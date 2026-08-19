"قصة طرابزون لن تتكرر" .. تضارب كبير حول راتب نونيز بعد حسم انتقاله إلى الدرعية!

تحول مفاجئ شهده مستقبل المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، بعدما كان قريبًا من الانتقال إلى صفوف نادي طرابزون سبور التركي.
اللاعب الذي تم تهميشه بشكل واضح من المدرب سيموني إنزاجي، أصبح قريبًا من الانضمام لصفوف الدرعية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
تحول مفاجئ شهده مستقبل المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، بعدما كان قريبًا من الانتقال إلى صفوف نادي طرابزون سبور التركي.
اللاعب الذي تم تهميشه بشكل واضح من المدرب سيموني إنزاجي، أصبح قريبًا من الانضمام لصفوف الدرعية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
صحيفة "عكاظ" السعودية، قالت إن الهلال اتفق مع الدرعية على كافة تفاصيل الصفقة، على أن يتحمل الزعيم جزءًا من راتب اللاعب مع ناديه الجديد.
ويأتي ذلك من أجل منح اللاعب فرصة اللعب بانتظام في دوري روشن السعودي، وبعدها سيتم النظر في مستقبله مرة أخرى بعد عودته من الإعارة.
وأوضحت الصحيفة أن الخطوة المتبقية حاليًا، هي التوقيع الرسمي على العقد، مع الإعلان عن الصفقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى الجانب الآخر، قال الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، إن الدرعية سيتكفل براتب نونيز، ولم يذكر قيام الهلال بتحمل جزءًا من راتبه.
وأشار إلى أن الإعارة ستنتهي في يونيو 2027، دون وجود بند أحقية الشراء، مؤكدًا أن الصفقة تمت بالفعل.
الصحفي بتال القوس قال عبر برنامج "في المرمى" على قناة العربية:"طرابزون اتفق مع اللاعب بشكل كامل حول الشروط الشخصية، سواء راتبه والمكافآت وهذه الأمور".
وأضاف:"ولكن بالنسبة للمحادثات بين الهلال وطرابزون، فإن الاتفاق لم يتم حتى الآن، بسبب طلب النادي التركي تحمل نظيره جزءًا من راتب نونيز".
ودخل الإعلامي السعودي في مكالمة فيديو مع الصحفي التركي مصطفى سانكار، لسؤاله عن صحة هذه التفاصيل، لتوضيح الصورة بشكل أكبر.5
وقال مصطفى سانكار في تصريحاته:"بالفعل طرابزون توصل لاتفاق حول الشروط الخاصة باللاعب، ومع الهلال أيضًا، إذن الراتب قيمته ستكون 22 مليون يورو في الموسم".
وتابع:"طرابزون سبور سيدفعون 8 ملايين يورو من راتب نونيز مقابل 14 للهلال من أجل تسهيل رحيله هذا الصيف".
وفي هذا السياق، قال بتال القوس إن الأمر يعتبر مبالغة، بسبب تحمل الزعيم لجزء كبير للغاية من راتب نونيز الذي لن يلعب له الموسم القادم.
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صاحب الـ27 سنة انضم للهلال قادمًا من ليفربول في صيف عام 2025، مقابل 53 مليون يورو، ولم يقدم المستوى المطلوب مع الزعيم.
وشارك نونيز في 24 مناسبة فقط مع الهلال، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5، وهو ما جعل المطالب تظهر حول ضرورة التخلص منه.
وكانت قصة الراتب وتحمل الهلال الجزء الأكبر منه محل جدل واسع، ولكن يبدو أن النادي السعودي توصل لاتفاق أفضل مع الدرعية، عن ما حدث مع طرابزون.