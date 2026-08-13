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arbeloa(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti و علي سمير

ترجمه

طرد أربيلوا وركلات ترجيح في المرمى الخالي .. مباراة ودية لفولهام تتحول إلى مشهد هزلي نادر!

فولهام
ألفارو أربيلوا
مالاجا
ريال مدريد

مشاهد غريبة أدت إلى طرد مدرب ريال مدريد السابق

حدث مثير للدهشة في «كأس كوستا ديل سول»، البطولة الودية التي نظمها نادي ملقة، في ختام المباراة بين فولهام والفريق الإسباني، التي انتهت بالتعادل 2-2 بين الفريقين.

واندلعت حالة من الفوضى خلال هذه المباراة الودية، حيث طُرد ألفارو أربيلوا، المدرب السابق لريال مدريد والذي يقود حالياً النادي الإنجليزي، بسبب احتجاجاته بعد صافرة النهاية.

وأثار هذا القرار سلسلة من ردود الفعل. فقد غادر لاعبو فولهام الملعب دون خوض ركلات الترجيح، التي كان من المقرر إجراؤها لتحديد الفائز بالكأس، مما منح الفوز فعليًّا للفريق المضيف.



  • ركلات ترجيح لم يتم الاتفاق عليها

    اللقطة انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أراد النادي الإنجليزي توضيح الأمر. فوفقًا لما أوردته «Cronache di Spogliatoio»، لم تكن ركلات الترجيح مدرجة في الاتفاقات المبرمة قبل المباراة. ليس هذا فحسب: فإجراء هذه الركلات، كما يؤكد النادي الإنجليزي، كان سيشكل خطرًا حقيقيًّا بتفويت رحلة العودة إلى إنجلترا.

    وهي نهاية غير متوقعة على الإطلاق لمباراة ودية صيفية، حيث فضل فريق فولهام حزم أمتعته بدلاً من خوض ركلات الترجيح التي لم يتم الاتفاق عليها.



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  • طرد أربيلوا

    لكن لنرى بالتفصيل ما حدث. كان الفريق الإنجليزي متقدمًا بنتيجة 2-1 عندما منح الحكم، في الدقائق الأخيرة، ركلة جزاء لنظيره الإسباني، سجلها إينيكو جاوريجي، ليحسم النتيجة النهائية عند 2-2.

    أثار هذا القرار غضب ألفارو أربيلوا، الذي طُرد من الملعب بسبب احتجاجاته فور صافرة النهاية، ومع انتهاء المباراة بالتعادل وكون الكأس لم تُمنح بعد، قرر المنظمون اللجوء إلى ركلات الترجيح.

    لكن فريق فولهام رفض المشاركة وعاد إلى غرفة تغيير الملابس. وبما أن لاعبي ملقة بقوا وحدهم على أرض الملعب، سددوا ركلة جزاء رمزية في المرمى الخالي، ثم رفعوا الكأس أمام جماهيرهم.

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