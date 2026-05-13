Goal.com
مباشرالتذاكر
Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
زهيرة عادل

"اطلب وادلل الفرصة لن تأتي مرتين" .. تحريض لضمك بطلب أموال من الهلال لإسقاط النصر في اللقاء الحاسم

النصر
الهلال
النصر ضد ضمك
ضمك
دوري روشن السعودي

رسالة أثارت الجدل، والرد "هذا ليس فسادًا"!

الأعين جُلها حاليًا تراقب نادي ضمك، كونه المتحكم حاليًا في مصير المتوج المنتظر بدوري روشن السعودي 2025-2026، إذ يلتقي بالنصر في الجولة الأخيرة الحاسمة، بعدما تأجل تتويجه عقب التعادل في ديربي الرياض أمام الهلال.

وقبل أيام من مواجهة النصر وضمك، خرج من يحرض الأخير على طلب أموال من الزعيم، للعب بقوة وإسقاط العالمي في المباراة، ومن ثم إهداء اللقب للهلال حال انتصاره في المباراتين المتبقيتين له.

  • الهلال يعطل النصر في طريقه نحو التتويج

    الزعيم حل ضيفًا على العالمي أمس الثلاثاء، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي 2025-2026، في لقاء انتهى بالتعادل (1-1).

    المدافع الفرنسي محمد سيماكان تقدم أولًا لأصحاب الأرض في الدقيقة 37، لكن بخطأ فادح من الحارس البرازيلي بينتو، أدرك الزعيم التعادل في الدقيقة 8+90 بهدف من النيران الصديقة.

    هذا التعادل رفع رصيد النصر للنقطة 83 في صدارة جدول الترتيب، فيما يحل الهلال ثانيًا بـ78 نقطة، مع الوضع في الاعتبار أن الزعيم خاض مباراة أقل.

    فيما تأجل تتويج النصر بلقب الدوري، إذ كان في حاجة للفوز الليلة، لحسم اللقب رسميًا قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

    ويكفي النصر الفوز أمام ضمك، في اللقاء المقرر له 21 من مايو الجاري، ضمن الجولة الـ34 (الأخيرة)، للتتويج باللقب دون النظر لنتائج الهلال.

    • إعلان

  • تحريض لضمك لطلب أموال من الهلال

    في هذا الشأن، حرّض الإعلامي الرياضي السعودي صالح الطريقي مسؤولي ضمك، بطلب أكبر قدر ممكن من الأموال، لنوع من التحفيز قبل مواجهة النصر.

    الطريقي كتب تحديدًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "عزيزي نادي ضمك .. من النادر أن تأتي الفرصة مرتين، كندرة أن يبيض ديك بيضتين، فاغنم فرصتك، واطلب وادلل".


    لغة الإعلامي الرياضي في منشوره لم تنل استحسان الكثيرين، الذين اتهموه بأنه يحرض ضمك على "بيع" نفسه للهلال، مقابل إسقاط غريمه، ما دفعه لتوضيح موقفه..

  • توضيح الطريقي بعد إثارة الجدل

    أحد الغاضبين، كتب للطريقي: "الرياضة قيم وقمم وأخلاق ومرجلة. ضمك ورجاله أشرف من وصمك الرخيص لهم بهذه اللغة. اتكلم عن وعي وثقافة".

    هنا أوضح صالح الطريقي أن طلب أموال من الهلال لا يعد فسادًا أو شُبهة بيع للمباراة، مشيرًا إلى أنه بهدف تحفيز اللاعبين ليس أكثر.

    وأضاف: "لا يعاقب القانون على دفع مال لتحفيز شخص أو فريق، ليقدم أفضل ما لديه بالمباراة. لا يوجد فيها شبهة فساد، فالمنافس يستطيع أن يقدم أفضل ما لديه، ويفوز هو بالمباراة".

    الطريقي اختتم: "القانون يعاقب إن دفعت مالًا لشراء نتيجة المباراة. لا أحد مش رجال ضمك، جهك هو من أعتقد هذا".


  • ماذا يحتاج الهلال لخطف اللقب من النصر؟

    حافظ عملاق الرياض الهلال على آماله في التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وذلك بعد تجنُب الخسارة أمام النصر، في ديربي الرياض الكبير.

    هذا التعادل القاتل؛ يجعل الهلال في حاجة ماسة إلى الفوز في المباراتين المتبقيتين، على النحو التالي:

    * الجولة 33: ضد ضيفه نادي نيوم.

    * الجولة 34: ضد مستضيفه الفيحاء.

    لكن المثير في الأمر.. حصد الـ6 نقاط فقط، لا يكفي الهلال للتتويج بلقب دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.

    الهلال سيحتاج إلى مساعدة من نادي ضمك، من أجل الفوز أو التعادل على مستضيفه النصر، في الجولة 34 "الأخيرة" من مسابقة الدوري؛ لتحقيق اللقب بشكلٍ رسمي، بناء على ذلك:

    * خسارة النصر: سيتجمد رصيد الفريق وقتها عند 83 نقطة؛ بينما سيصل الهلال إلى النقطة رقم 84.

    * تعادل النصر: سيرفع رصيد الفريق وقتها إلى 84 نقطة - بالتساوي مع الهلال -؛ لكن الزعيم سيحسم اللقب بالمواجهات المباشرة.

    وتنص لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، على اللجوء إلى المواجهات المباشرة، حال التساوي في عدد النقاط؛ وهُنا سيتوج الهلال باعتبار فوزه ذهابًا (3-1)، وتعادله إيابًا (1-1).

دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
ضمك crest
ضمك
ضمك