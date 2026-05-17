طُرد ولعب بعد 24 ساعة.. من هو ألفارو ليفا موهبة ريال مدريد التي ظهرت امام إشبيلية؟!

شهدت الجولة 37 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم ليلة مميزة للغاية للنجم الشاب ألفارو ليفا الذي سجل ظهوره الأول الرسمي بقميص الفريق الأول لنادي ريال مدريد الإسباني.
المواجهة الكبيرة التي جمعت النادي الملكي بمضيفه نادي إشبيلية على أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان التاريخي انتهت لصالح الضيوف بهدف نظيف أحرزه الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 14 من شوط المباراة الأول.
ورغم أن المشاركة التاريخية للموهبة الشابة ألفارو ليفا اقتصرت على أربع دقائق فقط بعدما دخل بديلًا في أواخر اللقاء إلا أن هذه الدقائق القليلة كانت بمثابة نقطة تحول كبرى ومكافأة مستحقة للاعب عانى كثيرًا خلف الكواليس ومر بمنعطفات غريبة ومثيرة للجدل في الملاعب الإسبانية حتى نجح في نيل ثقة الجهاز الفني ليصبح حديث وسائل الإعلام والجماهير العاشقة للفريق الملكي.