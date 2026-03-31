Goal.com
مباشر
FBL-EUR-C1-PORTO-PRESSERAFP
كريم مليم

طموح الابن وخبرة الأب.. عائلة كونسيساو في حوار الذكريات ومونديال 2026

فرانشيسكو كونسيساو
سيرجيو كونسيساو
الاتحاد
يوفنتوس
البرتغال
كأس العالم
البرتغال
المملكة العربية السعودية
إيطاليا

قصة إرادة وعاطفة لا تُوقف

تستعد البرتغال لخوض غمار منافسات عالمية جديدة في مونديال 2026 وبينما يترقب الجميع انطلاقة العرس الكروي يبرز اسم فرانسيسكو كونسيساو كأحد الوجوه الواعدة في تشكيلة الملاحين.

النجم الشاب الذي يدافع عن ألوان يوفنتوس الإيطالي ويبلغ من العمر 23 عامًا جلس في حوار استثنائي رفقة والده الأسطورة سيرجيو كونسيساو الذي يتولى حاليًا القيادة الفنية لنادي الاتحاد السعودي وهو في سن 51 عاماً.

اللقاء الذي نشرته صحيفة ذا أثليتيك استعرض رحلة عائلة كروية بامتياز بدأت من أزقة كويمبرا المتواضعة وصولاً إلى منصات التتويج الأوروبية.

عاش فرانسيسكو في خمس دول مختلفة نتيجة المسيرة الاحترافية الحافلة لوالده الذي مثل 10 أندية كبرى منها بورتو ولاتسيو وإنتر محققًا 10 ألقاب محلية. وعلى خطى والده الذي جمع 12 لقبًا في مسيرته التدريبية يسعى الابن لترك بصمته الخاصة خاصة بعد هدفه الحاسم ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2025.


وفيما يلي نص الحوار:

  • FBL-POR-CUP-SPORTING-PORTOAFP

    سيرجيو.. كيف كان فرانسيسكو في طفولته؟ وفرانسيسكو.. كيف كانت نشأتك مع والد مشهور؟

    قال سيرجيو: "كان فرانسيسكو منذ صباه يعشق التحدي ويمتلك روحًا قتالية، وكان طفلًا حساسًا للغاية ومرتبطًا بعائلته بشدة. تميز دائمًا في مدرسته وكان من الأوائل، والتحق بالجامعة لدراسة التربية البدنية حيث نجح في كافة الامتحانات بتقديرات مرتفعة، لكنه اضطر لتجميد دراسته حاليًا بسبب التزامه مع يوفنتوس الذي يفرض عليه تفرغًا تامًا".

    أجاب فرانسيسكو: "فخري بوالدي لا حدود له، فهو لاعب فذ ومدرب لا يقبل بغير الفوز. كنت أسمع المقارنات بيننا دائمًا ولم يزعجني ذلك أبدًا، فمشاعري نحوه هي حب خالص. لقد حظيت بمثل أعلى لا يتكرر، أب يمتلك فهمًا عميقًا لكل تفاصيل الكرة، كما وجدت دعمًا دائمًا من بقية العائلة، مما جعل حياتي مليئة بالشغف والتشجيع".


    • إعلان
  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PORTOAFP

    كيف كان شعوركما وأنتما تنتقلان باستمرار بين البلدان؟

    قال سيرجيو: "مررنا ببعض المصاعب المتعلقة بالتأقلم مع دول مختلفة وبيئات مدرسية وحياة اجتماعية متغيرة، لكن التجربة كانت مثرية في جوهرها. كنا نعيش ككتلة واحدة مترابطة، وهذا منح أبنائي خبرات حياتية هائلة، فهم يتقنون نحو 5 لغات بطلاقة، ولعبوا في أندية متنوعة وعرفوا ثقافات إيطاليا وبلجيكا واليونان وغيرها. لقد حولوا هذه التنقلات إلى مصدر قوة وصاغوا بها هويتهم الخاصة".

    أجاب فرانسيسكو: "قضيت معظم طفولتي متنقلًا في الخارج بفضل مسيرة والدي، حيث بدأنا في ميلانو وروما ثم البرتغال وبعدها عشنا في بلجيكا مع ستاندارد لييج، كما أمضينا فترة في اليونان حيث لعب والدي لباوك وكنت أنا في قطاع الناشئين هناك. لقد اختبرت مدارس كروية وثقافات مختلفة منذ الصغر، مما ساهم في تشكيل عقليتي وتطوير قدراتي. بدأ ولعي بالكرة مبكرًا جدًا لأن جذور عائلتنا كروية بامتياز، وأعتقد أنني ربحت كثيرًا من هذا التنوع، فالمكاسب كانت تفوق المتاعب بمراحل، وأنا أقدر تلك الفرصة النادرة التي لم يحظ بها الكثيرون".


