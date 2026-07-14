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"طالبت بيريز بضمه".. أسطورة ريال مدريد يؤكد: تأثير أوليسي مثل ميسي!
ماكيليلي يؤيد محاولة ريال مدريد التعاقد مع أوليسي
كشف ماكيليلي أنه شجع بيريز على التعاقد مع أوليسي، مؤكدًا أن جناح بايرن ميونخ والمنتخب الفرنسي يستحق استثمارًا كبيرًا.
وفي حديثه إلى صحيفة «ماركا» بصفته سفيرًا لـ«ComeOn» قبيل مباريات نصف نهائي كأس العالم، أشاد لاعب وسط ريال مدريد السابق بإبداع أوليسي وطابعه غير المتوقع، مشيرًا إلى أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا يتمتع بنوع من البراعة التي تثير حماس المشجعين وزملائه على حد سواء.
- Getty Images Sport
ماكيليلي يشرح سبب تميز أوليسي
وأوضح ماكيليلي أسباب تقديره الكبير لأوليسي، مشيرًا إلى إبداع الجناح وقدرته على تغيير مسار المباريات. وقال إنه سبق أن أعرب عن هذا الرأي مباشرةً للرئيس بيريز.
"مايكل أوليسي إلى ريال مدريد؟ سأؤيد ذلك. أتيحت لي الفرصة للتحدث مع الرئيس فلورنتينو بيريز وأخبرته أنه إذا كان هناك مال لإنفاقه على لاعب واحد فقط، فسيكون هو"، أوضح ماكيليلي.
"يُعيد أوليسي إلينا متعة مشاهدة كرة القدم، ومذاق ما عشناه في طفولتنا: الموهبة، والحرية، والجودة، والفعالية. وعندما لا يكون على أرض الملعب، يكون غيابه ملحوظاً".
ثم قارن لاعب خط وسط تشيلسي السابق تأثير أوليسي على المباريات بتأثير ميسي. وقال: «عندما يكون في أفضل حالاته، تشعر أنه، في أي لحظة، مثل ميسي، قادر على فعل شيء غير متوقع. انظر إلى ديمبيلي، ومبابي، وباركولا: إنهم يعلمون أنه قادر على وضع الكرة في مساحة لا يراها اللاعبون الآخرون حتى، هذه هي كرة القدم الحديثة التي نحبها، كرة القدم التي تجعل المشجعين يحلمون. حتى المعلقون مندهشون من مهاراته الفنية. إنه استثنائي".
لا مقارنة مع بيلينجهام
على الرغم من إعجابه بأوليسي، رفض ماكيليلي المقارنات مع جود بيلينجهام، مؤكداً على ضرورة تقييم كلا اللاعبين بناءً على إنجازاتهما الخاصة بدلاً من مقارنتهما ببعضهما البعض.
"جود بيلينجهام أم مايكل أوليسي؟ دعوا أداءهما يتحدث عن نفسه. ما يقدمانه استثنائي. أنا لا أقوم بإجراء مقارنات"، اعترف ماكيليلي. "هذه هي فلسفتي: لا تقارن أبدًا بين العظماء. لا يمكنك مقارنة بيليه بالأجيال التي جاءت بعده، أما بالنسبة لـمارادونا، فإن المقارنات لا تنتهي أبدًا.
«لقد ترك [زين الدين] زيدان بصمته على كرة القدم العالمية وستبقى هذه البصمة إلى الأبد، بغض النظر عن الأجيال التي تليه. فليبنِ كل من هؤلاء اللاعبين الشباب مسيرته بطريقته الخاصة وليكتب اسمه في تاريخ هذه الرياضة».
- Getty Images Sport
يواصل أوليسي تركيزه على كأس العالم
يشارك أوليسي حالياً مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2026. ويستعد «البلوز» لمواجهة إسبانيا في الدور نصف النهائي على ملعب دالاس، ومن المتوقع أن يساعد نجم بايرن ميونخ منتخب بلاده في بلوغ النهائي.
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