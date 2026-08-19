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Abderrazak Hamdallah Taawoun (Goal Only)Goal AR
أحمد فرهود

ضمك الضحية: عبدالرزاق حمدالله رد عليكم بـ"عادة سعودية".. وبدأ حكايته التهديفية مع التعاون

فقرات ومقالات
عبد الرزاق حمد الله
التعاون
النصر
الاتحاد
الشباب
الهلال
ضمك ضد التعاون
ضمك
كأس خادم الحرمين الشريفين

ماذا قدّم عبدالرزاق حمدالله؟..

عندما يتم ذكر اسم النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ فنحن نتحدث هُنا عن واحد من أعظم المحترفين الأجانب في الملاعب السعودية، عبر التاريخ.

نعم.. حمدالله منذ حضوره للسعودية، صيف عام 2018؛ وهو يتحدث بلغة الأهداف فقط، ويحطم الرقم القياسي تلو الآخر.

ذلك حدث مع عملاق الرياض النصر أولًا؛ ثم مع ناديي الاتحاد والشباب، ووصولًا إلى فريق التعاون الأول لكرة القدم الآن.

وبدأ المهاجم المغربي رحلته مع التعاون، في صيف العام الحالي؛ ليقود الفريق للتأهُل إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2026-2027، سريعًا.

وجاء تأهُل سكري القصيم، مساء اليوم الأربعاء؛ بعد الفوز (3-0) ضد نادي ضمك، ضمن منافسات دور الـ32 من أغلى الكؤوس.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد أداء حمدالله ضد ضمك..

  • عبدالرزاق حمدالله يبدأ رحلته التهديفية مع التعاون

    بعد مباراة أولى مُخيبة، لم يُسجل فيها ضد نادي الخليج؛ ها هو النجم المغربي الكبير عبدالرزاق حمدالله، يبدأ "مسيرته التهديفية" مع فريق التعاون الأول لكرة القدم.

    حمدالله سجل هدفه الأول مع التعاون، الذي انضم إليه في صيف العام الحالي؛ وذلك في مواجهة نادي ضمك، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2026-2027.

    هدف حمدالله الأول مع التعاون، جاء من "ركلة جزاء" في الدقيقة 45+1؛ ليُساهم في فوز الفريق (3-0)، والتأهُل إلى ثمن نهائي أغلى الكؤوس رسميًا.

    * أرقام حمدالله مع الأندية السعودية:

    - النصر: 115 هدفًا في 109 مباريات.

    - الاتحاد: 67 هدفًا في 84 مباراة.

    - الشباب: 31 هدفًا في 45 مباراة.

    - التعاون: هدف في مباراتين.

    ويعتبر عملاق الرياض الهلال، هو الفريق السعودي الوحيد الذي لم يسجل معه حمدالله؛ حيث ارتدى قميصه لـ15 دقيقة فقط "معارًا"، في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

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    عبدالرزاق حمدالله يرد بـ"عادة سعودية" تهديفية

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. دعونا نُشير إلى أن البعض تسرع، بتوقع "فشل" حمدالله مع نادي التعاون؛ لمجرد أنه لم يسجل في اللقاء الأول ضد فريق الخليج، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    لكن حمدالله رد بالتسجيل في المباراة الثانية مباشرة، والتي جاءت ضد نادي ضمك، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ ليواصل عادته مع الأندية السعودية - باستثناء عملاق جدة الاتحاد -، وذلك على النحو التالي:

    * النصر: الهدف الأول؛ جاء في مباراته الثانية.

    * الاتحاد: الهدف الأول؛ جاء في مباراته الأولى.

    * الشباب: الهدف الأول؛ جاء في مباراته الثانية.

    * التعاون: الهدف الأول؛ جاء في مباراته الثانية.

    ويتمنى جمهور التعاون، أن يكون هدف حمدالله ضد ضمك؛ هو بداية لسلسلة تهديفية مرعبة، مثلما فعل مع الأندية السعودية التي مثّلها.

  • أداء عبدالرزاق حمدالله في مباراة التعاون وضمك

    بعيدًا عن لغة الأهداف؛ لنتطرق إلى أداء النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله "أساسًا" مع نادي التعاون، ضد فريق ضمك الأول لكرة القدم.

    أداء حمدالله ضد التعاون؛ يُمكن تلخيصه في مجموعة من النقاط السريعة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التحرك في كل مكان بمنطقة الـ18 لضمك؛ بالإضافة للعودة إلى الخلف لاستلام الكرات، وبناء اللعب.

    * ثانيًا: الربط الرائع مع زملائه في خط المقدمة؛ مع فتح المساحات، وتوزيع الكرات لهم.

    * ثالثًا: الاشتراك في الكثير من الالتحامات؛ مع القتال على جميع الكرات هجوميًا ودفاعيًا.

    وكلل حمدالله هذا الأداء الرئع؛ بالهدف الذي سجله وتحدثنا عنه، إلى جانب صناعة آخر لزميله راكان الطليحي في الدقيقة 55.

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  • كلمة أخيرة.. عبدالرزاق حمدالله تحرر من الضغوطات

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بدأ "حكايته الشخصية" مع نادي التعاون، مساء اليوم الأربعاء.

    بداية "الحكاية"، كانت بتسجيل هدفه الافتتاحي بقميص الفريق الأول؛ بالإضافة إلى استعادة جزء كبير من مستواه الفني والبدني، خلال 65 دقيقة شارك فيها ضد نادي ضمك.

    وبالطبع.. ذلك سيُقلل من الضغوطات على المهاجم المغربي؛ لأنه لو فشل في التسجيل ضد ضمك بعد مواجهة نادي الخليج، كان سيدخل في مرحلة شك.

    "لماذا مرحلة شك بعد مباراتين فقط؟!".. لأن حمدالله من أكثر المحترفين في تاريخ الملاعب السعودية، الذين توجه الأنظار إليهم؛ بل وينتظر البعض أي عثرة لهم، من أجل انتقادهم.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية ما ستسفر عنه المباريات القادمة للنجم عبدالرزاق حمدالله مع التعاون، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.