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طلب الاجتماع بالإدارة.. أوليسي يناقش مستقبله مع بايرن ميونخ!
أوليسي يسعى إلى توضيح موقفه بشأن ملعب أليانز أرينا
وفقًا لصحيفة «AS»، أعرب أوليسي عن رغبته في عقد اجتماع مباشر مع إدارة بايرن ميونخ لتحديد خطواته المقبلة. وقد شهد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، الذي انضم إلى بايرن في صيف عام 2024 قادمًا من كريستال بالاس بعقد يمتد حتى عام 2029، صعودًا سريعًا منذ انتقاله إلى بافاريا.
ويحرص ممثلوه الآن على فهم المكانة التي سيشغلها في مشروع النادي طويل الأمد بعد أن وصلت شعبيته إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال كأس العالم في أمريكا الشمالية.
ويدرك المهاجم تزايد عدد المعجبين به عقب أدائه مع «البلوز»، حيث لعب دوراً حاسماً في المسيرة الرائعة للمنتخب الفرنسي، وشارك في جميع مباريات دور المجموعات.
وقد قدم أوليسي بشكل لافت تمريرتين حاسمتين في الفوز 3-1 على السنغال، كما صنع هدفين آخرين في الفوز 3-0 على العراق.
والآن، بينما تستعد فرنسا لمواجهة السويد في دور الـ32، يرغب اللاعب ومقربوه في الجلوس بهدوء عند انتهاء البطولة لتحليل الوضع. ويجب على بايرن ميونخ الآن التعامل مع حقيقة أن الارتقاء المذهل في مستوى أوليسي قد تجاوز التوقعات الأصلية بكثير.
- AFP
ريال مدريد وأندية الدوري الإنجليزي الكبرى تتنافس
يبلغ الاهتمام بهذا الجناح ذروته، حيث يراقب ريال مدريد وباريس سان جيرمان وأندية النخبة في الدوري الإنجليزي وضعه عن كثب.
ويسعى ريال مدريد، على وجه الخصوص، إلى إعادة بناء تشكيلته تحت قيادة مدربه الجديد، جوزيه مورينيو، بعد موسم خالٍ من الألقاب.
ورغم أن النادي الإسباني العملاق نفى مؤخرًا في بيان رسمي قيامه بأي مفاوضات رسمية مع اللاعب الفرنسي، إلا أنه من المعلوم أن النادي لا يزال معجبًا بشدة بـ«لمسته الفريدة» وقدرته على تغيير مجرى المباراة.
وليس «البلانكوس» وحدهم في سعيهم وراء اللاعب، خاصة بعد أن قدم أوليسي موسمًا مذهلاً في 2025-26 مع بايرن ميونخ، حيث سجل 22 هدفًا وصنع 31 تمريرة حاسمة في 52 مباراة في جميع المسابقات. ويُعتقد أن جاذبية ملعب «البرنابيو» تمثل عاملاً مهماً بالنسبة للاعب.
وعلى الرغم من الضجة القادمة من الخارج، فإن العديد من الأندية الأوروبية تحترم حالياً موقف بايرن ميونخ، وإن كان ذلك قد يتغير بسرعة اعتماداً على نتيجة اللقاء المرتقب بين اللاعب وإدارة النادي الألماني.
بايرن ميونخ يواجه معضلة تتعلق بالعقود
يدرك صناع القرار في بايرن أن أوليسي يرغب في التفاوض، وهناك شك متزايد داخل النادي بأن اللاعب يتأثر بالتكهنات المكثفة التي سادت خلال الأسابيع الأخيرة.
ورغم أن بايرن يحافظ على هدوئه ويشير إلى قوة عقده الحالي، إلا أنه يدرك سرّاً أن العقد الذي تم توقيعه قبل عامين لم يعد يعكس مكانته الحالية كنجم عالمي من الطراز الأول.
وتشير التقارير إلى أن مسؤولي النادي يبحثون عن بادرة ولاء علنية من المهاجم - الذي فاز بالفعل بلقب الدوري الألماني مرتين وكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني مرة واحدة لكل منهما منذ انتقاله إلى ألمانيا، إلى جانب الجوائز الفردية مثل جائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني (2024–25) وجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني (2025–26).
ومع ذلك، فقد التزم الصمت حتى الآن بشأن مستقبله. وقد تسبب هذا الصمت في إحساس بالقلق في ميونخ، حيث ينتظرون لحظة انتهاء كأس العالم للانخراط في ما قد يكون أهم مفاوضات فترة الانتقالات الصيفية.
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لحظة حاسمة بعد كأس العالم
من المقرر أن يتحدد كل شيء بمجرد انتهاء البطولة في أمريكا الشمالية. أوليسي، الذي فاز سابقًا بالميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024 واحتل المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية خلال موسم 2024-25، يسعى الآن إلى ترسيخ مكانته بين نخبة لاعبي العالم من خلال قيادة المنتخب الفرنسي نحو لقب كأس العالم الثالث.
وهو يرغب في تبديد كل الشكوك ومعرفة مدى تقدير النادي له بشكل مباشر بعد موسمين من الأداء المتميز والمستمر.
لقد أثبت أنه يستحق أن يكون في أعلى المستويات، وسيستغل الآن الاجتماع المقرر لعرض رغباته الخاصة على إدارة بايرن ميونخ.