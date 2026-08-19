"قصة طرابزون لن تتكرر" .. تضارب كبير حول راتب نونيز بعد حسم انتقاله إلى الدرعية!

الصحفي بتال القوس قال عبر برنامج "في المرمى" على قناة العربية:"طرابزون اتفق مع اللاعب بشكل كامل حول الشروط الشخصية، سواء راتبه والمكافآت وهذه الأمور".

وأضاف:"ولكن بالنسبة للمحادثات بين الهلال وطرابزون، فإن الاتفاق لم يتم حتى الآن، بسبب طلب النادي التركي تحمل نظيره جزءًا من راتب نونيز".

ودخل الإعلامي السعودي في مكالمة فيديو مع الصحفي التركي مصطفى سانكار، لسؤاله عن صحة هذه التفاصيل، لتوضيح الصورة بشكل أكبر.5

وقال مصطفى سانكار في تصريحاته:"بالفعل طرابزون توصل لاتفاق حول الشروط الخاصة باللاعب، ومع الهلال أيضًا، إذن الراتب قيمته ستكون 22 مليون يورو في الموسم".

وتابع:"طرابزون سبور سيدفعون 8 ملايين يورو من راتب نونيز مقابل 14 للهلال من أجل تسهيل رحيله هذا الصيف".

وفي هذا السياق، قال بتال القوس إن الأمر يعتبر مبالغة، بسبب تحمل الزعيم لجزء كبير للغاية من راتب نونيز الذي لن يلعب له الموسم القادم.