إن رحيل النجم المتميز درو فرنانديز عن نادي برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية متوجهاً إلى باريس سان جيرمان، دفع رئيس النادي جوان لابورتا إلى توجيه اللوم إلى مستشاره واللاعب السابق في برشلونة إيفان دي لا بينا، الذي يعتبره العقل المدبر وراء رحيل اللاعب.
"طعنة غادرة من الصلع": صفقة انتقال لاعب في نادي برشلونة تثير غضب جوان لابورتا
"ما حدث مع درو كان خيانة. لو كان الأمر يتعلق بجورج مينديز (المستشار الشهير للعديد من النجوم، ملاحظة المحرر)، لما كان يمكن أن يسير الأمر كما حدث مع ذلك الأصلع. لقد كان عارًا وطعنة غادرة"، هكذا هاجم لابورتا خيانتيس دي لا بينا، الذي لعب لبرشلونة من 1990 إلى 1998 ثم مرة أخرى من 2000 إلى 2001: "إنه وكيل بسبب ماضيه في برشلونة، وكان له علاقة خاصة بالنادي، واعتبرت ذلك طعنة غادرة". يدير دي لا بينا شؤون لاعبين محترفين آخرين في البلوغرانا هما غافي وإريك غارسيا.
وتابع لابورتا: "لقد بنينا علاقة براغماتية مع رئيس باريس سان جيرمان. تم ضخ المزيد من الأموال للحفاظ على العلاقات الودية مع برشلونة - وأنا ممتن لذلك. شعرت بالشفقة تجاه هانسي. تم منحه (درو) دورًا في الفريق الأول، على حساب لاعبين كانوا يستحقونه أكثر، لأن برشلونة استثمر فيهم أكثر".
هانسي فليك "مستاء" من انتقال فرنانديز
كان فرنانديز قد أعرب عن رغبته في الانتقال خلال فترة الانتقالات الماضية، وقد تحققت رغبته بعد ذلك بوقت قصير بانتقاله إلى باريس سان جيرمان. وقد دفع نادي العاصمة الفرنسية مقابل ذلك قيمة الشرط الجزائي التي تجاوزت قليلاً الستة ملايين يورو. وكان برشلونة قد حاول قبل ذلك تجديد العقد، الذي كان ساري المفعول حتى عام 2027، بأي ثمن، لكنه لم ينجح في ذلك. ويُقال إن بوروسيا دورتموند أبدى اهتماماً باللاعب البالغ من العمر 18 عاماً في تلك الفترة.
مباشرة بعد الانتقال، أعرب لابورتا عن استيائه قائلاً: "بشكل مفاجئ، أبلغنا وكيل أعماله أننا لا نستطيع تنفيذ ما اتفقنا عليه". كما كان رد فعل المدرب هانسي فليك بعيدًا كل البعد عن السعادة: "لقد أحببت درو، لذلك أنا بالطبع محبط. لكن هكذا هو كرة القدم. علينا احترام هذا القرار. أنا محبط. هو يعلم ذلك، لكنني أحببت هذا الفتى كثيرًا. كان أمامه مستقبل كبير هنا أيضًا. لقد اتخذ قرارًا آخر. أنا أحترمه، هكذا هي كرة القدم."
منذ انتقاله، خاض فرنانديز ست مباريات رسمية مع حامل لقب دوري أبطال أوروبا، وشارك فيها لمدة 221 دقيقة. يمتد عقد لاعب خط الوسط المهاجم مع باريس سان جيرمان حتى عام 2030.
درو فرنانديز: إحصائياته مع باريس سان جيرمان في موسم 2025/26
الألعاب 6 أهداف 0 تمريرات حاسمة 0 دقائق اللعب 221