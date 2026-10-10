"مخاطرة كبيرة".. إيبرل ينتقد هفوة نوير بعد استقبال أسرع هدف في تاريخ الدوري الألماني

ستُحفر هذه المباراة في الذاكرة بلحظة تاريخية غير مرغوب فيها للعملاق البافاري. فمباشرة بعد ركلة البداية من لويس دياز، أُعيدت الكرة إلى الخلف نحو نوير، الذي عانى للسيطرة على التمريرة بشكل فعال. واستشعارًا للفرصة، انقض روبين فيلهاور، لاعب أوجسبورج، على الكرة الطائشة، مستغلًا تردد نوير غير المعتاد ليسكن الكرة في الشباك.

وقال إيبرل عند مناقشته لتلك اللحظة المحددة التي شهدت تأخر بايرن قبل حتى أن يأخذ العديد من المشجعين مقاعدهم: "لقد ارتكب خطأ، واستلم الكرة بشكل سيء، ثم أراد حل الموقف، لكنه حله بمخاطرة كبيرة جدًا".