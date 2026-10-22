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زهيرة عادل

طرابزون سبور ضد هارتس | أهانوا محمد صلاح فأعاد ذكريات كأس العالم على حسابهم .. لكن "مو" يحتاج لمن يحميه من نفسه!

فقرات ومقالات
محمد صلاح
طرابزون سبور ضد هارتس
طرابزون سبور
هارتس
دوري المؤتمر الأوروبي
أستراليا ضد مصر
أستراليا
مصر
كأس العالم

أبرز ما قدمه صلاح خلال مواجهة طرابزون سبور وهارتس..

ليلة مميزة جديدة لمحمد صلاح في دوري المؤتمر الأوروبي؛ التحدي الذي يخوضه لأول مرة في تاريخه، لكنه يتعامل بالعقلية نفسها دون تقصير..

النجم المصري قاد طرابزون سبور التركي اليوم الخميس، للفوز أمام هارت أوف ميدلوثيان "هارتس" الاسكتلندي، بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري المؤتمر الأوروبي.

الفوز رفع رصيد الفريق التركي للنقطة السادسة في المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما يحل هارتس بالمركز الـ32 برصيد نقطة وحيدة.

أما عن نجم المباراة محمد صلاح، فدعونا نخصص السطور التالية عن ليلته الأوروبية وما قدمه أمام هارتس..

  • جمهور هارتس يهين صلاح

    بأي ثقة حضروا إلى تركيا؟ .. فهو فريق لا يمتلك سوى خط دفاع منظم، ومع ذلك لم ينجح في إيقاف محمد صلاح.

    ورغم هذا، امتلك جمهور هارتس الجرأة لإطلاق هتافات مهينة للنجم المصري وجمهور طرابزون سبور، وهم في طريقهم إلى ملعب "بابارا بارك".

    حافلات الجمهور الاسكتلندي ملأت محيط الاستاد بهتاف: "يمكنكم أن تحشروا صلاح في مؤخراتكم" .. أما عن الرد، فقد كان في الملعب!



  • ماذا قدم صلاح أمام هارتس؟

    صاحب الـ34 يسير بخطى ثابتة للمباراة الثانية على التوالي بدوري المؤتمر الأوروبي، حيث سجل وصنع أمام هارتس، كما فعل في الجولة الأولى أمام كوبيون بالوسيورا "كوبس" الفنلندي.

    مو ورفاقه عانوا في الشوط الأول من مواجهة هارتس تحديدًا، في ظل التنظيم الدفاعي الذي اعتمدت عليه الكتيبة الاسكتلندي، لكن الانفراجة جاءت بفضل ضربة جزاء، احتسبت لطرابزون سبور في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.

    تلك الجزائية، قرر من خلالها صلاح أن يعيد ذكريات كأس العالم 2026 مع منتخب مصر، تحديدًا خلال مواجهة أستراليا في ثمن النهائي، حيث سددها على طريقة "بانينكا" في منتصف المرمى، في وقت ارتمى به حارس هارتس بو ريوس على الجانب الأيسر.



    ليس هذا فحسب، بل ساهم صلاح في الهدف الثاني لفريقه، حيث تبادل الكرة داخل منطقة جزاء هارتس مع زميله فرانكولينو ديجو، قبل أن يمرر المصري للأخير، ليسدد كرة رائعة في الشباك.

    بخلاف ذلك، صنع المصري فرصتين لزملائه، لم يترجموها لأهداف، مع تسديده لتسديدة وحيدة، تصدى لها الدفاع الاسكتلندي.

    لكن عاب مو عدم دقة تمريراته (68%)، والأمر ذاته بالنسبة للعرضيات (25%)، كما أنه لم يفلح في المواجهات الثنائية (13%).


  • imago-sport-1084887757.jpgAnadolu Agency

    ليلة تاريخية لطرابزون سبور على يد صلاح

    بتألق صلاح اللافت للنظر في دوري المؤتمر الأوروبي، يشهد طرابزون سبور ما يحدث في تاريخه لأول مرة..

    الفريق التركي فاز في الجولة الأولى أمام كوبس الفنلندي (4-2)، ثم هزم هارتس الليلة (2-0)، ليحقق انتصارين متتاليين في أول جولتين من مرحلة المجموعات، لأول مرة في تاريخ مشاركاته بالبطولات الأوروبية.

    وبفضل المساهمة في أربع أهداف من أصل ست سجلها صلاح في دوري المؤتمر حتى الآن، أصبح توماس رايس كذلك أول مدرب يفوز في أول مباراتين مع طرابزون سبور في البطولات الأوروبية، منذ شوتا أرفيلادزه، الذي فعلها عام 2015.

    فيما كان صلاح هو أول لاعب يسجل هدفًا من ضربة جزاء في تاريخ طرابزون بالبطولات الأوروبية، منذ أدريان ميرزييفسكي، الذي فعلها في عام 2013 أمام كوكيسي.


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  • احموا صلاح من نفسه!

    رغم الإشادات والمساهمات التي يقدمها لطرابزون سبور والأرقام القياسية التي يحققها إلا أن صلاح يحتاج لوقفة جادة مع نفسه..

    بالأمس، تحدث توماس رايس؛ المدير الفني لطرابزون سبور، في المؤتمر الصحفي للمباراة، عن نية إراحة بعض اللاعبين الأساسيين، في ظل ضغط الروزنامة التي يعاني منها الفريق، حيث خاض مباراة قبل أقل من 72 ساعة تقريبًا أمام بشكتاش في الدوري المحلي (19 أكتوبر).

    لكن قبل المواجهة الأوروبية الليلة، كشف الإعلام التركي عن حديث دار بين الجناح المصري والجهاز الفني لطرابزون سبور، أعرب خلاله الأول عن رغبته في المشاركة أساسيًا أمام الفريق الاسكتلندي، فما كان من رايس إلا أن استجاب لطلبه.



    70 دقيقة خاضها مو من مواجهة الليلة قبل استبداله، هذا السيناريو يتكرر للجولة الثانية على التوالي من دوري المؤتمر الأوروبي، ويبدو أنه سيكون معتمدًا طوال مرحلة الدوري، بهدف إراحة النجم المصري.

    لكن أما كان من الأولى الاستجابة لرغبة المدرب بعدم المشاركة من البداية وترك سيناريو المباراة يقرر ما إذا كان سينزل صلاح بديلًا أم لن يشارك نهائيًا؟ .. هذا ما يحتاج مو لاستيعابه جيدًا!

    ضغط الروزنامة التركية مع المنافسة في دوري المؤتمرات الأوروبي يتطلبان ذكاء في التعامل وإدارة الوقت، خاصةً مع خوض المنتخب المصري خلال الأشهر المقبلة التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027، وإقامة نهائيات البطولة نفسها في يوليو من العام المقبل.

    مفهوم سعي صلاح لتحقيق المزيد من الأرقام الفردية، ونفي ما نعته به البعض خلال الأشهر الماضية عن كونه انتهى كلاعب من طراز فريد، لكن عليه النظر لبعيد، فلا يزال الموسم طويلًا ولا بد أن يكون الختام رائعًا كما البداية، فالناس ينسون البدايات ولقطة الختام هي ما يظل عالقًا في الأذهان أكثر.