طالبي كشف عيب مدرب سعود الجديد.. عبد الحميد أساسيًا قبل مواجهة باريس سان جيرمان واحذروا من هذه الكارثة!

أظهرت المواجهات الودية الأخيرة لفريق لانس الفرنسي مؤشرات واضحة تعكس النوايا الفنية للمدرب الألماني جديد دينو توبمولر تجاه الدولي السعودي سعود عبد الحميد.
حيث بات من الواضح أن المدير الفني معجب بإمكانيات اللاعب ومقتنع بقدراته اللياقية والفنية إلى حد بعيد.
هذا الاقتناع لم يأتِ من فراغ، بل ظهر في الاعتماد الصريح عليه وإعطائه أدوارا محورية خلال الفترة التحضيرية حيث لعب النجم السعودي أربع مباريات حتى الآن وصنع هدفًا، وآخر مواجهاته كانت اليوم ضد سندرلاند الإنجليزي.
ليؤكد المدرب نيته المباشرة في الدفع به كعنصر أساسي ومحوري في تشكيل الفريق المعتمد لمواجهة الماراثون الطويل والمحلي والقاري الشاق المرتقب في الموسم الجديد.