدادي، بأن مولده في مدريد، كان مشجعًا معلنًا للريال حتى سن الرابعة عشرة، ولم ينتقل إلى القميص الأزرق والأحمر، إلا عندما كان قريبًا من أكاديمية "لاماسيا"، والسبب؟ ما قاله الشيف الباسكي إيناكي أونغاي، الذي عمل والد منير لديه "كنت أتوسل إليهم (مكتشفي المواهب في ريال مدريد) جميعًا أن يذهبوا لرؤية الفتى، لكنهم لم يأتوا أبدًا"، فكانت النتيجة أن صار ابن مدريد، معجزة برشلونة.

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  • من "لم أندم" إلى طلب النجدة المغربية

    13 دقيقة، كانت كفيلة بإدخال منير الحدادي في نفق مظلم "دوليًا"، وهو الموهبة الذي سجل هدفًا من مسافة 50 مترًا في نهائي بنفيكا، وقاد برشلونة للتتويج بأول لقب في دوري أبطال أوروبا للشباب، بعد الفوز بثلاثية، وكان هدّاف البطولة بـ11 هدفًا، في سنه الثامنة عشر، ثم صعد للفريق الأول، ليشارك معه إنجاز الثلاثية في موسم 2014-2015، ويحقق آخر ألقابه في دوري الأبطال "الكبير" حتى اليوم.

    "لم أندم على اختياري لمنتخب إسبانيا، ولو خيّروني مجددًا لاخترت إسبانيا"، هكذا صرّح معجزة برشلونة، إلا أن الواقع صدم الحدادي الذي ظل طويلًا في انتظار استدعائه دوليًا، دون جدوى، فكان الظهور الأول والأخير له مع "لاروخا" في تصفيات يورو 2016، ثم بدأت معه رحلة المعاناة من أجل تحويل جنسيته الرياضية إلى المغرب.

  • Vicente del Bosque Spain EURO 2016 Group C Qualifier 08092014Getty Images

    دل بوسكي "نادم" على استدعاء الحدادي

    أن تصل معاناة الحدادي مع انتظار عرض "لاروخا"، إلى شعور فيسنتي دل بوسكي، بالذنب والندم على استدعائه، خاصة عندما خسر منير، الذي كان معارّا آنذاك لألافيس، فرصة التواجد مع أسود الأطلس في كأس العالم 2018، حيث صرّح عقب قرعة المونديال، التي جمعت بين المنتخبين في المجموعة الثانية مع البرتغال وإيران: "ما حدث مع منير مؤسف، لقد صنعنا هذه المشكلة، أعتقد أنه كان ينبغي أن يلعب مع المغرب".

    مبرر دل فيسنتي آنذاك بأن الحدادي كان يستحق الفرصة بعدما مثّل منتخب تحت 21 عامًا، إلا أن منير قرر أن يلجأ إلى الجامعة المغربية لكرة القدم، لدعمه في قضيته أمام الفيفا، للسماح له بتمثيل منتخب المغرب، معلنًا حمل راية معاناة "اللاعبين أصحاب الجنسيتين".

    قضية منير الحدادي بدأت قبل مونديال روسيا، متحديًا لوائح الفيفا، التي تمنع أي لاعب سبق وأن مثّل المنتخب الأول لأي بلد، بتغيير جنسيته الرياضية، إلى بلد آخر، فيما صرّح اللاعب ذاته لصحيفة "الصباح"، بأنه لا يفهم "لماذا يتحمل وحده" مسؤولية اللعب لصالح إسبانيا.

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  • Munir El Haddadi of Morocco.Backpagepix.

    ثورة الفيفا .. جاءت متأخرة!

    وبعد سنوات من القتال "قضائيًا"، ورفض الاتحاد الدولي لطلبه، وتأييد محكمة التحكيم الرياضية، لعدم تغيير جنسيته الرياضية، جاء قانون جديد أصدره "الفيفا"، عام 2020، ليمنح بادرة الأمل إلى لاعب إشبيلية آنذاك، ليحصل أخيرًا على فرصة تمثيل المغرب في العام التالي.

    قانون الفيفا الجديد، منح الحق لأي لاعب أن مثّل منتخبًا أول في بلد، بأن يلعب لمنتخب آخر، وفق ثلاثة شروط..

    * ألا يكون اللاعب قد شارك في 3 مباريات كحد أقصى مع المنتخب الذي لعب له أولًا.

    * أن يكون قد مثّل المنتخب الأول قبل بلوغه 21 عامًا.

    * عدم مشاركته مع المنتخب الأول في أي مباراة ضمن بطولة دولية أو قارية، مثل كأس العالم أو اليورو.

    ورغم أن الفيفا رفض مُسبقًا طلبًا من الحدادي بتمثيل المغرب، بحجة خوضه 3 مباريات مع منتخب إسبانيا للشباب، وهو يزيد عن سن الـ21 بشهرين، إلا أنه بعد نشر ملاحظات توضيحية حول متطلبات أهلية المنتخب المغربي، جاءت الموافقة.

    ورغم أنه لعب 11 مباراة دولية بقميص أسود الأطلس، مسجلًا هدفين ضد بوروندي "وديًا" وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2022، إلا أنه يمكن القول إن ثورة الفيفا جاءت متأخرة، حيث غاب الحدادي، ابن الـ27 عامًا، عن المشاركة في كأس العرب، ثم كان الخروج أمام مصر، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، آخر مبارياته بقميص المغرب، الذي صنع إعجاز مونديال قطر، بتحقيق المركز الرابع، بدونه.

  • David Silva＿ Diego Costa ＿Spain

    مفارقة كوستا .. هل خدم الحدادي دياز وعوار؟

    لنعد إلى دييجو كوستا، التي فتحت إصابته باب الـ"13" دقيقة الصعبة في حياة الحدادي، وهو قد خاض تجربة مشابهة لما كان عليها موهبة البلوجرانا.

    كوستا ذاته، خاض مباراتين وديتين مع البرازيل، قبل أن يوجه طلبًا باللعب لصالح إسبانيا، بعد حصوله على الجنسية، وهو الأمر الذي نجح في تحقيقه عام 2013، مستغلًا المادة 15 (فقرة 3) من لوائح الفيفا آنذاك، بأنه "يجوز للاعب الي يحمل أكثر من جنسية، أن يغير اتحاد الوطني، إذا لم يشارك في مباراة دولية رسمية (الفئة أ) مع الاتحاد الذي يمثله حاليًا".

    وطبقًا لذلك، فإن حالة لاعبين مثل براهيم دياز وحسام عوار، ثنائي المغرب والجزائر، تميل أكثر إلى حالة كوستا، عن كونها مشابهة للحدادي، حيث مثّل دياز منتخب إسبانيا، في مباراة ودية، قبل انتقاله لتمثيل أسود الأطلس، وكذلك كان الأمر مع عوار الذي استدعاه ديدييه ديشان لارتداء قميص فرنسا في "ودية" أوكرانيا، ثم بات لاعبًا أساسيًا في صفوف الجزائر.

    ولعلّ من أشهر الأمثلة على ذلك أيضًا، هو ديكلان رايس الذي نقل جنسيته الرياضية من أيرلندا إلى إنجلترا، وحقق معه إنجاز برونزية مونديال 2026.

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