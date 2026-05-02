Bayern PSG forward lines GFXGetty/GOAL
علي رفعت

ظلم الكبار.. رفاهية بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان التي لا يملك ليفربول وريال مدريد ربعها!

تعادلات بلا ثمن في ألمانيا وفرنسا وصدارة لا تهتز

شهدت الملاعب الأوروبية اليوم تعادلين مثيرين لقطبي الكرة في ألمانيا وفرنسا حيث تعثر بايرن ميونخ أمام هايدنهايم بنتيجة ثلاثة أهداف لمثلها بينما تعادل باريس سان جيرمان مع لوريان بهدفين لمثلهما قبل أيام من لقاء الإياب المنتظر بينهما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورغم حالة الغضب التي انتابت الجماهير إلا أن هذه النتائج لم تؤثر فعلًا على مشوار الفريقين نحو منصات التتويج المحلية حيث تظل الصدارة مضمونة بأرقام مريحة وفوارق واسعة عن أقرب الملاحقين.

يعكس هذا المشهد حجم الرفاهية التي يتمتع بها هذا الثنائي في دوريات تم حسمها إكلينيكيًا مما يمنحهما ميزة ذهنية وبدنية لا تتوفر لخصومهما في دوري أبطال أوروبا.


  FC Bayern MünchenGetty Images

    عبء العشرين فريقًا مقابل رفاهية الثمانية عشر


    تكمن الأزمة الحقيقية في تباين الأنظمة المتبعة داخل الدوريات الخمسة الكبرى حيث يضم الدوري الإنجليزي والإسباني 20 فريقًا بينما يكتفي الدوريان الألماني والفرنسي بنظام 18 فريقًا فقط.

    هذا الفارق الرقمي يترجم على أرض الواقع إلى أربع مباريات إضافية يخوضها لاعبو فرق مثل ليفربول وريال مدريد وآرسنال مقارنة بنظرائهم في ميونخ وباريس.

    يملك ثنائي نصف النهائي بايرن وباريس رفاهية لا يرى ريال مدريد وليفربول وآرسنال ربعها، الأول والثاني خرجا على الترتيب من بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وهما لا يملكان القدرة على إراحة ولو لاعب واحد فقط محليًا، لأن مسابقتهم لا تزال على المحك، والثالث لا يزال في الأبطال لكن منافسة مانشستر سيتي محليًا مرهقة للغاية وتجعل أيضًا من فكرة التدوير مجرد فكرة انتحارية.

    عند حساب المجهود التراكمي نجد أن التشكيلة الواحدة في إنجلترا وإسبانيا تستهلك ما يزيد عن 4000 دقيقة إضافية خلال الموسم الواحد وهو استنزاف بدني هائل يظهر أثره بوضوح في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا حيث يدخل ثنائي القمة في ألمانيا وفرنسا المباريات وهما أكثر حيوية وجاهزية.


    رغبات الروابط غير كافية


    لا يمكن ترك المسألة لرغبات روابط الدوريات المحلية وحدها بل يجب أن يتدخل الاتحاد الأوروبي لفرض لوائح تنظيمية موحدة تضمن العدالة الرياضية.

    توحيد عدد الفرق ومواعيد الجولات وحتى لوائح قيد اللاعبين والمحترفين سيعيد التوازن المفقود للمنافسات القارية، ففي ظل التعديلات المستمرة على نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد مبارياته أصبح من الواجب تخفيف العبء المحلي بشكل متساو على الجميع.

    تحقيق هذا التوافق اللوجستي قد يكون صعبًا في البداية وقد يصطدم برفض الكبار تقليل الفرق إلى ثمانية عشر فريقًا أو رفض ألمانيا وفرنسا الصعود لرقم 20 ولكنه الضمانة الأبرز لكي لا تذهب الألقاب لمن لديه جدول محلي أسهل بل لمن يمتلك الجودة الفنية الأفضل فوق أرضية الميدان.


  • مقترح التسعة عشر فريقًا كحل وسط للأزمة


    يبدو أن الحل المنطقي والوسطي للخروج من نفق الرفض من هنا أو هناك يكمن في إيجاد صيغة موحدة تلتزم بها جميع الدوريات الكبرى وتتمثل في نظام 19 فريقًا لكل دوري.

    يتطلب هذا المقترح من الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي تقليص عدد الفرق بمقدار فريق واحد بينما يلتزم الدوريان الفرنسي والألماني بزيادة عدد الفرق بمقدار فريق واحد.

    هذا التوازن سيحقق المساواة نسبيًا في عدد الجولات المحلية ويقلص الفوارق البدنية الناتجة عن تلاحم المواسم خاصة في ظل توسيع بطولات دوري الأبطال ومونديال الأندية.

    هذا التوجه سيحمي اللاعبين من شبح الإصابات ويضمن أن تكون المنافسة القارية قائمة على الجودة الفنية وليس على عدد أيام الراحة الممنوحة لكل فريق.


  • بيت القصيد

    غياب التنسيق الموحد بين الدوريات الأوروبية الكبرى يضرب مبدأ تكافؤ الفرص في مقتل ويجعل من البطولة القارية مسابقة غير عادلة بدنيًا.

    نعم في إنجلترا وإسبانيا يحصدون ملايين أكثر في الدوريات المحلية لكن فيما يفيد ذلك والقوائم مقصورة على 25 لاعبًا؟!
    وهل تفيد أموال البث وجوائز الأداء الآن في كرة القدم مع تغير نماذج الملكية ودخول قوى مالية ضخمة للسوق بعيدًا عن الشكل التقليدي القديم؟!

    يجب على الاتحاد الأوروبي التدخل لفرض لوائح تنظيمية صارمة توحد عدد الفرق ومواعيد الجولات وفترات الراحة الشتوية في جميع الدوريات المصنفة ضمن النخبة.

    استمرار الوضع الحالي يمنح بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وغيرهم أفضلية غير مستحقة ويجعل من صمود أندية مثل ريال مدريد وليفربول أمام هذا الضغط البدني إنجازًا يتجاوز حدود كرة القدم.

    تحقيق العدالة يتطلب شجاعة تنظيمية تتجاوز المصالح المالية الضيقة لروابط الدوريات المحلية من أجل الحفاظ على قيمة ومصداقية التنافس الرياضي في القارة العجوز.