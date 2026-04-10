طُلب من كريستيانو رونالدو «التقاعد» بعد كأس العالم 2026 بدلاً من الانضمام إلى ليونيل ميسي في دوري MLS «الصعب»

مع استمرار رونالدو في تحدي الزمن في الدوري السعودي للمحترفين، اشتد الجدل حول وجهته النهائية في عالم كرة القدم. وفي حين لطالما حلم المشجعون بلم شمل محتمل بينه وبين منافسه الأبدي ميسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، يرى ليمبار أن مثل هذه الخطوة ستكون خطأً بالنسبة للأيقونة البرتغالية البالغة من العمر 41 عامًا. ورأى الجناح السابق لفريق آرسنال أن الطابع البدني ومستوى الدوري الأمريكي الممتاز غالبًا ما يُستخف بهما من قبل أولئك الذين يبحثون عن مكافأة مالية أخيرة.

"إذا أرادت دوري كرة القدم الأمريكية (MLS) أن تصبح دوريًا أكبر، فيجب أن تسعى إلى جلب نجم مثل كريستيانو رونالدو إلى الولايات المتحدة، لكنه يبلغ الآن 41 عامًا. وقد تعرض للإصابة في آخر مباراتين للبرتغال. ولديه كأس العالم قادم. أنا معجب بلاعبين مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وقدرتهم على الاستمرار في اللعب رغم كل ما حققوه من إنجازات، وهذا أمر مذهل، لكن من المؤكد أن رونالدو يجب أن يتقاعد الآن، بعد كأس العالم؟" قال ليمبار لموقعNewBettingSites.uk.