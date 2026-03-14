"طعنة غادرة من الصلع": صفقة انتقال لاعب في نادي برشلونة تثير غضب جوان لابورتا

كان فرنانديز قد أعرب عن رغبته في الانتقال خلال فترة الانتقالات الماضية، وقد تحققت رغبته بعد ذلك بوقت قصير بانتقاله إلى باريس سان جيرمان. وقد دفع نادي العاصمة الفرنسية مقابل ذلك قيمة الشرط الجزائي التي تجاوزت قليلاً الستة ملايين يورو. وكان برشلونة قد حاول قبل ذلك تجديد العقد، الذي كان ساري المفعول حتى عام 2027، بأي ثمن، لكنه لم ينجح في ذلك. ويُقال إن بوروسيا دورتموند أبدى اهتماماً باللاعب البالغ من العمر 18 عاماً في تلك الفترة.

مباشرة بعد الانتقال، أعرب لابورتا عن استيائه قائلاً: "بشكل مفاجئ، أبلغنا وكيل أعماله أننا لا نستطيع تنفيذ ما اتفقنا عليه". كما كان رد فعل المدرب هانسي فليك بعيدًا كل البعد عن السعادة: "لقد أحببت درو، لذلك أنا بالطبع محبط. لكن هكذا هو كرة القدم. علينا احترام هذا القرار. أنا محبط. هو يعلم ذلك، لكنني أحببت هذا الفتى كثيرًا. كان أمامه مستقبل كبير هنا أيضًا. لقد اتخذ قرارًا آخر. أنا أحترمه، هكذا هي كرة القدم."

منذ انتقاله، خاض فرنانديز ست مباريات رسمية مع حامل لقب دوري أبطال أوروبا، وشارك فيها لمدة 221 دقيقة. يمتد عقد لاعب خط الوسط المهاجم مع باريس سان جيرمان حتى عام 2030.