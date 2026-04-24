"هل هذا الحكم يحترم نفسه؟" .. موجة غضب وبيان شديد اللهجة بسبب "الجريمة الكروية" بين الشباب والريان!

نادي الشباب أصدر بيانًا رسميًا جاء فيه:"نعرب عن بالغ استيائنا ورفضنا القاطع للأخطاء التحكيمية الجسيمة التي شهدتها مباراة الفريق اليوم في نهائي دوري أبطال الخليج للأندية، والتي ارتكبها الحكم الإماراتي عادل النقبي وطاقمه، في مشهد يفتقر إلى أبسط معايير العدالة والحياد، وأسهم بشكل مباشر وواضح في التأثير على مجريات اللقاء ونتيجته".

وأضاف:"وفي الوقت ذاته، تستنكر إدارة النادي بشدة القرارات التي صدرت ليلة المباراة النهائية، في توقيت يثير علامات استفهام كبيرة، والتي ساوت بشكل غير مبرر بين المعتدي والمعتدى عليه في العقوبات، في سابقة تفتقر إلى العدالة والمنطق".

وتابع:"تؤكد إدارة نادي الشباب أن ما حدث يعد تجاوزاً غير مقبول، وستتخذ الإدارة كافة الإجراءات النظامية التي تكفل حفظ حقوق النادي، لن نقبل بأن نكون ضحية لأخطاء تحكيمية مجحفة أو قرارات إدارية غير منصف، ونطالب الاتحاد الخليجي لكرة القدم بوقفة حازمة ومسؤولة تضمن حماية المنافسة من أي عبث أو تقصير، وترسخ مبادىء العدالة والنزاهة".

وأخيرًا قال الشباب:"ختامًا، تجدد الإدارة ثقتها الكاملة بنجوم الفريق، مثمنة الروح القتالية التي أظهروها، ومقدرة وقفة جماهير النادي الوفية التي حضرت من كل مكان وساندت فريقها حتى اللحظات الأخيرة، وتعدها ببذل كل جهد ليعود الشباب إلى موقعه الطبيعي على منصات البطولات".



