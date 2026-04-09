طُلب من محمد صلاح الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) و"أن يصبح نجماً كبيراً مثل ليونيل ميسي"، بعد تحديد "السبب الرئيسي" وراء معاناته مع ليفربول

بعد تسجيله خمسة أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لم يتمكن صلاح من تكرار المستوى المذهل الذي جعله يسجل 29 هدفاً في الدوري ويقود ليفربول بمفرده تقريباً إلى اللقب العام الماضي. وفي معرض حديثه عن هذا التراجع الحاد، أشار سميشر إلى غياب شريكه المعتاد في الجانب الأيمن باعتباره عاملاً رئيسياً في ما يُلاحظ من افتقار صلاح إلى الإيقاع مقارنة بالمواسم السابقة.

"أعتقد أن أحد الأسباب الرئيسية لعدم نجاحه هذا الموسم هو فقدانه لترينت ألكسندر-أرنولد كظهير أيمن. كان بإمكانه اللعب إلى جانبه وأعينه مغلقة. كانا يعرفان بعضهما جيدًا على أرض الملعب. هذا الموسم، لعب إلى جانب كونور برادلي وجيريمي فريمبونج وأحيانًا دومينيك سزوبوسلاي، وهذا الأمر غير مريح بالنسبة له. لديه الكثير من المباريات في رصيده لسنوات قادمة، ولن يكون ذلك في ليفربول، لكنه سيكون له الكلمة الأخيرة"، أشار سميشر.