  • Udinese Calcio v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    هل تتشابه أساليب لعبكما الكروية كعائلة؟

    قال سيرجيو: "من بين أبنائي الـ 5، يلعب سيرجيو الصغير كظهير أيمن، بينما ينشط مويسيس ورودريجو وفرانسيسكو في مركز الجناح الأيمن مثلي تمامًا. كلنا نلعب في الجهة اليمنى لكن بأساليب متباينة، ففرانسيسكو لاعب أعسر يختلف عني في طريقة لعبه، وهو يبدع خاصة في المواقف التي يواجه فيها دفاعات غير منظمة. يمتلك فرانسيسكو جرأة وشخصية قوية، أما أنا فكنت أميل أكثر للكرات العرضية، ففي زماني لم يكن الأجنحة يعتمدون على قدمهم الضعيفة كثيرًا، لكن الآن اختلف الأمر وصار الجناح يقتحم العمق للتسديد. ورغم أنني كنت أيمن القدم، فقد سجلت أهدافًا كثيرة بقدمي اليسرى".

    أجاب فرانسيسكو: "تجمعنا قواسم مشتركة كثيرة، وقد شاهدت مقاطع كثيرة لوالدي وكان رائعًا حقًا. لقد حقق كل تلك النجاحات بعد رحلة شاقة للغاية، فوالده كان عاملاً في البناء وكان والدي يساعده في تلك الأعمال وفي الأسواق خلال العطلات. نشأ في عائلة بسيطة واجهت ظروفًا مادية صعبة، واليوم يحمل ملعب في كويمبرا اسمه. هناك تشابه كبير في أدائنا، فكلانا يتسم بالشراسة والسرعة والمهارة في المراوغة والانطلاق وإرسال العرضيات. والدي كان يجيد اللعب بكلتا قدميه ببراعة وكان قويًا بدنيًا بالنسبة لجناح. لقد ورثت منه حب المواجهات الفردية وإرباك المنافسين، وهذه السمات هي ما تميزني كلاعب غير تقليدي. أمتلك توازنًا جيدًا لكنني أحتاج للتطور في كافة الجوانب لأصل لمستواي المأمول".


  • Mexico v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    سيرجيو، ما هو شعورك وأنت تشاهد ابنك يلعب لمنتخب البرتغال؟

    قال سيرجيو: "إنه فخر كبير وسعادة لا توصف، فتمثيل الوطن يظل الغاية الأسمى لكل لاعب. أتذكر هدفه في أمم أوروبا لعام 2024 بوضوح، كنت في الملعب وكانت لحظة عاطفية للغاية. أنا برتغالي حتى النخاع، والنشيد الوطني يحرك مشاعري دائمًا، والآن أشعر بالفخر نفسه وأنا أرى ابني يدافع عن ألوان المنتخب. أتمنى حضور مبارياته في المونديال القادم إذا سمحت الظروف. فرانسيسكو مرتبط جدًا بالعائلة، يتصل بي وبوالدته وأجداده قبل كل مباراة، ويتابع نتائجي باستمرار ويحزن بشدة عند خسارتي. لقد تألم لأجلي العام الماضي خلال فترتي مع ميلان، فهو يحمل همي وهم إخوته دائمًا. رغم ظروف عملنا، نحاول دعمه بكل قوة ونفخر بما يقدمه مع يوفنتوس والمنتخب، فهو لا يزال في الـ 23 من عمره وأمامه آفاق واسعة".


  • Juventus FC v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport

    ما هو شعورك حيال وجود كل هؤلاء اللاعبين في عائلتك؟

    قال سيرجيو: "كنت أود لو أملك القدرة على التواجد معهم جميعًا في كل مكان، فنحن نتحدث يوميًا ونتابع تفاصيل حياتهم بدقة. نعيش حياة بعضنا البعض بكل جوارحنا، ولم أجبر أحدًا منهم أبدًا على احتراف الكرة، بل دعمتهم في كل اختياراتهم بطريقة أبوية طبيعية. كنا نلعب كثيرًا في المنزل، وكنت أقول دائمًا إنهم لو أظهروا نفس التنافسية في أنديتهم لكانوا في أفضل فرق العالم. في البيت يغضبون ويبكون من أجل الفوز، وكنت أحيانًا أمنعهم من اللعب قبل العشاء لأنني أعرف أن ذلك سيفسد الوجبة. وحتى الآن، لدينا ملعب صغير في منزلي يمارس فيه الصغير زي الكرة مع إخوته، ويغضب كثيرًا إذا خسر".

    أجاب فرانسيسكو: "كل إخوتي يمارسون الكرة، وأصغرنا البالغ من العمر 10 سنوات يحلم بالاحتراف. لقد بذلوا جهودًا جبارة وأظهروا التزامًا كبيرًا، وأنا أفرح لنجاحاتهم وكأنها نجاحات خاصة بي".


