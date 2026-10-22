هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
ترجمه

تصرف طفولي صادم .. طرد مباشر لمايك ماينان خلال مواجهة ميلان وبورنموث

ميلان
مايك ماينان
الدوري الأوروبي
بورنموث ضد ميلان
تايلر آدمز
بورنموث

أمسية صعبة للغاية في ملعب «فيتاليتي» لفريق «الروسونيري» بقيادة أموريم، الذي لعب بعشرة لاعبين بعد مرور نصف ساعة من المباراة.

مباراة صعبة منذ البداية على ميلان أمام بورنموث، وأصبحت الأمور أكثر صعوبة بعد بضع دقائق. وبعد نصف ساعة، تحولت الأمسية إلى كابوس أكبر.

يستضيف بورنموث فريق ميلان في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي، لكن المباراة التي أقيمت على ملعب فيتاليتي ستاديوم تسببت على الفور في متاعب لفريق روبن أموريم.


ليس فقط لأنه تأخر في النتيجة بعد 8 دقائق بهدف من ركلة جزاء سجلها كليفيرت، والتي احتسبها نظام الفيديو المساعد (VAR) بسبب ضربة يد من كوني دي وينتر على رأسية إيفانيلسون، بل لأن الفريق أصبح يلعب بنقص عددي بعد مرور نصف ساعة من المباراة.

بطاقة حمراء مباشرة لمايك ماينان وركلة جزاء أخرى لفريق «الكرز»، لكن ماذا حدث؟

  • لماذا تم طرد ماينان؟

    وقعت الحادثة في الدقيقة 28، عندما كانت النتيجة 1-0. خلال ركلة ركنية لصالح بورنموث من الجهة اليسرى، سقط لاعب وسط «الكرز» تايلر آدامز على الأرض داخل منطقة الجزاء الصغيرة بعد اصطدامه مع ماينان. اقترب الحكم اليوناني فاسيليوس فوتياس من المكان، وأخرج على الفور البطاقة الحمراء للحارس الفرنسي، ومنح ركلة جزاء أخرى للفريق الإنجليزي.

    وتوضح اللقطات سبب القرار: فقد ضرب ماينان آدامز بيده على وجهه في محاولة لإبعاده. واعتبر فوتياس أن هذا كافٍ لطرد حارس مرمى ميلان وإشهار بطاقة صفراء للاعب وسط بورنموث بتهمة الاستفزاز المزعوم، وهو قرار أكده نظام الفيديو المساعد (VAR) على الرغم من احتجاجات أموريم ولاعبي الروسونيري.



  • إيقاف ماينان

    اضطر روبن أموريم؛ المدير الفني للروسونيري، إلى إشراك لورينزو تورياني بدلاً من أوماري هاتشينسون، ولا يزال من غير الواضح عدد المباريات التي سيغيب عنها «ماينان».

    ومن المؤكد أنه لن يشارك في المباراة الأوروبية المقبلة لميلان ضد فيرينكفاروس، ويبقى أن نرى ما إذا كانت فترة الإيقاف ستطول ليغيب أيضًا عن المباريات التالية ضد أولمبياكوس وسندرلاند.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
المباريات التالية
مان يونايتد

مان يونايتد

الدوري الإنجليزي الممتاز

25 أكتوبر 2026

بورنموث

بورنموث

أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإيطالي

25 أكتوبر 2026

ميلان

ميلان