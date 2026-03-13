لكرة القدم الكثير من المميزات، شعور بالنجاح وشهرة وأموال وحياة أسهل بكثير من الشخص العادي، وأيضًا فتيات ومعجبات، ومجال مفتوح للدخول في العديد من العلاقات العاطفية.

ستجد هذا الأمر في مختلف البلدان والدوريات، للاعبين كبار ومتوسطين وأقل من العاديين، وتتباين جودة ما يحصل عليه كل لاعب وفقًا لمكانته ومدى شهرته.

وعندما نتحدث عن ليونيل ميسي، فنحن هنا نتطرق إلى لاعب بالنسبة للكثيرين هو "الأفضل في تاريخ كرة القدم"، وشعبيته جارفة في جميع أنحاء العالم، لو أراد أي شيء "مادي" سيحصل عليه في لحظة.

وأما بالنسبة للجوانب العاطفية والعلاقات والمعجبات، كم فتاة في العالم تريد مواعدة ميسي؟ ملايين بالتأكيد، ولكن هناك بنت واحدة فقط حصلت على هذه الفرصة ولم تفرط فيها منذ سنوات طويلة، وهي أنتونيلا روكوزو أو "حب الطفولة" الخاص بليو!

فكرة الارتباط بميسي تعتبر حلمًا للكثير من الفتيات، ويبدو أن أنتونيلا تفعل كل ما بوسعها لمنع أي محاولة ممكنة لخطف النجم الأرجنتيني منها!