  • FBL-POR-LIGA-ESTORIL-PORTOAFP

    لقد تنقلتما كثيرًا كلاعبين – مع بعض اللحظات المميزة. فرانسيسكو، أنت غادرت البرتغال إلى أياكس، والآن أنت في إيطاليا مع يوفنتوس.

    أجاب فرانسيسكو: "بدأت من سبورتينج ثم بورتو، النادي الذي له مكانة فريدة في قلبي وعائلتي، فقد لعب فيه والدي ودربه لسنوات. كان أهم محطة في تكويني، ومنه صعدت للفريق الأول. بعدها انتقلت لأياكس كخطوة للتطور، ورغم أن الأمور لم تسر كما تمنيت وبقيت هناك سنة واحدة، إلا أن تلك التجربة زادت من إصراري عند عودتي لبورتو. لاحقًا، اخترت الانضمام ليوفنتوس في عام 2024، وهي خطوة صحيحة لناد عظيم يطمح للألقاب. الدوري الإيطالي يعتمد على التكتيك والصلابة الدفاعية، مما يجعل مهمة المهاجم صعبة، لكن هذه التحديات تطور مستواي، وأنا سعيد هناك وهدفي حصد البطولات".

    قال سيرجيو: "كل انتقال كان له قيمة مضافة، واللحظات المميزة كثيرة لكن الأهم هو ما حققناه من ألقاب جماعية. أتذكر هدفي مع لاتسيو في السوبر الإيطالي ضد يوفنتوس بقيادة زيدان وديل بييرو، حين فزنا 2-1 وكان هدفي حاسمًا. وكذلك ثلاثيتي ضد ألمانيا في يورو 2000، والحذاء الذهبي في بلجيكا، وكل المباريات التي انتهت بتتويجنا بـ 10 ألقاب".


  • EUR2000-POR-FRA-CONCEICAO-DECEPTIONAFP

    وما هي أصعب اللحظات؟

    قال سيرجيو: "المرارة تأتي مع خسارة الألقاب، وأتذكر بوجع شديد يوم 5 مايو لعام 2002 مع إنتر، حين كنا نتصدر الدوري طوال العام لكننا خسرنا في الجولة الأخيرة أمام لاتسيو وذهب اللقب ليوفنتوس، كانت تلك أقسى لحظة في مسيرتي".

    وماذا عن مسيرتك كمدرب يا سيرجيو؟

    قال سيرجيو: "لقبي الأول مع بورتو في موسم 2017-2018 كان له طعم خاص لأنه أوقف سيطرة بنفيكا. كلاعب فزت بـ 5 ألقاب دوري متتالية مع بورتو، وكمدرب حققت معه 3 ألقاب دوري، ليكون اللقب الـ 30 في تاريخ النادي. أما اللحظات الصعبة فتتمثل في الهزائم، خاصة خسارة النهائيات بركلات الترجيح، مثلما حدث معي في ملعب جامور مرتين، مرة مع براجا وأخرى مع بورتو".



  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كيف تقيّمان تشكيلة المنتخب البرتغالي الحالية وفرصها في كأس العالم؟

    قال سيرجيو: "ينتظر من فريق بهذه القوة أن يذهب بعيدًا ويتجاوز المجموعات بيسر. الضغوط كبيرة لكن الجودة الفنية للاعبين استثنائية، وفي البطولات القصيرة تلعب التفاصيل والحظ دورًا حاسمًا. نحن نملك كل المقومات لتقديم عرض قوي في المونديال".

    أجاب فرانسيسكو: "نمتلك أسماء لامعة، فبرونو فرنانديز لاعب مذهل بقدراته وقيادته. نطمح للفوز بالكأس، وعلاقتي بكريستيانو رونالدو رائعة فهو يمدني بالنصائح حول التغذية والالتزام البدني وكيفية البقاء في القمة. التواجد معه يعلمني الكثير عن التضحية من أجل النجاح".


  • EUR2000-POR-FRA-NUNO GOMES-JUBI 3AFP

    أي جيل هو الأفضل، جيل البرتغال 2000 أم الجيل الحالي؟

    قال سيرجيو: "الأفضلية دائمًا لمن يرفع الكأس. الجيل الحالي فاز بدوري الأمم وبطولة أوروبا لعام 2016، ويضم عناصر خبيرة مثل رونالدو وبيبي. أما جيلنا الذي ضم فيجو وروي كوستا، فقد كان فريقًا عظيمًا وقادرًا على حصد يورو 2000 لولا ركلة جزاء فرنسا، لكننا في النهاية لم نتوج، ومن يحقق الألقاب هو الأفضل دائمًا".

    أجاب فرانسيسكو: "لا أستطيع الحكم إلا على الحاضر، فنحن نملك كوكبة من أفضل لاعبي العالم في كبرى أندية أوروبا. مدربنا روبرتو مارتينيز يزرع فينا اليقين بقدرتنا على الفوز بالمونديال، ونحن نؤمن بذلك تمامًا ولا نخشى المنافسة".