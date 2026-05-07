ضربة لمخططات ليفاندوفسكي .. يوفنتوس يتراجع عن ضم مهاجم برشلونة
المطالب المالية تعرقل انتقال اللاعب إلى تورينو
واجهت احتمالية انتقال ليفاندوفسكي إلى الدوري الإيطالي هذا الصيف عقبة كبيرة في ملعب أليانز.
كثف بيني زهافي، وكيل أعمال المهاجم، جهوده مؤخرًا لإيجاد وجهة جديدة لموكله من خلال السفر إلى إيطاليا لعقد اجتماعات مع الأندية الكبرى، إلا أن الاستقبال الذي لقيه من جانب يوفنتوس كان، حسبما ورد، بعيدًا كل البعد عن الدفء.
وأشار الصحفي جيانلوكا دي مارزيو إلى أن الـ«بيانكونيري» قد تراجعوا عن الصفقة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المبلغ المالي المطلوب للتعاقد معه.
من المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب البالغ من العمر 37 عاماً في ملعب سبوتيفاي كامب نو رسمياً في 30 يونيو، مما يعني أنه قد يدخل سوق الانتقالات كلاعب حر إذا لم يتم تجديد عقده.
ومع ذلك، فإن عمره، إلى جانب توقعاته الضخمة فيما يتعلق بالراتب، دفعت إدارة يوفنتوس إلى التوقف والتفكير.
وبحسب ما ورد، فإن النادي يعطي الأولوية للاستدامة المالية على المدى الطويل على حساب العقود ذات المبالغ الضخمة للاعبين الذين يقتربون من نهاية مسيرتهم الكروية، خاصة بالنظر إلى التكاليف المرتبطة باللاعبين المخضرمين من الطراز العالمي.
هل يلمح ليفاندوفسكي إلى خطوته التالية؟
في حين يبدو أن يوفنتوس يتراجع عن الصفقة، ظل ليفاندوفسكي نفسه متحفظًا بشأن الوجهة التي سيلعب فيها بالضبط الموسم المقبل. خلال بث مباشر خيري لصالح مؤسسة «Cancer Fighters Foundation»، سُئل النجم البولندي بشكل مباشر عن الاهتمام الذي يبديه أكبر الأندية الإيطالية. وبدلاً من نفي الشائعات، ألمح بشكل غامض إلى المشجعين بقوله: «أتعلمون... سنتحدث قريبًا».
أبقت هذه الإجابة الغامضة نادي ميلان في حالة تأهب قصوى، حيث يظل النادي البديل الأكثر جدوى ليوفنتوس بالنسبة للمهاجم إذا قرر مغادرة إسبانيا. على الرغم من تقدمه في السن، لا تزال إنتاجية ليفاندوفسكي في قمة المستوى، حيث سجل 18 هدفاً في 42 مباراة مع برشلونة هذا الموسم.
عامل فلاهوفيتش في يوفنتوس
قد يكون تراجع اهتمام يوفنتوس بليواندوفسكي مرتبطًا أيضًا بمعضلة المهاجمين التي يواجهها النادي حاليًا. فالنادي يمر حاليًا بمرحلة توتر شديد بشأن مستقبل المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش، حيث لا تزال المفاوضات حول تجديد عقده لفترة قصيرة في طريق مسدود.
وإذا لم يتمكن يوفنتوس من حل المأزق المالي مع نجمه الحالي، فإن ضم مهاجم أكبر سنًا وأعلى أجرًا مثل ليفاندوفسكي سيصبح أمرًا يصعب إقناع مجلس الإدارة به.
الخيارات المستقبلية
في الوقت الذي يفكر فيه ليفاندوفسكي في سنواته الأخيرة على أرض الملعب، كان واضحًا في عدم رغبته في أن يحذو حذو زملائه السابقين بالانتقال إلى مقاعد البدلاء. وتحدث مهاجم برشلونة مؤخرًا عن خططه لما بعد اعتزاله اللعب، مشيرًا إلى أنه لا يرغب في تحمل ضغوط التدريب بعد أن أمضى عقودًا في التعامل مع ضغوط المنافسات على أعلى المستويات. وفي معرض شرحه لقراره، اعترف بأن «العمل كمدرب أمر صعب للغاية».
وبعد استبعاد فكرة الانتقال إلى مجال الإدارة، فإن اللاعب المخضرم مصمم على الاستفادة من فصوله الأخيرة كلاعب. وما زال من غير الواضح ما إذا كانت تلك الرحلة ستستمر في برشلونة، حيث يسير حالياً على الطريق الصحيح للفوز بلقب آخر في الدوري الإسباني، أم ستأخذه إلى سان سيرو مع ميلان.
لكن ما يزداد وضوحاً هو أن الانتقال إلى تورينو يبدو أقل احتمالاً يوماً بعد يوم، حيث تبحث يوفنتوس عن حلول أصغر سناً وأكثر فعالية من حيث التكلفة.