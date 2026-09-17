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Mohamed Salah Ertugrul Dogan TrabzonsporGetty
محمود خالد

بعد اجتماعه مع صلاح .. طرابزون سبور يستعد لتقديم مدربه الجديد!

محمد صلاح
طرابزون سبور
جلطة سراي
الدوري التركي الممتاز

بداية صعبة تنتظر مدرب طرابزون الجديد..

يستعد نادي طرابزون سبور، لتقديم مديره الفني الجديد، توماس ريس، الذي وقع عليه الاختيار لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المُقبلة، خلفًا لفاتح تكه، الذي تمت إقالته.

وذكرت تقارير بأن طرابزون، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، قدم عرضًا "مبدئيًا" لتوماس ريس، لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي "2026-2027"، مع وجود اتجاه لمشروع طويل الأمد مع المدرب الألماني، على أن يتم تفعيله بناءً على النتائج والأداء في نهاية الموسم.

وتنتظر توماس ريس بداية صعبة مع طرابزون سبور، حيث يستهل مشواره بمباراة جلطة سراي، السبت المُقبل، ضمن الجولة السادسة من دوري السوبر التركي، بموسم 2026-2027.

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  • طرابزون يقدم توماس ريس

    ونشر الحساب الرسمي بنادي طرابزون سبور، عبر منصة (إكس)، تغريدة، معلنًا عن إقامة حفل توقيع لمدربه الجديد توماس ريس، في حديقة بابارا، بمشاركة نائبة الرئيس زيات كافكاس.

    ومع توقيع العقود رسميًا، فإن المدرب صاحب الـ52 عامًا، سيرحل عن تدريب لودوجوريتس البلغاري، بعد حوالي شهرين فقط من تدريبه، حيث حقق الفريق تحت قيادته 7 انتصارات مقابل 3 تعادلات وهزيمة، فيما ودّع تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي.

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  • لماذا وقع الاختيار على ريس؟

    وجاء اختيار طرابزون للمدرب توماس ريس، بحسب مسيرته التدريبية التي أثبت من خلالها قدرته على قيادة الفرق بشكل طارئ، والتغلب على الصعوبات.

    وتجلى ذلك الأمر في نجاحه في قيادة بوخوم للصعود إلى دوري الدرجة الأولى الألماني، بعد غياب استمر 11 عامًا، متوجًا بلقب "بوندسليجا 2"، كما حقق انتصارًا تاريخيًا، على بايرن ميونخ، بنتيجة (4-2)، فضلًا عن انتصاره الدراماتيكي على بوروسيا دورتموند، بنتيجة (4-3)، في الجولتين 22 و32.

    ورغم إقالته في بداية موسم 2022-2023، لسوء النتائج، بعد رحيل عدد من نجوم الفريق في فترة الانتقالات، تولى ريس قيادة شالكه، الذي كان في المراكز الأخيرة، ورغم أنه هبط في الجولة الأخيرة، إلا أنه صنع مع الفريق سلسلة طويلة من عدم الهزيمة، على مدار ثماني مباريات متتالية.

    ومع انتقاله لتدريب سامسون سبور، ورغم معاناة الفريق من حظر التعاقدات، إلا أنه تمكن من قيادة الفريق لاحتلال المركز الثالث في جدول الدوري التركي، برصيد 64 نقطة.

  • اجتماع صلاح وريس

    ورصد الإعلام التركي صورة لاجتماع بين توماس ريس، ومحمد صلاح، داخل الفندق الذي يقيم المدرب الألماني في مدينة طرابزون قبل الإعلان الرسمي عن توليه مهمة الفريق.

    وفي هذا السياق، قال رئيس نادي طرابزون سبور، أرطغرل دوجان، إن ريس كان أحد الأسماء التي تتابعها الإدارة منذ فترة، وكان يتابع العمل الذي يقدمه توماس مع فريق سامسون سبور رغم إمكانات النادي المحدودة.

    ونوّه دوجان بأن توماس ريس عندما دخل طرابزون في مفاوضات معه، كان متحمسًا للغاية، بل واقترح بأن يُخصم مبلغ الشرط الجزائي المستحق في عقده مع لودوجوريتس، من راتبه.

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  • فوضى رحيل فاتح تكه

    وبلغ الوضع في طرابزون سبور مرحلة الغليان، إذ أكد النادي أخيرًا رحيل المدرب. وجاء هذا القرار بمثابة مفاجأة كبرى نظرًا إلى أن مجلس الإدارة كان قد أعلن دعمه العلني للمدرب قبل أقل من سبعة أيام. وقد بدأت الاضطرابات في أعقاب الهزيمة المذلة بمجموع مباراتين 5-0 أمام فريق فيرينتسفاروشي المجري في ملحق الدوري الأوروبي مباشرة.

    وعقب تلك الكارثة القارية، حاول تكه بشكل مثير أن يتنحى عن منصبه، مصرّحًا بأنه "يملك الحق في معاقبة نفسه" بسبب الأداء الضعيف للفريق. لكن في تطور غريب، رفض النادي في البداية السماح له بالرحيل.

    وأصدرت الإدارة بيانًا رسميًا أكدت فيه أن استقالته "قوبلت بالرفض"، وأصرّت على أن يقود الفريق في مباراته المحلية التالية. غير أن هذا التصويت بالثقة القصير الأمد تبخّر سريعًا بعدما سقط الفريق بهزيمة 2-1 أمام أمدسبور.

الدوري التركي الممتاز
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طرابزون سبور
طرابزون سبور
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جلطة سراي
جلطة سراي