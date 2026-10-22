تصرف طفولي صادم .. طرد مباشر لمايك ماينان خلال مواجهة ميلان وبورنموث

مباراة صعبة منذ البداية على ميلان أمام بورنموث، وأصبحت الأمور أكثر صعوبة بعد بضع دقائق. وبعد نصف ساعة، تحولت الأمسية إلى كابوس أكبر.

يستضيف بورنموث فريق ميلان في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي، لكن المباراة التي أقيمت على ملعب فيتاليتي ستاديوم تسببت على الفور في متاعب لفريق روبن أموريم.





ليس فقط لأنه تأخر في النتيجة بعد 8 دقائق بهدف من ركلة جزاء سجلها كليفيرت، والتي احتسبها نظام الفيديو المساعد (VAR) بسبب ضربة يد من كوني دي وينتر على رأسية إيفانيلسون، بل لأن الفريق أصبح يلعب بنقص عددي بعد مرور نصف ساعة من المباراة.

بطاقة حمراء مباشرة لمايك ماينان وركلة جزاء أخرى لفريق «الكرز»، لكن ماذا حدث؟