ضرب لاعب في وجهه وأهان الحكم.. ماركوس روخو يواجه نهاية مظلمة لمسيرته في الأرجنتين!
سلوك عنيف وبطاقة حمراء ضد ريفربليت
وجد روحو نفسه مرة أخرى في قلب عاصفة تأديبية، خلال مباراة الدوري المحتدمة التي أقيمت يوم الأحد، تم تصوير اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا وهو يضرب لوكاس مارتينيز كوارتا، لاعب ريفربليت، على وجهه، مما لم يترك للحكام خيارًا سوى إشهار البطاقة الحمراء المباشرة.
وتصاعدت حدة المباراة، التي فاز بها ريفربليت في النهاية بنتيجة 2-0، بسبب رد فعله، فبدلاً من مغادرة الملعب بهدوء، انطلق اللاعب الدولي الأرجنتيني السابق في سلسلة من الشتائم الغاضبة، وأشار التقرير الرسمي للمباراة إلى أنه واجه الحكم وأهانه قبل أن يتوجه إلى غرفة الملابس.
السجل التأديبي وتاريخ الانتقالات الأخيرة
بعد مراجعة الحادثة، أكدت السلطات فرض عقوبة الإيقاف لأربع مباريات على المدافع، ويشكل هذا الإيقاف ضربة قوية لنادي راسينج كلوب، الذي اعتمد بشكل كبير على خبرته منذ انضمامه كلاعب حر قادمًا من بوكا جونيورز في أغسطس 2025.
ومع ذلك، أصبح سجله التأديبي مصدر قلق كبير، فمنذ وصوله إلى ناديه الحالي، طُرد مرتين في 15 مباراة فقط.
واللافت أن هذا الطرد الأخير يعني أنه تلقى الآن 13 بطاقة حمراء طوال مسيرته الاحترافية الرسمية.
إرث أولد ترافورد الذي طغت عليه التقلبات
بعد انضمامه إلى مانشستر يونايتد مقابل 20 مليون يورو في عام 2014، خاض 122 مباراة، وسجل هدفين وصنع أربعة أهداف.
خلال فترة وجوده في أولد ترافورد، فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة وكأس الدوري الأوروبي. ومن المثير للاهتمام أنه على الرغم من سمعته النارية وتلقيه 13 بطاقة حمراء خلال مسيرته، إلا أنه لم يُطرد أبدًا خلال فترة وجوده مع العملاق الإنجليزي، وغادر في النهاية في صفقة انتقال نهائية إلى بوكا جونيورز في فبراير 2021 مقابل 6 ملايين يورو.
ماذا يخبئ المستقبل لهذا المدافع المخضرم؟
مع اقتراب مسيرته من نهايتها وانتهاء عقده مع نادي راسينج كلوب في يونيو المقبل، يبقى أن نرى ما الذي لا يزال بإمكانه تقديمه في دوري الدرجة الأولى.
وتثير هذه الحادثة الأخيرة وما تلاها من إيقاف طويل تساؤلات جدية حول ما إذا كان هناك نادٍ آخر سيخاطر بالتعاقد معه.