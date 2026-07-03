طائرات مسيرة وكراسي هزازة وأحذية للضغط.. الذكاء الاصطناعي يقود خطط أنشيلوتي قبل مواجهة النرويج!





لا تقتصر ثورة أنشيلوتي التكنولوجية على التدريب بل تمتد إلى إدارة المباريات ولحظات الاستراحة بين الشوطين عبر شاشات تعمل باللمس لشرح الخطط.

وقال أحد المعدين البدنيين في جهاز أنشيلوتي جيليرمي باسوس: "لو كنا نريد مثلًا تحليل الرياضيين الثلاثة الأكثر ركضًا لدى الخصم القادم، النظام يتتبع ذلك تلقائيًا بناء على اللقاء السابق، وبأمر واحد تظهر أمامنا لوحة التشكيل التكتيكي وصور التحركات بوضوح".

وأضاف عن عملية اتخاذ القرار: "الذكاء الاصطناعي لا يتخذ القرارات الفنية بدلًا منا كما يظن البعض بل نستخدم هذه التكنولوجيا كعامل مساعد لتسريع الإجراءات والعمليات الفنية فقط".

وعن كيفية إيصال تلك المعلومات للاعبين قال: "المحتوى يتم تفسيره ومناقشته أولًا مع المدرب ثم ينقل للاعبين في المحاضرات الفنية وقبل المباريات، كما يتسلم كل لاعب مقاطع فيديو قصيرة مخصصة له تشرح تحركاته وتحركات المنافس الذي سيقابله في مركزه".



